Как распределить эмоциональные и физические силы при болезни близкого: мнение психолога

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Одно из самых частых пожеланий людей друг другу — быть здоровым. Недуг, даже самый незамысловатый, способен разрушить любые четко выверенные планы и круто изменить привычный образ жизни. Как позаботиться о себе в такой ситуации, мы чаще всего знаем, но почему-то забываем это делать, если болеет близкий — кто-то из супругов, ребенок или родители. Все внимание переключаем на них и напрочь забываем о своем состоянии, хотя способность оставаться в форме имеет в этом случае большое значение. О том, как, помогая другим, восстанавливать силы после болезни, сохранить собственное физическое и психологическое здоровье, рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Поведение человека во время болезни бывает разным, и далеко не всегда оно зависит от характера и тяжести заболевания. Чаще дело в личностных особенностях человека. Потому родным и близким заболевшего порой требуется как наличие значительных ресурсов, так и их своевременное восполнение. Вот несколько принципов, соблюдение которых позволит грамотно распределить силы.

Определитесь с целями

Если действительно хотите помочь человеку выздороветь, большинство действий должно быть подчинено именно этой цели. Важно, чтобы решение остаться лишний раз дома вместо встречи с друзьями или поездка с родственником на обследование вместо похода в кино были осознанными, без выражения сожаления. В противном случае благое намерение помочь обратится для вас в тягостную обязанность и ощущение несправедливости жизни, а для близкого создаст впечатление, что он обуза.

Также необходимо воздерживаться от желания упрекнуть или обвинить в чем-то того, кто оказался в данный момент в ослабленном состоянии. Такие слова ухудшат не только его, но и ваше настроение, что явно не придаст вам обоим сил.

Во время болезни человек особенно уязвим, поэтому постарайтесь не выказывать своего раздражения даже по поводу того, что и вправду может вызывать неприятные чувства, будь то кашель, чихание или постоянные жалобы. Ведь в перечне ваших целей нет пункта об ухудшении отношений?

Учитывайте свои возможности

Порой оказывать помощь действительно затруднительно, и причины тому могут быть вполне объективные. Некоторые люди не берут их в расчет и корят себя за то, что их усилия тщетны. От такой оценки своих действий лучше воздержаться, продуктивнее будет направить усилия на определение тех задач, выполнить которые вам под силу. Например, вызвать врача, а после помочь близкому человеку выполнить его рекомендации.

В случае если чувствуете, что не справляетесь, заручитесь помощью специалистов. В том числе психологов. Они знают, как поддержать в моменты отчаяния. Звонок на телефон неотложной психологической помощи (051 — с городского и +7 (495) 051 — с мобильного) может быть полезен как заболевшему, так и тем, кто находится рядом с ним. Помните, что совершенных людей, успевающих все, не бывает — они могут лишь казаться такими.

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Уважайте пожелания других

Поведение и нужды человека во время болезни индивидуальны. Кто-то хочет тишины и покоя, а кто-то нуждается в том, чтобы с ним разговаривали, ободряли или просто сидели рядом. Потому лучше ориентироваться на потребности другого, а не на свои представления о том, что в данной ситуации будет полезнее для него.

Как вариант — напрямую спросите, что важнее: чтобы побыли с ним или, например, приготовили что-то вкусненькое. Разумеется, определяя степень своего участия, важно учитывать состояние заболевшего: в случае жара, сильной слабости вряд ли разумно оставлять его в одиночестве. Тем не менее разумнее воздержаться от «работы на опережение», стремясь предвосхитить все его желания и просьбы. Так у человека можно усугубить ощущение беспомощности, а себе добавить усталости.

Соблюдайте границы

Даже болея, человек в большей степени остается самим собой, поэтому важно позволять ему это делать. Не навязывайте свою помощь в случаях, когда он хочет или способен справиться сам. Можно ее предложить, конечно, но не обижайтесь, если вам откажут.

С другой стороны, свою жизнь также не стоит бросать на алтарь самопожертвования — как правило, такое поведение подразумевает некую «справедливую» отдачу, а ее может и не последовать. Лучше по возможности придерживаться того распорядка дня и выполнения обязательных дел, которые для вас особенно важны. Допустим, это забота о собственном здоровье или о детях, общение с другими членами семьи или дела по работе. Конечно, иногда доля других занятий в связи с увеличением внимания родственнику может уменьшиться, но полный отказ от них чреват чувством вины или неудовлетворенности собой.

Вовремя отдыхайте

Постоянное волнение, переживания, эмоциональное и физическое напряжение могут вызывать перевозбуждение или апатию, нервные срывы или приступы отчаяния (особенно если болезнь близкого осложнилась или его выздоровление затягивается). Периодически обязательно давайте возможность организму расслабиться, восстановиться — отдых нужен как физический, так и душевный. В такие моменты может выручать физкультура, занятия которой на время способны отключать мысли, или прогулка на свежем воздухе с любимой музыкой в наушниках. Также отвлечься можно с помощью книг и хобби, благодаря общению с домашними животными или встрече с друзьями. Самое главное — настроиться на отдых и не считать такое поведение предательством по отношению к заболевшему, ведь восстановление сил и забота о своем состоянии пойдут всем только на пользу.

Бывает так, что, ощущая боль от беспомощности изменить состояние близкого человека, хочется самому занять его место — лишь бы другому стало легче. Если чувствуете, что теряете силы, которые так нужны для преодоления невзгод, а восстановить их самостоятельно не получается, всегда можно обратиться за поддержкой к специалистам Московской службы психологической помощи населению. Кроме того, круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского) и + 7 (495) 051 (для мобильного), а также чат психологической поддержки. Подробнее на сайте www.msph.ru.

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