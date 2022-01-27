Грациозная походка

Фото: Pixabay

Легкая поступь, вызывающая зависть у прохожих, невозможна без здоровых стоп. А с ними у многих женщин нередко возникают серьезные проблемы. Климат у нас суровый, в шлепанцах не походишь, любая другая обувь вызывает мозоли. Как сберечь стопы?

В большинстве случаев натоптыши, трещины и мозоли вызваны давлением или трением ног об обувь. Ежедневно стопы подвергаются высоким нагрузкам. Использование некачественной, неправильно подобранной, стесняющей движение обуви может им сильно навредить.

— Чаще всего от натоптышей и мозолей страдают женщины — любительницы модельной обуви с высокими каблуками, узким носком или тонкой подошвой, — рассказывает врач высшей категории, дерматолог Лариса Алексеева. — Такая обувь сдавливает стопу, не обеспечивает достаточную амортизацию, травмирует подошвенную часть стопы. Если в тесной обуви ходить долго, то отдельные участки ног подвергаются повышенной нагрузке. В результате кожа становится плотной и огрубевшей. В местах давления или трения ног об обувь ухудшается кровообращение, омертвевшие клетки не успевают вовремя отшелушиваться, послойно накапливаются, формируя уплотнение.

Как пояснила Лариса Рувимовна, натоптыши, трещины и мозоли часто возникают у людей с лишним весом — потому что на ноги приходится больше нагрузки.

Повышенная потливость ног, стоячая работа, например у продавцов и парикмахеров, также являются причиной появления на ногах натоптышей, трещин и мозолей. Как избавиться от этой проблемы?

— Первое, что нужно сделать, это устранить причину, — рассказывает Лариса Алексеева. — Либо избавьтесь от неудобной обуви, любо надевайте ее крайне редко. Если, например, речь идет о модельных туфлях, носите их не более 2–4 часов без перерыва.

Если у вас проблемы с опорно-двигательным аппаратом и походка неправильная, что дает неравномерную нагрузку на стопу, обратитесь к травматологу или ортопеду, советует эксперт.

— После удаления мозолей и натоптышей, если не устранить первопричину, они со временем появятся вновь. Иногда устранения раздражающего фактора достаточно, чтобы дефекты кожи сами постепенно исчезли, — пояснила Лариса Алексеева.

Ни в коем случае не пытайтесь взять на себя функции домашнего хирурга.

— Не срезайте мозоли сами — это чревато травмой кожи и попаданием туда инфекции, — предупредила эксперт.

СПРАВКА

Избавиться в домашних условиях от мозолей помогут увлажняющие кремы для ног, а также теплые мыльные ванночки с последующей обработкой проблемных зон пемзой или пилкой.