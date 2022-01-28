ЗОЖ-активисты центров московского долголетия приглашают на онлайн-мероприятия

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Еженедельно активисты и лидеры различных клубных объединений центров московского долголетия организуют для всех желающих горожан старшего возраста порядка 120 встреч. Более половины из них имеют ЗОЖ-направленность, при этом 80% проводятся в удобном онлайн-формате.

Оставаться дома во время ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки — правильное решение для всех москвичей старшего поколения. Провести это время интересно и с пользой для себя помогут дистанционные мероприятия сообществ столичных клубных пространств. Расскажем о наиболее интересных активностях, запланированных на период с 31 января по 9 февраля.

Начинаем день с утренней зарядки

Онлайн-встречи общегородского клуба «Утренняя зарядка» стали доброй традицией, точнее, возвращением к привычному атрибуту начала дня времен юности активистов центров московского долголетия. Тогда зарядку на всю страну транслировали по радио. И теперь, когда лидеры различных ЗОЖ-клубов практически ежедневно ее проводят в дистанционном формате, к ней с удовольствием присоединяются все новые и новые участники. Их общее количество превысило 7 тысяч человек.

1 февраля в 10:30 в Центре московского долголетия «Котловка» участники клуба «Оздоровительная гимнастика» освоят новый комплекс дыхательных и физических упражнений, которые оказывают общеоздоровительное воздействие на организм и помогут людям старшего поколения поддерживать тело в тонусе.

2 и 9 февраля в 10:15 приверженец здорового образа жизни Николай Семенович Подольный из клубного пространства «Южное Бутово» проведет «Утреннюю зарядку» для всех желающих. Он считает, что зарядка — это не просто полезная привычка, а удивительно полезный и правильный способ самоорганизации и самосовершенствования.

— Все мы хотим быть здоровыми, активными и красивыми на протяжении всей нашей жизни. Поэтому не стоит забывать делать зарядку в любой день недели и в любое время года! Центр московского долголетия «Южное Бутово» и я приглашаем вас принять участие в проекте «Утренняя зарядка», — говорит Николай Семенович.

2 февраля в 10:30 начнется онлайн-зарядка в Центре московского долголетия «Чертаново Северное». Участникам предстоит выполнить комплекс несложных упражнений для всего тела и получить заряд энергии и бодрости на весь день.

3 февраля в 10:30 утреннюю зарядку проведут в онлайн-формате участники клуба «Мягкий цигун» из клубного центра «Таганский».

— Каждый из нас стремится стряхнуть с себя груз повседневности и достичь гармонии внутреннего мира. Цигун — это проверенный многовековым опытом комплекс упражнений, позволяющих существенно улучшить качество жизни. Вместе мы сможем обрести спокойствие и стойкость перед вызовами, которые бросает нам судьба, — считает лидер сообщества Галина Краснова.

4 февраля в 9:30 на онлайн-встречу с Галиной Кривошеиной, одним из любимых москвичами тренеров проекта «Утренняя зарядка», приглашает Центр московского долголетия «Северный». Галина Ивановна проверила на собственном опыте, что зарядка способствует укреплению сердечной мышцы, улучшению работы дыхательной системы, повышению упругости мышц, нормализации состояния сосудов, повышению их проходимости, выравниванию осанки.

В Центре московского долголетия «Братеево» онлайн-встреча общегородского клуба «Утренняя зарядка» состоится 9 февраля в 11:00.

— Полезных упражнений — великое множество. Поэтому каждый подбирает то, что подходит именно ему для идеального начала дня. Хотите стать энергичней и позитивней, рекомендуем обратить внимание на упражнения нашего тренера Лидии Петровны Руссу, — говорят сотрудники центра.

Логичным продолжением ЗОЖ-проекта «Утренняя зарядка» являются клубные встречи москвичей старшего возраста, посвященные различным видам практик: для тела, для лица и даже для ума!

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Гимнастика на любой вкус

В последний день января сразу в трех центрах московского долголетия пройдут клубные встречи поклонников гимнастики.

31 января в 10:30 активисты клубного пространства «Новофедоровское» приглашают всех желающих присоединиться к сообществу «В тонусе». Методика тренировок для старшего поколения основывается на физиологических особенностях возрастных спортсменов. Учитывая их, участники грамотно корректируют процесс занятий, подбирая упражнения для развития всех групп мышц.

В 18:00 в Центре московского долголетия «Тушино» состоится встреча сообщества «Стимул», посвященная освоению физиологической гимнастики с элементами самомассажа и растяжки. Ее проведет медицинская сестра с 30-летним опытом работы. А в 19:00 в клубном центре «Чертаново Северное» участники ЗОЖ-объединения «Дыхание» будут осваивать дыхательные практики, совмещенные с медитацией и суставной гимнастикой. Приглашаются все желающие!

1 февраля в 10:00 в Центре московского долголетия «Некрасовка» состоится занятие клуба «Гимнастика». Участники познакомятся с системой специфических упражнений и методических приемов, применяемых с целью оздоровления, восстановления и лечения разных заболеваний путем регулярных гимнастических занятий.

1 февраля в 12:00 встреча участников сообщества «Дыхательная гимнастика» пройдет и в клубном пространстве «Сокольники». Она будет направлена на проведение совместных дыхательных практик и развитие певческого голоса по авторской методике. Техники улучшают обмен веществ и кровообращение, помогают очистить бронхи, повысить иммунитет для противостояния респираторным заболеваниям.

Дышите правильно, укрепляйте здоровье!, — такой совет дают участники ЗОЖ-объединения всем горожанам серебряного возраста.

В клубном центре «Московский» с 1 по 4 февраля в 10:00 будут проходить онлайн-встречи объединения «Лечебная физкультура». Лидером одного из самых востребованных сообществ центра является Ольга Александровна Гордая. Она проводит занятия четыре раза в неделю, меняя программы ежедневно. Так, во вторник, 1 февраля всех желающих ждет программа для выравнивания осанки, в среду — лечебная физическая культура при артрозе коленного сустава, в четверг, 3 февраля, гимнастика при остеохондрозе позвоночника, а в пятницу все участники клуба освоят упражнения для тазобедренного сустава. Присоединиться к занятиям можно в онлайн-формате или очно при наличии QR-кода.

4 февраля в 10:30 в Центре московского долголетия «Чертаново Северное» все желающие могут освоить комплекс упражнений, направленных на развитие суставов рук и ног, приняв участие в дистанционном занятии клуба «Суставная гимнастика».

Фейсфитнес — комплекс упражнений для подтяжки мышц и кожи овала лица, улучшения микроциркуляции крови, выведения лишней жидкости и ускорения регенерации тканей. Самомассаж и гимнастика для лица и зоны декольте — это тема очередной онлайн-встречи ЗОЖ-клуба «Линия жизни», которая состоится 2 февраля в 13:00 в Центре московского долголетия «Тушино».

Поклонники суставной гимнастики встретятся 4 февраля в 14:00 в клубном центре «Марьина Роща». Занятия по этому направлению — это комплекс физических упражнений, направленных на разогрев суставов для улучшения их подвижности, а также для увеличения эластичности связок и сухожилий, что особенно важно для всех представителей старшего поколения.

5 февраля в 14:00 в клубном пространстве «Тушино» состоится встреча сообщества «Час здоровья». Тема: гимнастика по методике Мирзакарима Норбекова, специалиста нетрадиционной медицины. Главный принцип практики — устранение привычки считать себя слабым, больным и неуверенным.

В этот же день, 5 февраля в 14:00 в клубном центре «Марьина Роща» соберутся любители растяжки «стрейч». Они регулярно проводят онлайн-занятия на развитие гибкости, релаксацию и улучшение эластичности мышц, восстановление мышечных групп после интенсивных тренировок. Активисты коллектива утверждают, что практики поддерживают не только мышцы в тонусе, но и настроение на позитиве. Если вы разделяете ценности ЗОЖ, присоединяйтесь к клубу «Стрейч».

Гимнастика для мозга

31 января в 11:00 активисты клубного центра «Выхино» приглашают всех желающих на онлайн-зарядку «PROкачай мозги». Участники освоят комплекс упражнений, в котором будут задействованы главные отделы головного мозга, отвечающие за речь, логику мышления, ассоциативное и образное восприятие, управление опорно-двигательным аппаратом. Продолжение прокачки — 7 февраля.

1 февраля в 13:00 в Центре московского долголетия «Митино» пройдет встреча с нейропсихологом Юлией Михайловой. На онлайн-мероприятиях, которые проходят регулярно, с психологической точки зрения разбираются важные темы, такие как пищевое поведение, эмоции, музыкальная терапия и другие.

4 февраля в 15:00 в клубном центре «Выхино» состоится интеллектуальная викторина «Пифагор». Если вы готовы устроить проверку своим знаниям, приглашаем присоединиться к клубу с одноименным названием. Правила игры основаны на популярной телепередаче «Что? Где? Когда?». На встречах участники задают друг другу каверзные вопросы, отгадывают загадки и вместе радуются правильным ответам!

6 февраля в 16:00 любители древней игры в шахматы приглашают всех единомышленников в Центре московского долголетия «Алексеевский» на встречу клуба «Ход конем». Шахматы — это интеллектуальный поединок, который является единственным видом олимпийского спорта, в котором могут принимать участие люди всех возрастов. Одним из основных преимуществ игры является их способность задействовать сразу два полушария головного мозга. Она эффективно способствует улучшению и развитию кратковременной и долговременной памяти. В процессе этой деятельности нужно запоминать предыдущие ходы противника, выстраивать свою стратегию. Регулярное выполнение таких когнитивных упражнений снижает вероятность появления болезни Альцгеймера.

Встречи ЗОЖ-клуба «Гимнастика для мозга» проходят в клубном центре «Митино» еженедельно. Так, 2 и 9 февраля в 11:00 состоятся очередные онлайн-мероприятия.

— Интеллектуальные занятия воздействуют на мыслительный процесс, предполагающий интенсивное наращивание нейронных связей, что способствует профилактике склерозов и других процессов раннего старения головного мозга, — утверждают участники сообщества и приглашают присоединиться к ним, чтобы вместе потренировать мозг решением головоломок и логических задач.

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Йога — фаворит ЗОЖ-практик активистов центров московского долголетия

Йога, пришедшая к нам из древней Индии, включает в себя физические, дыхательные упражнения, систему питания и философию жизни. В центрах московского долголетия работает множество сообществ, объединяющих поклонников ее разных направлений.

Так, 31 января в 10:00 в клубном центре «Бирюлево Западное» состоится встреча коллектива «Кундалини-йога», которую проведет его лидер — Людмила Владимировна Алексеева. Участники изучают технику выполнения разных упражнений, адаптированных под возраст и физические возможности.

1 февраля в 10:00 в Центре московского долголетия «Чертаново Северное» пройдет онлайн-занятие йога-клуба «Здоровая спина». Участники освоят полный комплекс упражнений по йоге, множество дыхательных техник.

1 февраля в 11:45 в клубном центре «Ломоносовский» дистанционно состоится встреча объединения «Йога-терапия». Лидер Оксана Ласковски-Забасновски поделится со своими единомышленниками техникой «Пранаяма», которую практикует. По ее словам, это, в первую очередь, контроль за дыханием, что сейчас особенно актуально, так как помогает усилить иммунитет и оздоровить организм в целом.

3 февраля в 10:00 в Центре московского долголетия «Некрасовка» состоится очередное онлайн-занятие клуба «Йога», участники которого находятся в непрерывном поиске гармонии и целостности через тело, ум и эмоции.

6 февраля в 12:00 клубный центр «Таганский» приглашает на встречу сообщества «Йога смеха». Здесь практикуют различные виды игротерапии, дыхательную гимнастику, медитацию, релаксацию и многое другое. Поднимите себе настроение, став участниками этого необычного объединения.

О здоровой еде и не только

1 февраля в 15:00 в Центре московского долголетия «Преображенское» состоится онлайн-встреча клуба «Сам себе Айболит», на которой можно будет обменяться полезными и доступными советами и рекомендациями по правильному питанию и оздоровлению организма.

2 февраля в 13:00 приглашаем всех желающих на дистанционную встречу сообщества «Кухни народов мира» из клубного центра «Борисовские пруды». Участники познакомятся с французской кухней и вместе с лидером сообщества Асей Хасановной Зудиной приготовят ЗОЖ-канапе.

4 февраля в 15:00 в Центре московского долголетия «Котловка» начнется занятие объединения «Про еду и не только».

— Правильное питание — важная составляющая здорового образа жизни, — считают участники клуба. Полезная еда стабилизирует вес без насильственных ограничений, помогает избавиться от заболеваний и предотвратить их развитие, содействует восстановлению интеллектуальной и физической энергии.

За чашкой зеленого чая в клубном центре «Бибирево» 4 февраля в 14:45 состоится необычное мероприятие «Болеем за наших». Оно приурочено к открытию зимних Олимпийских игр в Пекине. Участники вместе посмотрят церемонию открытия Олимпиады, передадут символический привет Пекину от клуба китайской живописи «ЯнВаВа» танцем с веерами и зажигательным флешмобом «Вперед, Россия!» Присоединяйтесь!

5 февраля в 11:00 в клубном центре «Некрасовка» пройдет встреча сообщества «Правильное питание», на которой научат правильно выбирать продукты и готовить их.

6 февраля в 12:00 участники клуба «Источник здоровья» из Центра московского долголетия «Щапово» узнают о пользе соков и смузи, а также о том, как правильно их сочетать, в какое время лучше принимать, чтобы это было полезно. Об этом и многом другом расскажет всем желающим Валерий Герасимович Панов, лидер объединения «Источник здоровья».

7 февраля в 14:00 в клубном центре «Щапово» встречу сообщества «Здоровое питание» проведет ЗОЖ-активистка Лидия Алексеевна Демидова. Присутствующие смогут узнать рецепты приготовления вкусных и полезных блюд, которые с легкостью смогут приготовить дома.

Расписание клубных встреч и онлайн-мероприятий еженедельно публикуется на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения, портале Я Дома и в социальных сетях проекта «Центры московского долголетия».