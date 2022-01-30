«Перестала слушать критику»: Актриса Мария Миронова — о негативных мнениях, психологии и материнстве

Поклонники проекта «Танцы со звездами» скоро вновь увидят выступления пары Марии Мироновой и знаменитого хореографа Евгения Папунаишвили / Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

Продолжается сезон популярного шоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия». Во втором туре зрители недосчитались некоторых участников. В том числе — актрисы театра и кино Марии Мироновой и ее партнера, танцора Евгения Папунаишвили. Оказалось, пауза временная. Артистка рассказала «Вечерке» о возвращении в проект, критике и о том, почему она стала меньше играть в театре.

— Мария, что для вас актерская профессия? Каково соотношение таланта и труда?

— Конечно, для меня это трудолюбие в первую очередь. Свой собственный талант ты не можешь оценивать объективно. Как-то странно было бы говорить о себе: «Я талантливый». Тем более в начале пути. Для меня профессия — это желание, труд, целеустремленность.

— Как вы реагируете на критику?

— С критикой благодаря интернету мы все сталкиваемся каждый день — даже непубличные люди. Раньше я прислушивалась к критике в принципе по жизни. Мне казалось, что она такой двигатель прогресса. А в старшем возрасте стала понимать: нет, никакой она не двигатель, а разносчик субъективных мнений, которые могут быть ошибочными. В общем, стала на «вы» с критикой, то есть не читаю ее, она мне неинтересна.

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

— Однако театральные ваши работы нахваливают. Но вы сейчас задействованы только в одной постановке — «Шут Балакирев» в «Ленкоме». Почему так мало?

— Я отказывалась от новых предложений уже несколько раз, поскольку родила ребенка в преклонном возрасте. И рожала осознанно, не для того чтобы его не видеть (младший сын Феодор появился на свет 30 сентября 2019 года. — «МВ»).

— Вокруг «Ленкома» сейчас напряженная обстановка. Театр проверяют на нарушения при госзакупках. Это отражается на творческой атмосфере?

— Могу сказать только, что Марк Борисович (директор театра Марк Варшавер. — «МВ») — человек, очень позитивно настроенный к актерам. Надо сильно постараться, чтобы с ним поссориться. Он реально заботится об артистах, дает им играть, задействует большое количество молодежи. Конечно, хотелось бы приглашать еще каких-то молодых талантливых режиссеров. Сейчас ставить у нас спектакли планирует Александр Молочников.

— В последнее время вы очень много снимались в кино. У вас есть любимые работы?

— Я очень люблю «Инсомнию» Ольги Френкель, «Небо» (фильм о летчиках, основанный на реальных событиях. — «МВ»), «Родителя», который у нас еще не вышел, но уже собрал целых восемь призов на Нью-Йоркском кинофестивале. Это какой-то немыслимый успех. Мне понравился и исторический фильм «Игры шпионов» с Бенедиктом Камбербэтчем, он недавно вышел на экраны. У меня там небольшая роль — жены предателя, полковника ГРУ Пеньковского.

— Какие впечатления о Камбербэтче?

— Прекрасный, очень скромный человек. Видно, что интеллектуал.

Поклонники проекта «Танцы со звездами» скоро вновь увидят выступления пары Марии Мироновой и знаменитого хореографа Евгения Папунаишвили / Фото: Пресс-служба телеканала «Россия»

— Как вы попали в этот проект?

— Абсолютно случайно. Я не должна была туда попасть. Сначала мне не очень понравились многие моменты в сценарии. Терять мне было нечего. Подумала: скажу режиссеру как думаю. Ну и сказала! А потом была крайне удивлена, когда меня пригласили. Еще больше удивилась, что прототип героини, которую я играла, визуально совершенно не сходится со мной. Если есть что-то противоположное моей внешности, то это она. Мне привезли кучу париков в попытке сделать из меня что-то похожее. К чему такие мучения, почему меня утвердили? Чем-то я приглянулась режиссеру. А продюсером по кастингу был как раз Камбербэтч. Наверное, он меня и утвердил.

— «Инсомния» — кино про психологию. Наверное, сами уже можете консультировать?

— К серьезной психотерапии отношусь очень хорошо. Но не к профанации, которой сегодня много. Был период, когда я глубоко интересовалась психологией, причем независимо от ролей. Может быть, мне поэтому потом такие роли и приходили (смеется). Мы с Олей Френкель (режиссером. — «МВ») в этом очень похожи: у нас много друзей-врачей, в том числе психотерапевтов. Мне кажется, у каждого человека есть какие-то психологические вопросы к жизни на разных возрастных этапах. Например, очень интересная проблема — неприятие чего-либо, когда люди не принимают друг друга, не принимают себя и жизнь в целом. Полагают, что мир им что-то должен, и бесконечно чего-то ждут. Из неприятия вырастает и критика в том числе.

— Помогает ли знание психологии пережить утрату? Вы потеряли маму в феврале прошлого года.

— Подготовиться к таким событиям невозможно. Первое, что думаешь: как рано! Теперь эта боль будет со мной всегда. Но потом я поняла, что моя психика это выдержит. Я верю, что нет испытаний не по силам.

— А как вы решились в 2019 году родить сына Феодора? Ваш старший Андрей родился в 1992-м.

— Да ничего я не решалась! Так получилось, приняла это как огромный подарок судьбы. Решимость мне пригодилась, когда я поняла, что не нужно слушать врачей с их негативными прогнозами. Во всем мире огромное количество данных о том, что женщины и в зрелом возрасте нормально рожают.

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

— Как сохраняете красоту?

— Есть надо меньше, высыпаться, двигаться. Вот сейчас начала танцевать и быстро почувствовала мышцы: это очень приятно.

— А как вам проект «Танцы со звездами»?

— Ощущения прекрасные. У меня были очень тяжелые физически минувшие два с половиной года. Начиная с поздних родов, от которых я восстанавливалась, потом ковид, уход мамы. Конечно, мне было не до спорта и не до себя. Я абсолютно вылетела из физической формы и вес набрала. Очень рада, что стала заниматься танцами. Надеюсь, скоро вернусь в строй. Пока приболела. Была трещина в ребре, а потом простуду подхватила.

ДОСЬЕ

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве, в семье актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой. В 1990 году поступила в Высшее театральное училище им. Б. В. Щукина. В 1993-м, после рождения сына Андрея, перевелась во ВГИК на курс Михаила Глузского. По окончании вуза в 1997 году поступила в театр «Ленком», в котором служит по сей день.

Муж по сценарию

Анатолий Белый, который тоже участвует в «Танцах со звездами», часто бывает партнером Марии в кадре. По мнению режиссеров, актеры хорошо «монтируются». А за кадром они давно дружат семьями.

27 лет — разница в возрасте у сыновей Марии

Младшего Федю актриса растит совершенно иначе, чем старшего Андрея: «В 45 я совершенно другая, чем была в 18. Я такая больше уже мама-бабушка. Со старшим я была более строгая. Балансировала между строгостью и дружбой, даже когда сын был очень маленький. Мечтала, как мы будем дружить, когда он вырастет. А сейчас я кайфую именно от того, что Федя — малыш, наслаждаюсь материнством».

Тяжелые съемки

Через 9 дней после смерти матери, звезды фильма «Семнадцать мгновений весны» Екатерины Градовой, Мария вышла на съемки последних серий сериала «Инсомния». Справиться с тяжелыми чувствами ей помогла душевная поддержка режиссера Ольги Френкель. «Меня спасло еще то, что я заранее, на отдыхе, выучила текст — даже не знаю почему. Готовиться к роли в том состоянии, в каком я была, невозможно», — поделилась актриса.

Придумала сладости

Недавно Миронова открыла собственное кондитерское производство. Причем рецепты актриса придумала сама — ей хотелось порадовать сына новыми сладостями. «Перед тем как запускать производство, я все создавала у себя на кухне. Благодаря Феде стала понимать, как мало у нас в магазинах натуральных продуктов. А сын тянулся к сладкому. Я поняла, что одними пюрешками кормить его не смогу», — рассказала Мария.

Тандем

Мария признается, что с Евгением Папунаишвили, партнером по «Танцам со звездами», ей очень комфортно: «Мы хорошо сошлись. Он очень самоироничный и чуткий, заточен на победу. Я изо всех сил стараюсь».

Английский язык

В фильме «Игры шпионов» Миронова говорит на русском языке, но за кадром — на хорошем английском.