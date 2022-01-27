Снова студенты: москвичи старшего возраста изучают digital-профессии в центре «Профессионал»

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Люди старшего поколения все чаще выбирают для работы современные направления, требующие хорошо ориентироваться технологиях и информационном пространстве. Если это необходимо, переподготовку можно пройти в учебном центре «Профессионал».

Татьяне Максимовой — 55 лет. Она всю жизнь работала воспитателем в детском саду. В последние годы появилось ощущение, что любимая работа перестала приносить радость.

На официальном сайте Мэра Москвы женщина прочитала статью о центре «Профессионал» и узнала, что граждане старше 50 лет могут пройти бесплатную переподготовку. Заинтересовавшись такой возможностью, Татьяна подала заявку на курс по интернет-маркетингу.

— Рада, что узнала о возможности бесплатного обучения для возрастных москвичей и решилась его пройти. Это отличный старт для развития в новом направлении и личного роста. Теперь наряду с молодежью пробую работать в интернете, и мне это нравится, — рассказала Татьяна.

После обучения москвичка начала работать на себя. Сейчас она продает вязаные вещи собственного производства в социальных сетях и разрабатывает собственный сайт.

Еще один выпускник «Профессионала», 56-летний Александр Раевский, решил изменить свою жизнь, устав от офисной суеты. Долгое время он работал в отделе корпоративного обучения крупной компании. Александр уволился, чтобы научиться разрабатывать онлайн-курсы и запустить собственный проект.

— Обучение давалось нелегко, многое было в новинку. Но я знал, что хочу заниматься именно этим, и уверенно шел к своей цели. Преподаватели и сотрудники центра мне в этом очень помогали, — поделился москвич.

После обучения Александр оформил самозанятость и создал собственный онлайн-курс по цигун. Китайскую оздоровительную гимнастику он также преподает участникам проекта «Московское долголетие» на онлайн-занятиях.

Необходимость в дополнительном профессиональном обучении может возникнуть, даже если специалист не планирует менять сферу деятельности. Регулярно возникают новые технологии, и вовремя реагировать на обновления успевают не все.

Константину Цыплакову обучение в «Профессионале» помогло в 57 лет перезапустить карьеру в IT и увеличить свой доход. У мужчины высшее техническое образование и большой опыт в продажах программного обеспечения. В прошлом году Константин попал под сокращение. Изучив требования к вакансиям, он понял, что ему не хватает актуальных знаний, которые самостоятельно будет наверстать тяжело.

Бывшие коллеги подсказали, что в столице люди старшего поколения могут пройти бесплатное повышение квалификации или переподготовку. Константин записался на обучение в «Профессионал», выбрав онлайн-курс по 3D-моделированию и прототипированию. Обучение заняло 2 месяца.

— Я знаком со многими программами по 3D-моделированию, потому что много лет продавал IT-продукты. Основной моей целью было освежить и прокачать знания. В какой-то момент я перестал следить за обновлениями, и мне стало тяжело ориентироваться в программах. А хорошо разбираться в продуктах, которые продаешь, очень важно. Теперь вопросы клиентов не ставят меня в тупик, и я могу составить конкуренцию любому молодому специалисту, — поделился выпускник.

Вскоре после обучения Константина пригласили на работу в IT-компанию. Он продолжил карьеру в сфере продаж программного обеспечения и существенно увеличил свой доход.

Помощь рядом

Если вы хотите попасть на курсы в центр «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.