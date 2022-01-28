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Карьерный рост после декрета и начало работы в IT: история мамы двоих детей

Марьяна Шевцова

Общество
Карьерный рост после декрета и начало работы в IT: история мамы двоих детей
Фото: Из личного архива

Москвичка Анастасия Щерба освоила программирование в учебном центре «Профессионал» и вышла на работу мечты уже на следующий день после окончания обучения.

Перед декретным отпуском Анастасия несколько лет работала в крупной IT-компании ассистентом инженера. Причастность к этой технологичной сфере завораживала девушку, но у нее не было профильного образования. Поэтому продвинуться по карьере и перейти в IT не получалось. После рождения детей, еще в декрете, Анастасия начала увлеченно изучать различные компьютерные программы. Однако самостоятельно освоить сложные языки программирования у нее не получалось.

Декретный отпуск подходил к концу, и Анастасия понимала, что возвращаться на работу на должность ассистента она не хочет. Знакомые порекомендовали молодой маме пройти бесплатную переподготовку в центре «Профессионал».

Девушка восприняла эту идею с большим энтузиазмом и сразу же подала заявку на обучение в центре занятости населения. Когда узнала, что интересующий ее курс по веб-программированию можно изучить в онлайн-формате, то обрадовалась вдвойне. Это позволило спокойно совмещать обучение с воспитанием двоих маленьких сыновей.

— Во время обучения мне очень помогал муж. Он не только вдохновлял меня на профессиональную переподготовку, но и помогал с домашними делами и уходом за детьми. Обучение давалась нелегко, так как я начинала с нуля. Однако мое стремление сменить сферу деятельности оказалось сильнее. Спасибо центру «Профессионал» и преподавателям за то, что помогли мне освоить профессию мечты. И, конечно, моему мужу за то, что верил в меня и поддерживал, — делится Анастасия.

Когда обучение подходило к концу, Анастасия обновила свое резюме. Дополнила новые компетенции по программированию и информацию о пройденном обучении. Даже без опыта работы в IT ее сразу пригласили на собеседование в крупный банк.

Анастасия без труда прошла отбор. Условия работы и предложение работодателя полностью устроили начинающего специалиста. На следующий день после сдачи экзамена и получения диплома она вышла на новую работу. Теперь Анастасия работает IT-инженером, ее мечта сбылась!

Помощь рядом

Если вы хотите попасть на курсы в центр «Профессионал», необходимо обратиться в центр занятости населения или оформить заявку на сайте. Все документы можно заполнить дистанционно.

Направление на бесплатное обучение могут получить безработные москвичи, мамы дошкольников, люди в возрасте от 50 лет и старше, а также члены малоимущих семей с детьми.

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