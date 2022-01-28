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Врач рассказал, можно ли лечить ОРВИ и коронавирус народными способами

Марьяна Шевцова

Общество
Врач рассказал, можно ли лечить ОРВИ и коронавирус народными способами
Фото: Pixabay

Сейчас уровень заболеваемости в Москве высокий. Но не все москвичи обращаются к врачу. Как можно лечиться при ОРВИ и коронавирусе, а какие методы могут быть опасны, «Вечерней Москве» рассказал главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

— Андрей Александрович, многие заболевшие предпочитают лечиться сами, причем народными способами. Эффективны ли эти методы?

— Если у человека есть симптомы ОРВИ, которые в большинстве случаев полностью совпадают с симптомами Омикрона, — это боль или першение в горле, слабость, головная боль, ломота в мышцах и при этом температура невысокая, мы рекомендуем обращаться в поликлинику, к дежурному врачу, который примет пациента без предварительной записи. В среднем время ожидания приема не превышает 30 минут. Также с 28 января в столице появилась возможность дистанционно получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого нужно заполнить заявку с помощью электронной формы на портале mos.ru. По итогу заявки с вами свяжется врач, проведёт консультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и автоматически откроет больничный по ОРВИ на 7 дней. Закрыть больничный также можно будет дистанционно без посещения поликлиники. Врач свяжется с вами и уточнит самочувствие, после этого закроет больничный. На дом выезжают врачи к тем пациентам, у которых состояние не позволяет физически добраться до поликлиники, а также к маломобильным гражданам. Если же человек принял решение не обращаться к врачу, то я хочу предостеречь тех, которые полагаются полностью на народные средства. Нельзя относится к заболеванию легкомысленно.

Врач рассказал, можно ли лечить ОРВИ и коронавирус народными способами Фото: depositphotos

— Могут ли народные методы, наоборот, причинить вред?

— Врачи не против использования «бабушкиных» рецептов для облегчения состояния. Но использовать их нужно аккуратно. Поэтому давайте разберем наиболее популярные из них.

Обливания и закаливания. Любое острое заболевание, не только коронавирусная инфекция — не время для этих процедур. Казалось бы, ну кто начнет закаляться, когда болеет? Однако находятся те, кто считают, что клин клином вышибает и устраивают для организма стресс, желая взбодрить иммунную систему. На самом деле эта затея нанесет серьезный удар по иммунитету и может закончится осложнениями.

Баня. Банные процедуры, парная имеют оздоравливающий эффект. В горячей парилке с потом выводятся токсины. Баня прогревает, расслабляет мышцы и тонизирует основные системы жизнеобеспечения, тренирует сосуды, позитивно влияет на нервную систему. Однако в острых состояниях и особенно с температурой посещение бани под запретом. При повышенной температуре ускоряется обмен веществ, кровообращение, все органы работают в напряжении, потому что организм борется с инфекцией. Стрессовые условия парилки создадут дополнительную нагрузку, с которой организм уже может не справится.

Банки, горчичники. Раньше считалось, что горчичники и банки стимулируют кровообращение и прогревают бронхи и легкие. На самом деле они не прогревают столь глубоко. Также они способны увеличить температуру тела, что рискованно при повышенной температуре. Банки, к тому же травмоопасны, если их ставит неопытный человек.

Пропотеть под одеялом. Укутываться, чтобы пропотеть, особенно когда у больного жар — архаичное заблуждение. Нагревать тело дополнительно вредно. Как мы уже говорили — это дополнительная нагрузка на сердце и сосуды. Вообще температуру до 38 лучше не снижать, так как идет естественная борьба организма с вирусом. Утепляться можно до ощущения комфорта, если человека лихорадит и ему действительно холодно.

Мед с лимоном, чай с молоком, чеснок и жирная колбаса — такая комбинация гуляет на просторах интернета. При инфекциях дыхательных путей необходимо потреблять много жидкости, чтобы поддерживать водный баланс, поскольку человек много потеет и теряет жидкость, а также необходимо выводить интоксикацию. Поэтому чай с лимоном, с медом, с малиной, травяные чаи, компоты, морсы — все это можно и нужно употреблять. Один из симптомов омикрона — першение в горле. Чтобы горло смягчить, можно пить теплое молоко с медом и кусочком сливочного масла. Но вот секрет чая с молоком и жирной колбасой непостижим. Я вообще не советую употреблять колбасу во время болезни, как и другие продукты из переработанного мяса с множеством добавок, фастфуд, жирную и тяжелую пищу.

Куриный бульон. Нам нужны силы для борьбы с вирусом, поэтому во время болезни питание имеет важное значение. Меню должно быть легкое, легкоусвояемое, чтобы не создавалась дополнительная нагрузка на организм. Куриный бульон, как и другие нежирные, легкие бульоны, в том числе, овощные — считаются лучшими для питания заболевшего. Но не стоит ограничивать лечение только употреблением бульонов.

Дышать над картошкой. Этот способ ингаляций при простуде был очень популярен в Советское время. Ингаляции при насморке, кашле действительно полезны. Пар способствует разжижению мокроты, увлажнению и очищению слизистых. В то же время, такой способ имеет ряд ограничений. Во-первых, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не обжечься. Во-вторых, ингаляции полезны не во все периоды заболевания и точно противопоказаны при повышенной температуре. Сегодня доступны современные и безопасные приборы ингаляторы проведения такой процедуры.

Нужно помнить, что даже действительно полезные и эффективные методы народной медицины можно применять лишь в качестве симптоматической поддержки организма, не заменяя ими лечения.

— А как все же правильно лечиться?

— Я советую при легком течении заболевания применять локальные антисептики для полоскания горла, спреи, таблетки для рассасывания. Обязательно промывать нос соляным раствором. При насморке и кашле применять назальные капли и отхаркивающие средства. Если температура поднимается выше 38 градусов, следует принимать жаропонижающие препараты. По рекомендациям Минздрава РФ для лечения коронавируса, в том числе Омикрона, могут быть использованы противовирусные препараты умифеновир либо интерферон-альфа и другие препараты из этой группы. Ни в коем случае не стоит самостоятельно принимать антибиотики. При вирусной инфекции они бесполезны.

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