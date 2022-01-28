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Школа заботы: как ухаживать за малоподвижными родственниками

Марьяна Шевцова

Общество
Школа заботы: как ухаживать за малоподвижными родственниками
Инвалидная коляска

Столичный Департамент труда и соцзащиты запустил уникальный городской проект «Школа родственного ухода» в помощь людям, которые ухаживают за родственниками, полностью или частично утратившими способность к самообслуживанию. Специалисты Института дополнительного профобразования разработали образовательный онлайн-курс, который научит москвичей базовым знаниям о правильном уходе. Рассказываем, какие темы входят в курс и как получить к нему доступ.

— Мы выбрали формат онлайн-курса, потому что знаем: забота о малоподвижном человеке требует много времени. Ухаживающие за ним родственники чаще всего не имеют возможности очно посещать занятия. Курс состоит из видеоуроков и небольших проверочных заданий. Это очень удобно — ролик всегда можно поставить на паузу, попрактиковаться и вернуться обратно к уроку. В видеоматериалах нет сухой теории. Наш эксперт показывает основы ухода в жизненной ситуации, — рассказала директор ИДПО Ирина Германова.

В курс «Домашний уход за малоподвижным человеком» включены 8 тем. Например, забота о малоподвижном человеке, комфорт и безопасность дома, питание малоподвижного человека и другие.

Благодаря знаниям, полученным на курсе, москвичи смогут самостоятельно позаботиться о своих близких.

Еще одно важное преимущество курса — помощь в закреплении навыков. После завершения занятий с участником проекта свяжется тренер по долговременному уходу центра социального обслуживания района. Он ответит на возникшие в процессе обучения вопросы, скорректирует навыки.

Почти 100 таких тренеров уже прошли практическое обучение в симуляционном классе ИДПО в прошлом году. Каждый тренер за время подготовки в институте освоил правила ухода.

Чтобы воспользоваться консультацией тренера по долговременному уходу и получить доступ к онлайн курсу, москвичи могут заполнить анкету-заявку на сайте uhod.idposocial.ru

В анкете-заявке необходимо указать информацию о родственнике, нуждающимся в уходе. В течение пяти дней анкета проходит проверку, далее заявителю открывается доступ к обучению.

Забота о человеке, утратившем способность к самообслуживанию, должна быть комплексной, поэтому социальный образовательный проект «Школа родственного ухода» будет расширяться.

Например, будут появляться программы, которые помогут понять, что делать с сопутствующими заболеваниями: деменцией, диабетом и другими. Это поможет москвичам справиться с трудностями, действовать уверенно и обеспечить близкому человеку комфорт и безопасность.

На заметку

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных Департаменту труда и социальной защиты. Полный перечень услуг — в каталоге ИДПО. Скачать его можно на сайте института. По всем вопросам пишите на ipk@soc.mos.ru.

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