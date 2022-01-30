Начинаем дачный сезон: какую рассаду нужно уже сажать к лету

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Ох, как знаком этот «огородный зуд», желание как можно быстрее заняться рассадой! И начать можно уже сейчас. Как это лучше сделать, «Вечерней Москве» рассказал биолог Михаил Краснов.

Главный принцип для зимнего огородничества: поспешай не торопясь. Слишком рано посаженные на рассаду культуры без дополнительной подсветки начнут тянуться, будут слабыми. Важен и правильно подобранный грунт — питательный, легкий, а также вовремя проведенные подкормки.

Но главное все же — определиться со сроками. Большинство семян требуют посадки ближе к весне, но есть ряд культур, которые стоит посадить уже в январе, причем среди них присутствуют как овощи, так и цветы. Как правило, это капризули, которые подолгу прорастают и «товарного» вида достигают за долгий срок. От прорастания семян до начала цветения у таких растений проходит срок от 130 до 180 дней! Поэтому, собственно, мы и должны посадить их до конца января. Обязательно прокалите или пролейте грунт под рассаду кипятком с марганцовкой. Так вы обезопасите растения и не будете рисковать.

И вот что еще важно: каждая культура имеет свои сроки посадки по лунному календарю, но семена не будут против, если вы сделаете это 27–29 января, или перенесете посадки на первую декаду столь близкого уже февраля.

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Лаванда: охлаждаем семена

Оптимальный вариант — перед посадкой лаванды подержать ее семена в холодильнике, причем долго. Поскольку времени на это уже нет, выдержите их там сутки и посейте их, смешав с песком. Без особого заглубления. В дальнейшем почву увлажняют теплой водой.

Оптимальная температура проращивания семян — 15–20 °С.

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Аквилегия (водосбор): больше света

Роскошный водосбор может цвести довольно долго, чем и хорош. Перед посадкой семена стратифицируют: держат в холодильнике. Грунт должен быть засыпан в глубокую емкость — важно, чтобы сформировался стержневой корень. Семена распределяют по поверхности и присыпают легкой почвой, накрывают пленкой и оставляют в светлом помещении.

Оптимальная температура — 16–18 °С.

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Вербена: наберитесь терпения

Вот уж капризуля из капризуль. Семена вербены желательно замочить в растворе одного из стимуляторов роста. Всходы появляются медленно, иногда через 20 дней! И растет вербена небыстро.

Оптимальная температура проращивания семян — около 20 °С.

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Гвоздика садовая: запасаемся песком

Для посева гвоздики вам понадобится песок. В почве делают борозды не глубже 3 мм. В них раскладывают семена на расстоянии минимум 2 см друг от друга. Потом их засыпают песком, посадочную емкость убирают в пакет и ставят на окно, но не на солнце. Всходы выставляют на солнце и досветку, пикировка проводится через месяц-полтора после всходов.

Оптимальная температура проращивания семян — 18–20 °С.

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Бегония: важен грунт

Бегонии нужно сажать в грунт, составленный из равных частей листовой, дерновой земли и торфа. Семена распределите на поверхности грунта и увлажните сверху, затем накройте пленкой. Прорастает бегония на свету и в тепле, примерно две недели, зацветает через полгода.

Оптимальная температура проращивания семян — 20–22 °С.

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Лук-порей: поспешите!

Вырастить полноценную рассаду порея позже уже не получится: от периода всходов до высадки в грунт у этой культуры проходит минимум 50 дней. Дражированные семена порея специально не обрабатывают, а если они обычные — подержите их во влажной тряпочке или салфетке два-три дня. Можно добавить стимулятор роста. Порей терпеть не может пикировку, сажайте его сразу в отдельные горшочки, обязательно с дренажным отверстием.

Температура проращивания семян — 22–24 °С.

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Корневой сельдерей: нужна подготовка

Если мечтаете о сельдерее, поторопитесь: рассаде нужно как минимум два месяца до «товарного» вида. Семена перед посадкой замачивают, а потом держат в теплой воде или у батареи.

Температура проращивания — 18–22 °С.

Фото: Pixabay

Лобелия: все просто

Самый удобный способ посадить лобелию — смешать семена с песком и «посолить» подготовленный грунт сверху этой смесью, а в дальнейшем его увлажнять и держать постоянно во влажном состоянии, это очень важно. Всходы этой красотки появляются примерно через две недели, а пикируют их через месяц.

Оптимальная температура проращивания семян — 15–18 °С.

Фото: Pixabay

Львиный зев: следим за влажностью

Прекрасное растение для клумб и рабаток. Семена львиного зева тоже не заделывают в почву, оставляют на поверхности, главное — не допускать ее пересыхания. Всходы появляются примерно через 10–12 дней. Через месяц устраивают пикировку.

Оптимальная температура проращивания семян — 15–20 °С.

Фото: Pexels

Львиный зев зональная: любит тепло

Семена пеларгонии (шапка ее цветов — на фото внизу) перед посадкой нужно скарифицировать — то есть удалить с них покровные чешуйки и чуть нарушить их оболочку. Грунт перед посадкой надо хорошо смочить, семена, посадив, присыпать слоем не более 1 см и регулярно увлажнять. Всходы по являются примерно через 10 дней.

Проращивание семян происходит только в тепле: оптимальная температура проращивания семян — 20–24 °С.

Фото: Pexels

Петуния: больше заботы

Всенародная любимица петуния получается шикарной, когда ее выращивают самостоятельно. Но придется немного помучиться: семена у нее мелкие, прорастают капризно.

Оптимальная температура — 18–20 °С.

Фото: Pixabay

Дельфиниум: пригодится снег

Сейчас много сортов дельфиниумов, но растить их из семян непросто. Перед посадкой нужно провести холодовую стратификацию семян, подержав их в снегу или морозилке. Лучше всего прорастают те, что «сидят» в горшках в снегу!

Не хотите — заставим!

Может случиться, что вам достанутся семена-ленивцы, не желающие прорастать. Иногда их проще заменить. Но что делать, если такой возможности нет, а процесс хочется ускорить? Самый простой способ — использовать стимуляторы роста, их в продаже много. «Эпин», «Циркон», «Энерген Аква», янтарная кислота — подойдет все, главное — внимательно прочтите инструкцию. Некоторые дачники считают, что способствует проращиванию выдерживание семян в… алкоголе.

У этого способа есть настоящие поклонники, которые уверяют, что выдерживание 20 минут в водке оживляет даже «мертвые» семена, важно прополоскать их потом и оставить во влажной, но не водочной среде. Используют также как активаторы мед, картофельный отвар и сок алоэ. Но их действие научно не подтверждено.

Фото: Pixabay

Хит сезона: микрозелень

Если руки у вас до рассады пока не дошли, попробуйте позабавить себя домашним огородиком — вырастите микрозелень. Так называют всходы растений, которые используют в пищу до появления листочков, ведь именно в момент активного роста ростка из семени в нем содержится максимальное количество полезных веществ и витаминов. Как микрозелень можно выращивать все что угодно. Все всходы богаты витамином С, брокколи — каротином, базилик — витамином РР, горох — витаминами группы В, РР, Е и К, кориандр — кислотами, кресс-салат — фосфором и магнием. Ростки просто срезают и добавляют в пищу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:

— Безусловно, рассаду можно и купить. Но есть что-то завораживающее в самостоятельном ее выращивании. оно как будто подгоняет приход весны! Что же касается однолетников, то именно они позволяют каждый год менять облик сада. Многолетники всегда на своих местах, а эти садовые поселенцы могут расти там, где вы захотите, а однолетники — это «инструмент» для придания саду новизны.