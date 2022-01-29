Любая чушь за ваши деньги: стоит ли доверять коучам

Решить проблемы в личной жизни посредством научного метода его героине Наде Клюевой в исполнении Ирины Муравьевой (справа) пытается помочь Сусанна (Татьяна Васильева) / Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985

Учить жизни в наши дни стало особенно модно. Новоявленные гуру и сенсеи, называющие себя коучами, призывают воспользоваться их услугами, утверждая, что знают, как быстро и просто добиться успеха в работе, учебе и личной жизни. под силу ли им это, разбиралась «Вечерняя Москва».

Согласитесь, бодрит: «Реально все, о чем ты можешь подумать и что для тебя важно», «Развивайте свою личность больше, чем вы нуждаетесь», «Наша способность изменяться — это то, что делает нас людьми». Девизы известных коучей мотивируют на успех во всем. Вот только общие слова и излишний пафос очень похожи на пустую болтовню.

Мечта по прейскуранту

Чтобы хотя бы приблизительно понять, что такое «коучинг», распиаренный в интернете в качестве важнейшей миссии оказания помощи страждущим, словарь терминов вам понадобится однозначно. На сайте некой Академии осознанного мышления объясняется, что на лайф-сессиях коуч помогает клиенту «изменить паттерны поведения и реакций». Для тех, кто не в курсе: чтобы добиться цели, этот пункт один из важнейших! Так во всяком случае утверждает на своей странице сертифицированный коуч Международной ассоциации коучей и тренеров (ICTA) Дарья. О себе девушка сообщает, что добилась успехов в руководстве 20 человек на поприще гостиничного бизнеса. И вот теперь готова помочь любому изменить жизнь к лучшему. Прежде чем доверить ей судьбу своих «паттернов», решила уточнить сведения об учреждении, подготовившего этого «специалиста».

Итак, «чтобы стать ассоциированным коучем ICTA, учащийся должен пройти как минимум 200 часов обучения коучингу: не менее 10 часов в качестве клиента личного коучинга/терапии, не менее 5 часов супервизии в роли супервизируемого у профессионального супервизора, подтвержденного аккредитованным институтом, не менее 5 часов коучинговых сессий в роли коуча с клиентом, незнакомым коучу», — говорится на официальном сайте организации, занимающейся обучением в сфере личностного развития. Словом, бедная Дарья! Сколько ей пришлось «пройти»… Но заглядываю в прейскурант: за час проведения разового тренинга по саморазвитию этот коуч берет с клиента 3900 рублей. За шесть «сеансов» стоимостью в 21 тысячу рублей обещает в прямом смысле осчастливить любого.

Казалось бы, очевидная пыль в глаза. Но адептов коучинга, зарабатывающих на чужих проблемах, становится все больше. Да и число «специалистов» в нашей стране во время пандемии выросло в разы.

— Наиболее популярным, по понятным причинам, стал онлайн-коучинг, — комментирует социолог Алексей Егоров. — Его количество увеличилось почти на 60 процентов. Сегодня пришедшая с Запада мода на всевозможные тренинги и вебинары в России приобретает массовый характер. В принципе, хендмейкеры или садоводы-любители, записывающие свои уроки и рассказывающие, как вязать на спицах или высаживать растения, тоже отчасти коучи. И когда стало понятно, что на обмене опытом можно заработать, многие решили расширить сферу и заняться мотивацией тех, кто не уверен в себе, переживает личностные проблемы и испытывает комплексы. Пандемия таких «клиентов» создала немало. И если сегодня у нас около 3 тысяч сертифицированных коучей, то лет через пять, по прогнозам Международной федерации коучинга, их будет уже около 50 тысяч.

Схема проста: коуч воодушевляет, внушает уверенность и тем самым, по идее, помогает человеку добиваться конкретной цели — подняться вверх по карьерной лестнице, выгодно выйти замуж или завоевать сердце капризной дамы. Хорошо, когда есть свой собственный сенсей, ведущий тебя к успеху. При этом «в отличие от наставничества, коучинг сфокусирован на достижении четко определенных целей вместо общего развития», — говорится на сайте, продвигающем коучинг.

— Эти ребята торгуют мечтами, — комментирует кандидат психологических наук Людмила Федотова. — Многие из них утверждают, что работают по принципу психологических консультаций. Но психолог мечту не исполняет. Он помогает наладить взаимоотношения, разобраться в твоих проблемах, справиться со стрессом, с потерей. И всегда исходит из личностных качеств, жизненного опыта и эмоционального состояния своего пациента. А у коучеров все — клиенты! Я встречалась со многими людьми, получившими всевозможные сертификаты коучера.

И каждый из них непременно уточнял, что принцип их работы не имеет ничего общего с психотерапией, хотя некоторые и говорят, что используют нейролингвистическое программирование. Откровенно говоря, думаю, что этой методикой владеют единицы практикующих коучей. За две недели каких-то курсов ее освоить нереально. Большинство дают пространные советы, произносят на камеру мотивирующие речи за, прямо скажем, немалые деньги. В итоге — ответственности никакой, как, впрочем, и профессионализма.

Решить проблемы в личной жизни посредством научного метода его героине Наде Клюевой в исполнении Ирины Муравьевой (справа) пытается помочь Сусанна (Татьяна Васильева) / Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985

Улыбайтесь, господа!

Демонстрация абсолютной удовлетворенности жизнью, потрясающая самоуверенность и безапелляционность — непременные атрибуты любого мотивирующего видеоурока, распространяемого в сети. Вот она — победа над разумом! Один из известных российских предпринимателей, позиционирующий себя сегодня как «преподаватель успеха», создал свою личную Академию победителей, на сайте которой именуется «отцом коучинга в странах СНГ». «Гуру», больше известный своей торговой маркой пиццы, жареного картофеля и крепких алкогольных напитков, выпустил множество книг под заголовками, типа «К богатству — с пеленок», «Код счастья» и «Воспитай ребенка миллионером».

— Удача и дружба с нами всегда, богатство и счастье — наша судьба, — с улыбкой во весь монитор сообщает в своем 20-минутном видеоролике «преподаватель». — Дорогой герой, победитель всегда и во всем, дорогой большой человек, я хочу рассказать о самом эффективном упражнении, которое поможет взять под контроль свои мысли.

Заинтригованная донельзя, минут 15 слушаю пространные рассуждения, что мысль материальна и определяет будущее. Суть повествования теряю на пассаже «мысль управляет биохимией». Но смотрю, открыв рот!

— Дорогой сверхчеловек! Концентрируйся и перестань бороться с недостатками! — взывает, размахивая руками, пышущий счастьем и оптимизмом мужчина. — Я не стану уже Бетховеном. И пишу с ошибками... Ну и что?

Если коротко, суть внедряемого в мой мозг посыла в том, что, преодолевая свои недостатки, человек сильнее не становится. Поэтому надо развивать сильные стороны и не обращать внимания на слабые. Про «психологические и тактильные якоря», простите, я пропустила, дабы совсем не потерять контроля над разумом. Но тут, наконец, речь зашла о том самом «эффективном упражнении».

— Негатив выгоняем из нашего суперсознания, — сообщает коуч. — На запястье надеваем простую бухгалтерскую резинку, и если приходит плохая мысль, оттягиваем ее и бьем себя ею. Таким образом, создаем тактильный психологический якорь: плохая мысль — бам! — боль!

Резинка на запястье. Занавес. Добавлю лишь, что месячный курс «занятий» у «отца коучеров всея Руси» стоит порядка 300 долларов. Закреплять «успех» многие коучеры, кстати, советуют, делая по 200 улыбок в день. Я попробовала… Но минут через пять муж и сын напряглись и стали выяснять, хорошо ли я себя чувствую. Оставив это занятие, решила получить «первую бесплатную консультацию» у еще одного популярного коуча Ольги, девиз которой: «Помогаю летать, мечтать и воплощать!»

— От сессии к сессии энергия движения к цели фокусируется в заданном направлении, что позволяет найти решение максимально быстро и эффективно, — пишет она, предлагая пройти у нее сразу несколько курсов, чтобы «сделать то, что казалось раньше невозможным, не только возможным, но и реализуемым».

— Хочу летать! — самоуверенно заявляю я даме.

— Контракт из пяти коучсессий стоит 10 тысяч рублей, — прилетает в ответ.

В общем, любой каприз за ваши деньги. Но экспериментировать я не стала, предположив, что мой запрос этой суммой явно не ограничится. Случай-то сложный…

К слову, наставников для женщин, желающих властвовать над мужчинами, в сети видимо-невидимо. Лидируют, согласно статистике, две особы. Одна, называющая себя альфа-самкой, на видеоуроке «Доходы мужчин и что с ними делать» сообщает, что «спать с теми, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей, нельзя вообще и никому». Вторая, в ярком макияже, замусорила сеть серией выпусков под общим названием «Бешенство Машки». Смех смехом, а «видеонаставления» бывшей парикмахерши на тему «Почему мужчины нам должны?» набрало более миллиона просмотров.

Кадр из фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 1985

Без посредников

При всем очевидном преобладании шарлатанов на рынке коучинга его последователи настаивают на востребованности в подобных «поводырях по жизни». Так, Международный университет глобального коучинга заявляет, что ежемесячно в компании, которые занимаются подбором лайф-коучей, поступает около 1,5 миллиона запросов. 99 процентов людей и компаний, нанимающих коуча, «удовлетворены или очень довольны», а 96 процентов говорят, что снова обратились бы к коучу.

— То, что люди стали часто обращаться к обещающим «всем счастье» , хоть и не даром, говорит об определенной инфантильности прежде всего молодого поколения, — считает социальный психолог Илья Суровцев. — По статистике клиенты коуча — люди неопытные, но амбициозные. Те, кому нужно все сразу и без приложения особого труда. Да и современное образование у нас ориентировано на предметности знаний, а не на то, как ими оперировать, пользоваться, анализировать. Читать классику многие не хотят, а в ней ведь по полочкам разложены все житейские проблемы, поиски и пути их решения. Но извлекать уроки — это работа. Куда проще обратиться к «посреднику», который вместо тебя порефлексирует, подумает и выдаст готовое решение. Не факт, кстати, что верное. Вот и бегут — к шаманам, экстрасенсам и к коучам. Не от большого ума, конечно. Но для многих это та соломинка, которая предлагает хоть что-то. Коуч откликается, успокаивает, внушает веру в будущее. Да, обманка, дающая не решение, а манипулирующая сознанием, внушающая, что все хорошо, даже тогда, когда это совсем не так. Коучинг — продукт современного общества потребления, в мировоззрении которого купить проще, чем сделать самому. Коуч не озадачивает клиента размышлениями о глубинных смыслах его души, а выдает готовый, конкретный продукт, примитивную инструкцию по применению. В итоге человек вместо полноценной еды получает некий фастфуд, причем часто синтетический.

Об опасности коуч-уроков сегодня предупреждают многие психологи. По словам практикующего психолога Ольги Федотовой, небрежное, непрофессиональное вмешательство в подсознание чревато серьезными проблемами расстройства психики.

— В процессе беседы с коучем можно невольно разбередить такие раны, которые человек бессознательно «защищал», старался забыть, не думать об этом. Это могут быть какие-то детские травмы, пережитые стрессы. А коучи ведь сами заявляют, что им не важно, что было в прошлом. В этом есть определенная опасность. Человеческая психика — сложный механизм, и нужно быть профессионалом, чтобы ненароком ее не разрушить. А ориентироваться в собственной жизни все-таки стоит научиться самостоятельно. И преодолевать трудности, возникающие на пути к благополучию, вопреки утверждению коучеров, — полезно. Победа над ними как раз дает уверенность в себе и своих силах, уничтожает комплексы и заставляет позитивно смотреть в будущее.

«...Плохая мысль — бам! — боль!» Не помогает. Летать, конечно, хочется, но, пожалуй, потерплю. В жизни столько нужно успеть. Самой и без посредников.

АНЕКДОТ В ТЕМУ

Заполненный зал. На сцену выходит мужчина и обращается к аудитории:

— Всем добрый день, приветствую вас на бизнес-тренинге «Как заработать миллион за один день». Перейдем сразу к делу: скажите, за какую цену вы приобрели билет?

— За тысячу, — хором отвечают зрители.

— А на сколько мест рассчитан зал?

— На тысячу человек.

Ведущий, довольно улыбаясь, произносит:

— На этом считаю тренинг оконченным. Всем спасибо!