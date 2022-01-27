Строгая классика vs бабушкин сундук: как определить стиль одежды по дате рождения человека

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У каждого человека есть свой определенный стиль: это может быть комбинация различных стилей или придуманный лично. На улицах города редко найдешь двух людей, чей внешний вид прямо идентичен друг другу. Однако далеко не все нашли свой стиль. Кто-то спустя много лет все равно мечется от спортивной и мешковатой одежды к ярким и неординарным образам. На помощь обычно зовут стилиста как эксперта в моде. Но есть и более легкий способ понять, какой стиль лучше подойдет. Нейроцифролог Вадим Безделев рассказал «Вечерней Москве», как определить стиль человека лишь по дате рождения.

Для начала складываем все цифры из даты. В итоге мы должны получить однозначное число. Например: 05.07.1999.

5 + 7 + 1 + 9 + 9 + 9 = 40

4 + 0 = 4

А теперь посмотрим, что нейроцифрология говорит о нашем стиле.

«1»

Скорее, подойдет больше строгая классика. Одежда выполнена из качественного материала, который «выглядит дорого». Цветовая гамма различна: начиная от черно-белой и заканчивая яркими и броскими оттенками.

«2»

Так как «двойка» ценит комфорт, в одежде ценится прежде всего удобство: материал легкий, зачастую в неярких оттенках, а также приятно прилегающий к коже.

«3»

Одежда «тройки» показывает изысканный вкус ее обладателя. Кроме того, в образе всегда присутствуют украшения и аксессуары, которые придают еще больше шарма. Сама по себе ткань хорошего качества.

«4»

Образ в целом простой и аккуратный. Одежда не сковывает движения, обеспечивает легкость и комфорт. Цвета крайне разнообразны, ведь главное — удобство. А то, какого цветом толстовка, — не всегда имеет значения.

«5»

Броские и яркие образы, которые далеко не каждому будут по душе. Все, что показывают на модных показах, — это непременно есть в шкафу у «пятерки». Поэтому одежда из бабушкиного сундука совсем не для такой яркой личности.

«6»

Минимализм и простота — главный девиз «шестерки». Для такой творческой личности бессмысленно выражать свой потенциал в одежде — все это выражается в поступках и словах. Именно поэтому редко встретишь «шестерку» в экстравагантной одежде прямо с показа мод.

«7»

Классика и еще раз классика. Сдержанный стиль, где присутствует элегантность и серьезность. «Семерки» носят классические строгие брюки, всевозможные костюмы (брючные и с юбкой). Редко удается увидеть семерку в растянутых трениках или мешковатом спортивном костюме. Цветовая гамма, как правило, состоит из черно-белых цветов — ярких практически нет.

«8»

Спортивный костюм или джинсы? Джинсы или спортивный костюм? Совершенно неважно. Но главное, чтобы ткань была качественной и приятной к телу. И это все, что нужно «восьмерке», которая ценит свой комфорт. При этом речь идет не только о спортивных костюмах. Это может быть абсолютно любая одежда, не перетягивающая талию и не сильно сжимающая горло, без лишних аксессуаров.

«9»

Сдержанный и элегантный стиль. Цвета, скорее, светлые и «легкие». Черный в основном отсутствует в одежде у «девяток». Фасон совершенно разный: от летящей и объемной одежды до приталенных и обтягивающих вещей. Но все же это больше характеризует именно классический стиль.

Такой вот необычный расчет. И если что-то не сошлось — это не значит, что нужно в спешке бежать в магазин и обновлять свой гардероб! Это лишь рекомендации, невыполнение которых не изменит жизнь в худшую сторону.