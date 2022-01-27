В «Пятерочках» Москвы и области более чем в два раза увеличили число боксов для сбора батареек

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Быт современного человека немыслим без множества электроприборов: различные пульты, приборы, техника, игрушки, гирлянды, работающие на батарейках. В результате, по данным Минприроды РФ, ежегодно в стране потребляется порядка 1 миллиарда батареек, то есть на каждого жителя России — от младенца до старика — приходится почти семь батареек. И все эти опасные отходы требуют особой утилизации. Торговая сеть «Пятерочка» продолжает масштабный экопроект по сбору использованных элементов питания — в Москве и области в 2,3 раза увеличили количество магазинов со специальными контейнерами-приемниками.

Сегодня сдать батарейки можно уже в 150 торговых точках сети в столице и городах Подмосковья (ранее боксы работали в 65 магазинах). В проекте участвуют супермаркеты Балашихи, Реутова, Долгопрудного, Домодедова, Химок, Дмитрова, Подольска, Серпухова, Звенигорода, Мытищ, Истры, Сергиева Посада, Клина и других населенных пунктов.

Жители могут сдать батарейки любого типа, опустив их в специальный брендированный контейнер зеленого цвета. Далее по мере заполнения короба все содержимое доставляют на завод ГК «Мегаполисресурс», занимающийся переработкой элементов питания и электронного лома. После такой утилизации, например, марганцево-цинковых батареек — до 94 процентов полученных материалов можно будет снова использовать в качестве промышленного сырья.

Только за прошлый год благодаря сбору батареек с помощью контейнеров, установленных в магазинах сети, удалось вывезти и утилизировать на предприятии свыше 2,84 тонны отработанных элементов питания. В 2020 году на переработку было передано более 900 кг электронных отходов. Прогресс очевиден.

— Проекты, направленные на сохранение окружающей среды, находят все больший отклик среди горожан. И мы со своей стороны продолжаем активную работу в этой сфере, чтобы слова об ответственном отношении к природе могли воплощаться в реальных действиях и привычках каждого из нас, — отметили «ВМ» в пресс-службе торговой сети.