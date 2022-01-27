Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В «Пятерочках» Москвы и области более чем в два раза увеличили число боксов для сбора батареек

Ирина Петрова

Общество
В «Пятерочках» Москвы и области более чем в два раза увеличили число боксов для сбора батареек
Фото: freepik.com

Быт современного человека немыслим без множества электроприборов: различные пульты, приборы, техника, игрушки, гирлянды, работающие на батарейках. В результате, по данным Минприроды РФ, ежегодно в стране потребляется порядка 1 миллиарда батареек, то есть на каждого жителя России — от младенца до старика — приходится почти семь батареек. И все эти опасные отходы требуют особой утилизации. Торговая сеть «Пятерочка» продолжает масштабный экопроект по сбору использованных элементов питания — в Москве и области в 2,3 раза увеличили количество магазинов со специальными контейнерами-приемниками.

Сегодня сдать батарейки можно уже в 150 торговых точках сети в столице и городах Подмосковья (ранее боксы работали в 65 магазинах). В проекте участвуют супермаркеты Балашихи, Реутова, Долгопрудного, Домодедова, Химок, Дмитрова, Подольска, Серпухова, Звенигорода, Мытищ, Истры, Сергиева Посада, Клина и других населенных пунктов.

Жители могут сдать батарейки любого типа, опустив их в специальный брендированный контейнер зеленого цвета. Далее по мере заполнения короба все содержимое доставляют на завод ГК «Мегаполисресурс», занимающийся переработкой элементов питания и электронного лома. После такой утилизации, например, марганцево-цинковых батареек — до 94 процентов полученных материалов можно будет снова использовать в качестве промышленного сырья.

Только за прошлый год благодаря сбору батареек с помощью контейнеров, установленных в магазинах сети, удалось вывезти и утилизировать на предприятии свыше 2,84 тонны отработанных элементов питания. В 2020 году на переработку было передано более 900 кг электронных отходов. Прогресс очевиден.

— Проекты, направленные на сохранение окружающей среды, находят все больший отклик среди горожан. И мы со своей стороны продолжаем активную работу в этой сфере, чтобы слова об ответственном отношении к природе могли воплощаться в реальных действиях и привычках каждого из нас, — отметили «ВМ» в пресс-службе торговой сети.

Экология батарейка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Готовимся усилить работу штаба

Все мнения
О проекте