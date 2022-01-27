Астролог рассказала, о чем знакам зодиака стоит позаботиться в феврале

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По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в феврале.

До 4 февраля продолжается период ретроградного Меркурия. Дела все еще будут подвисать в воздухе, продолжится недопонимание людей. После 4-го числа не спешите сразу за покупками. Лучше подождать недельку. 1 февраля — китайский Новый год: время подсказок от предсказателя Урана и закладки событий на ближайший год.

С 1 по 7 февраля — Марс дружит с Юпитером. Отличное время для осуществления амбициозных планов, активных действий, обращения за поддержкой к руководству. Не бойтесь рисковать и смело заявляйте о себе.

С 7 по 13 февраля — очень продуктивная неделя! Все планеты идут прямо! Если вы давно что-то планировали, то возьмите этот период на вооружение. С 13 по 19 февраля наступает время любви и романтических отношений. Но это не про жаркие африканские страсти, а про серьезные отношения. Высока вероятность служебных романов, а кому-то поступят предложения руки и сердца.

С 15 по 20 февраля — Юпитер дружит с Ураном. Это лучшее время для старта коллективных проектов, неожиданная удача и успех в делах, связанных с путешествиями, образованием и учебой.

С 21 по 27 февраля — ну вот тут про настоящую любовь. Это период, когда остро захочется романтики. Период действия тумана всего неделю. В общем, февраль будет достаточно приятным, ненапряженным и дружелюбным!

Овен

В феврале Овны будут искать новые пути развития для реализации своих проектов. Период с 1 по 14 февраля благоприятен для планирования и привлечения партнеров и спонсоров. Не все будет получаться с первого раза, но волевой характер Овнов не даст им сдаться и поможет довести дело до конца. С 14 по 24 февраля — не лучшее время для заключения договоров и рискованных сделок, потому что велика вероятность стать жертвой мошенников и потерять значительную сумму денег. В последние числа месяца возможны незапланированные траты, замена сломанной техники и другие неожиданные расходы.

Телец

Февраль Тельцы проведут активно, особенно его первую половину, когда им захочется привнести в свою жизнь что-то новое. С 1 по 14 февраля появится возможность отправиться в путешествие, которое вдохновит на интересные проекты. Знакомства и встречи могут стать началом крепкой дружбы. Этот период также отлично подойдет для обучения, прохождения курсов. Полученные знания пригодятся сразу и повысят ценность работы Тельцов в глазах руководства. Вторая половина месяца обещает быть спокойной, но есть вероятность, что придется немного изменить планы из-за неожиданных проблем.

Близнецы

В феврале большинство Близнецов осознанно будут стремиться к переменам. Они почувствуют, что готовы покорять недоступные ранее вершины. Чтобы добиться действительно хороших результатов, Близнецам нужно не только прислушиваться к интуиции, но и перенимать опыт у профессионалов. Обучение наверняка будет эффективным и интересным. Деловые встречи, поездки, переговоры пройдут по плану и, возможно, натолкнут Близнецов на новые идеи. Период с 14 по 23 февраля большинство представителей этого знака проведет более спокойно. На первый план у них выйдут текущие дела и работа.

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Рак

Февраль для Раков пройдет напряженно. В начале месяца велика вероятность проблем со здоровьем. Но постоянно возникающие проблемы и дела, которые нельзя отложить на потом, не позволят Ракам спокойно отдохнуть и быстро восстановить силы. Раки будут заняты решением вопросов с различными госорганами и финансовыми организациями. В отношениях с бизнес-партнерами и близкими людьми могут возникнуть недопонимания. Ситуация изменится во второй половине месяца, когда Раки будут чувствовать себя более уверенно и при решении любой задачи учтут прошлые промахи.

Лев

Многие Львы в феврале будут работать эффективнее с партнерами или в команде, чем в одиночку. Для решения важных вопросов и продвижения к целям понадобится поддержка и помощь, которые они смогут получить от надежных единомышленников и близких людей. С помощью коллегиальных решений получится решить самые сложные задачи. Львы будут отлично анализировать все, что происходит вокруг, и это поможет добиться цели заметно быстрее. В последние числа месяца Львы смогут решить финансовые проблемы и разобраться с конкурентами, из-за которых стопорится решение вопросов.

Дева

В феврале Девы будут плотно заняты работой и домашними делами. Придется выполнять свои обязанности в довольно сжатые сроки. Из-за этого Девы почувствуют усталость и желание отдохнуть. Чтобы избежать проблем со здоровьем, Девам придется тщательно планировать время и следить за самочувствием. Первая половина месяца в профессиональном плане пройдет вполне успешно. Наверняка Девы будут довольны своей работой и полны энтузиазма. После 14 февраля им выпадет шанс посотрудничать с многообещающим партнером и приступить к проекту, который может принести значительную выгоду.

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Весы

Первая половина февраля для Весов — благоприятный период для продвижения по карьерной лестнице, повышения репутации и презентации проектов. На работу уйдет большая часть времени. Но сосредоточиться только на ней у Весов вряд ли получится. Семье, близким людям и друзьям потребуется помощь и поддержка. При этом в жизни Весов могут произойти серьезные перемены: переезд, крупные покупки. Вторая половина месяца будет более размеренной. Весы будут выполнять свои трудовые обязанности без особого напряжения, но результаты их порадуют.

Скорпион

Февраль для Скорпионов будет неспокойным. Первая половина месяца окажется особенно напряженной. Скорпионы плотно займутся домашними делами и помощью членам семьи. Но при этом на работе коллегам и партнерам потребуется их профессиональное мнение и поддержка. Планирование и хотя бы кратковременный отдых помогут избежать нервного истощения. Если Скорпионы справятся со всеми своими делами, перед ними откроются новые перспективы и возможности. После 15 февраля многие Скорпионы будут чувствовать себя хорошо, но эффективность их работы заметно снизится.

Стрелец

Стрельцов ждут перемены в профессиональной деятельности. Их трудолюбие и целеустремленность будут замечены руководством и награждены повышением или увеличением зарплаты. Стрельцы окажутся готовыми к этим переменам и ясно увидят перспективы, которые перед ними откроются. Делиться своими успехами и просить совета, куда двигаться дальше, Стрельцы предпочтут с ограниченным кругом людей. Вторая половина месяца для большинства Стрельцов может быть довольно напряженной. Чтобы не потерять полученные результаты, им предстоит работать больше и действовать осторожнее.

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Козерог

Козерогам будет сопутствовать удача в любых делах и начинаниях. Появится возможность проявить себя, показать свои сильные стороны и презентовать проекты, над которыми они долго работали. Благодаря харизме и верному позиционированию Козерогов ждет успех и признание их талантов. Встречи, знакомства в середине месяца принесут новые возможности. Козероги смогут значительно улучшить свое материальное положение. После 15 февраля активность Козерогов снизится, и они будут заняты рутиной. В последних числах месяца велика вероятность небольших споров и конфликтов.

Водолей

Февраль для большинства Водолеев станет месяцем перемен. В начале месяца представителей этого знака ждут яркие события, которые серьезно повлияют на их жизни. Водолеи вернутся к своим прежним планам и найдут возможность воплотить их в жизнь. Это повысит их уверенность в себе. Вторую половину месяца Водолеи посвятят вопросам финансов. Вложения денег, валютные операции нужно пока отложить. Любой риск стоит как следует оценить и обдумать. В конце месяца Водолеи займутся поиском новых источников доходов и повышением своей финансовой грамотности.

Рыбы

Февраль для Рыб — благоприятный период, чтобы презентовать свои идеи и достичь важных целей. В начале месяца Рыбы могут стать душой компании и добиться роли ведущего специалиста в крупном проекте. Удача будет на их стороне, поэтому в любой деятельности Рыбы достигнут успехов. Новые знакомства дадут Рыбам шанс стать известными в своей сфере и заслужить хорошую репутацию. После 19 февраля Рыбам стоит действовать смело. В этот период им предстоит много работать, чтобы не упустить уникальную возможность заявить о себе, показать свой профессионализм и работоспособность.