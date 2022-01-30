Поддельный Стоунхендж: почему древний памятник называют новостройкой

Фото: Susan Greaney Categories History Uncovered

Артефакты древних цивилизаций будоражат умы и воображение нынешних поколений Дают ощутить чувство гордости за предков. И служат хорошим источником дохода от туризма.

Многие памятники истории и архитектуры нам приходится реставрировать или даже отстраивать заново, спасая наследие прошлого от разрушения временем или людьми. Знаменитый греческий античный Парфенон сейчас возвращается к первоначальному виду — из тех же материалов и по тем же технологиям. Половину исторического центра Праги, которым так восхищаются приезжие, после Второй мировой пришлось тоже строить заново: чехи восстанавливали свою столицу точь-в-точь по сохранившимся архивным фотографиям и чертежам. Внешне новодел не отличишь от зданий, построенных еще в Средние века. Да и в Москве заново отстроили взорванный в 1930-х годах храм Христа Спасителя.

Это факты известные, и никто не скрывает наличия новодела среди настоящих древностей — стыдиться тут нечего. Но были случаи, когда «новостройки»-подделки выдавали за древние объекты сознательно — то ради наживы или славы, то ради создания идеологически нужных «артефактов». Похоже, подобная история случилась и со знаменитым английским древним мегалитом в Стоунхендже — объектом из каменных глыб, построенным якобы еще в каменном веке...

По интернету сейчас гуляет целая подборка фотографий 1949–1958 годов, на которых запечатлено...строительство Стоунхенджа! Да, не в древности, а в XX веке — со строительной техникой и при участии военных инженеров английской армии. Сначала снимки пытались объявить подделкой, монтажом, но к нашему времени стало ясно: кадры настоящие. Тогда те, кто отстаивал древнее происхождение мегалита, объявили их хроникой ремонта и реставрации: мол, власти заменили древние камни на железобетонные копии, а сами артефакты отправили на хранение и изучение.

Беда в том, что на фото запечатлен весь цикл строительства «с нуля», и первые кадры показывают участок, где располагается Стоунхендж, девственно чистым полем с нетронутой травой. И нет там ни древних камней, ни даже их следов, а только разметка известкой по границе будущей стройплощадки... Тут уж даже самые ярые сторонники древности Стоунхенджа не нашли что возразить... Получается, не было никакого мегалита и Стоунхендж — подделка, мистификация? Но зачем?

Фото: Zuma\TASS

— Представьте доходы от туризма с такой достопримечательностью и идеологические возможности в манипуляциях массовым сознанием при наличии объекта, показывающего «древность» вашей цивилизации, — говорит историк Евгений Смирнов.

Выяснилось, что еще с 1898 года рядом со Стоунхенджем располагаются артиллерийское училище и полигон для стрельб. Во время Второй мировой база расширялась, и ближайшие к Стоунхенджу деревушки были выселены, а многие земли вокруг переданы во владение военным. Непосредственно возле Стоунхенджа располагался военный аэродром, к базе и аэродрому была подведена железнодорожная ветка. То есть — никаких гражданских вокруг десятилетиями, есть удобный подвоз для тяжелых грузов. Спутниковая эпоха еще не началась — строй там что угодно, никто не заметит возникновения «древнего» монумента.

Сторонники древности Стоунхенджа указывают на средневековые гравюры и упоминания о монументе в классической английской литературе XVIII–XIX веков.

Вроде бы серьезное свидетельство. Однако гравюры весьма схематичны, а под Стоунхенджем авторы могли подразумевать другой объект. Могли ли? Да! Рядом, всего в 27 километрах к северу от Стоунхенджа, есть похожий объект, но гораздо большего размера — Эйвбери. Тоже круг из вала и рва, тоже воткнутые в землю по кругу большие камни, но... Прямо на месте Эйвбери англичане еще в XIV веке построили деревушку и проложили прямо через доисторический мегалит проезжую дорогу. А древние камни Эйвбери использовали уже для своих домов и хозяйственных построек.

Самый пик строительства и расхищения пришелся как раз на XVIII–XIX века — так, что английским исследователям старины даже пришлось специально выкупать в Эйвбери земли, чтобы предотвратить разрушение памятника архитектуры.

Тогда же они предложили парламенту закон об охране древностей. В результате сейчас от Эйвбери все-таки осталось немного небольших камней и ров с валом. Именно эти жалкие остатки теперь и охраняются государством.

— Есть версия, что именно Эйвбери и выступает в английских классических романах под именем Стоунхендж, — отмечает Евгений Смирнов. — Однако и традиционный Стоунхендж все-таки был, хоть и несколько другим. На средневековой миниатюре он изображается как четыре П-образные арки из 12 каменных плит.

Стоунхендж, который мы знаем, гораздо больше. И вот тут возникают большие вопросы к английским реставраторам. Первая крупная реставрация была в 1880-х годах, когда владельцы земли стащили в одно место камни, разбросанные по округе. Затем в 1901 году их начали ставить вдобавок к тем, что уже были.

В 1940–1950-х годах часть камней заменили на бетонные копии, а остальным залили бетоном основания, чтобы не падали. И какие камни были там с самого начала, а какие привозные — до сих пор вопрос. Но и Стоунхендж, и Эйвбери внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.