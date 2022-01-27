Как власти Москвы поддерживают салоны красоты

Мастер маникюра Марина Ли (слева) обслуживает постоянную посетительницу салона красоты на Речном вокзале Елизавету Синицыну. Помимо хорошего сервиса, клиенты могут душевно пообщаться с сотрудниками салона / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

27 января в столичном Департаменте торговли и услуг рассказали о поддержке салонов красоты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Столичные салоны красоты и парикмахерские стараются привлечь клиентов даже в такое непростое время. Усиленное соблюдение всех норм и правил: обработка поверхностей, ношение масок и перчаток — обязательное требование при предоставлении услуг.

— Все привыкли к таким условиям. Главное — все работают и стараются по максимуму беречь себя и своих любимых клиентов, — говорит управляющая сетью салонов красоты Анна Лифанова.

По ее словам, удержать бизнес сейчас тяжело, но вполне реально. Важно не только обеспечить хороший сервис, но и создать особую атмосферу в салонах.

— К нам приходят не только для того, чтобы сделать маникюр, педикюр, отдохнуть во время расслабляющего массажа или на процедурах у косметолога. Наши мастера выступают еще и хорошими психологами, которым клиенты порой доверяют свои секреты, печали и радости, — продолжает вторая управляющая сетью салонов на севере города, Яна Глубокая.

Еще одной новацией у сети салонов стала бесконтактная доставка косметической продукции.

— Мы стараемся порадовать наших клиентов, предлагая им средства по уходу за кожей и волосами, наборы декоративной косметики, — продолжает Яна Глубокая.

Для того чтобы эта индустрия продолжала развиваться, власти стараются внедрить различные меры поддержки.

— Так, предприниматели могли компенсировать затраты на профилактику распространения коронавируса, — говорит заместитель руководителя Департамента торговли и услуг города Александр Иванов. — В прошлом году получить выплаты могли предприниматели, которые до 15 августа подали на портале mos.ru сведения о вакцинации 60 процентов своих сотрудников. Речь шла о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника. Индивидуальным предпринимателям без сотрудников положена субсидия в размере 21,5 тысячи рублей.

Другими мерами поддержки стали льготы при аренде городских помещений для открытия собственного дела.

— Аукционы с льготными начальными ставками были введены еще до пандемии — в 2017 году. За этот период предприниматели арендовали у города 1956 таких объектов, 305 из них — в 2021 году, — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Глава Департамента города по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что всего в 2021 году в специализированных аукционах для субъектов малого и среднего бизнеса приняли участие почти три тысячи инвесторов, средняя конкуренция на торгах составила 10 участников на лот.

Чаще на первых этажах домов, где и находятся помещения, устраивают магазины, парикмахерские и салоны красоты. Другая мера поддержки — проведение обучения для представителей бьюти-индустрии.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— Представители бьюти-индустрии ранее участвовали в акселераторах, которые правительство Москвы проводит с 2019 года, а в 2021-м для них был создан отдельный проект. Это одна из пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции отраслей, на которую распространялись ограничения, поэтому город делает все возможное, чтобы помочь предпринимателям быстрее восстановиться.