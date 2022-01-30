Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Были багры, а теперь — «Кобра»: как столичные борцы с огнем спасают горожан

Никита Миронов

Общество
Были багры, а теперь — «Кобра»: как столичные борцы с огнем спасают горожан
Пожарные Московского НПЗ. Слева направо: Михаил Айвазян, Алексей Свибович, Евгений Осокин, Владимир Зорин / Фото: Сергей Шинов / Вечерняя Москва

Зима для спасателей — беспокойное время. Холодно, люди порой греются самыми экзотическими способами, как результат — пожары в жилье. Каждый день в столице дежурят более 1,5 тысячи пожарных и спасателей. У них на вооружении более 400 пожарно-спасательных автомобилей, 10 вертолетов и даже два пожарных корабля!

Сначала дежурили жители

Пожарная охрана появилась еще в древней Москве. Существовала так называемая пожарная повинность.

— Горожане должны были дежурить, чтобы в случае возгорания быстро начать тушить, — рассказывает гид, москвовед Артем Кагарлицкий. — Как правило, дежурил один человек с 10 дворов.

«Народные пожарные» должны были по ночам проводить обход со своим пожарным инвентарем.

Любопытно, что в конце XV века в целях противопожарной безопасности были даже попытки снести все деревянные строения вблизи Кремля. В том числе и знаменитое Зарядье. Но купцы собственность отстояли.

С XVI века за пожарную охрану отвечал Земский приказ. В случае пожара к месту возгорания высылались команды, в которые входили стрельцы, выполнявшие полицейские и военные функции. Пожарные дружины располагали водовозными бочками, насосами, лестницами, баграми и другим инвентарем.

А профессиональные огнеборцы появились в Москве в 1804 году — по указу императора Александра I. Именно тогда была создана противопожарная служба. Сейчас пожарно-спасательный гарнизон — это около 200 пожарно-спасательных подразделений. Вместо водовозных бочек и багров появилась передовая техника.

Тушим, не входя в помещение

Были багры, а теперь — «Кобра»: как столичные борцы с огнем спасают горожан Начальник Главного управления МЧС России по городу Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов / Фото: Из личного архива

— Благодаря поддержке со стороны руководства города наш Московский гарнизон укомплектован самой современной техникой на 100 процентов, — рассказывает начальник Главного управления МЧС России по городу Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов.

Так, например, установка CAFS позволяет подавать средства для тушения на огромные, сравнимые с башнями «Москвы-Сити» высоты. А система пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра» способна пробивать струей воды с гидроабразивной стружкой стены из металла, бетона и других материалов. В итоге пожарные тушат огонь… не входя в горящие помещения! Есть у столичных огнеборцев и специальные пожарные автолестницы, которые позволяют спасать людей с высоты 100 метров.

— В 2019 году на вооружение поступил пожарный телескопический подъемник «Спайдер-28». Благодаря своим конструктивным особенностям он максимально эффективен в местах с ограниченным доступом, например, во дворах и проулках старой застройки Москвы, — рассказывает Сергей Желтов.

Кроме того, Москву патрулируют 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах! Маневренная техника позволяет быстро добираться к месту ДТП через пробки, тушить возгорание. А спасатели, если нужно, могут оперативно оказывать пострадавшим первую помощь.

Есть и такое чудо техники, как система Flexi foam. Она позволяет тушить любые пожары. Специальный генератор пены выдает столько вещества, что оно буквально за секунды способно заполнить огромные площади торговых центров, заводов и других объектов.

Спасли сестер

И все-таки наша главная надежда — не техника, а люди. Профессионалы. Мало кто знает, но, помимо сотрудников МЧС, нас защищают от напастей и спасатели столичных предприятий. Они тоже выезжают на вызовы.

Собственная пожарная часть Московского НПЗ — это одно из самых крупных подразделений столицы. В ее штате более 140 специалистов. На вооружении части — 14 единиц техники, причем шесть машин находятся на круглосуточном боевом дежурстве. По соглашению с правительством Москвы собственное аварийно-спасательное формирование МНПЗ обслуживает Капотню, а также ряд прилегающих территорий.

— Ну, например, мы выезжаем на МКАД. Там тоже случаются пожары, когда сталкиваются автомобили, — рассказывает командир отделения аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Евгений Осокин. — Но чаще выезжаем в Капотню, на бытовые пожары.

Один из последних вызовов случился в конце января. Сильный огонь и дым возникли в квартире на 11-м этаже 12-этажного дома.

— Горело в коридоре и на кухне. Причем дым был такой сильный, что уже на подходе к квартире — нулевая видимость, и нечем дышать, — рассказывает Евгений Осокин. — Мы узнали, что на балконе одной из комнат укрылись две сестры — 6 и 18 лет. Был мороз, а они стояли в пижамах. И никакого шанса самостоятельно выбраться не было. В квартире бушевало пламя — градусов 500–600, и в дыму даже стен не было видно. Если бы девочки рискнули пробиться к выходу, они бы задохнулись. А в январе на балконе можно погибнуть от переохлаждения.

Пожарные Московского НПЗ пробились в квартиру и сначала погасили огонь. Затем они прошли к укрывшимся на балконе девочкам и дали им специальное спасательное устройство. Пока спасатели выводили девочек из квартиры, они дышали свежим воздухом через трубку, воздух в которую поступал из баллона, прикрепленного за спиной у пожарного.

— Вывели в подъезд, спустили на пару этажей ниже, где дыма уже нет, а потом передали медикам, — рассказывает Евгений Осокин.

Вообще пожарная часть Московского НПЗ контролирует территорию завода.

— Мы обеспечиваем безопасность предприятия и при необходимости выезжаем в город. Предприятие режимное, действуют жесткие противопожарные правила, а в городе живут обычные люди, которые могут и в постели закурить, и обогреватель накрыть одеялом, — рассказывает Евгений.

И все-таки хорошо, что у москвичей есть возможность получить оперативную помощь от разных пожарных служб. Одна — хорошо, а несколько — лучше!

Читайте также:
пожарные бригады Спасатели Пожары
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Как мы становимся черствыми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Вопреки законам логики

Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Все мнения
О проекте