Были багры, а теперь — «Кобра»: как столичные борцы с огнем спасают горожан

Пожарные Московского НПЗ. Слева направо: Михаил Айвазян, Алексей Свибович, Евгений Осокин, Владимир Зорин / Фото: Сергей Шинов / Вечерняя Москва

Зима для спасателей — беспокойное время. Холодно, люди порой греются самыми экзотическими способами, как результат — пожары в жилье. Каждый день в столице дежурят более 1,5 тысячи пожарных и спасателей. У них на вооружении более 400 пожарно-спасательных автомобилей, 10 вертолетов и даже два пожарных корабля!

Сначала дежурили жители

Пожарная охрана появилась еще в древней Москве. Существовала так называемая пожарная повинность.

— Горожане должны были дежурить, чтобы в случае возгорания быстро начать тушить, — рассказывает гид, москвовед Артем Кагарлицкий. — Как правило, дежурил один человек с 10 дворов.

«Народные пожарные» должны были по ночам проводить обход со своим пожарным инвентарем.

Любопытно, что в конце XV века в целях противопожарной безопасности были даже попытки снести все деревянные строения вблизи Кремля. В том числе и знаменитое Зарядье. Но купцы собственность отстояли.

С XVI века за пожарную охрану отвечал Земский приказ. В случае пожара к месту возгорания высылались команды, в которые входили стрельцы, выполнявшие полицейские и военные функции. Пожарные дружины располагали водовозными бочками, насосами, лестницами, баграми и другим инвентарем.

А профессиональные огнеборцы появились в Москве в 1804 году — по указу императора Александра I. Именно тогда была создана противопожарная служба. Сейчас пожарно-спасательный гарнизон — это около 200 пожарно-спасательных подразделений. Вместо водовозных бочек и багров появилась передовая техника.

Тушим, не входя в помещение

Начальник Главного управления МЧС России по городу Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов / Фото: Из личного архива

— Благодаря поддержке со стороны руководства города наш Московский гарнизон укомплектован самой современной техникой на 100 процентов, — рассказывает начальник Главного управления МЧС России по городу Москве генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов.

Так, например, установка CAFS позволяет подавать средства для тушения на огромные, сравнимые с башнями «Москвы-Сити» высоты. А система пожаротушения с гидроабразивной резкой «Кобра» способна пробивать струей воды с гидроабразивной стружкой стены из металла, бетона и других материалов. В итоге пожарные тушат огонь… не входя в горящие помещения! Есть у столичных огнеборцев и специальные пожарные автолестницы, которые позволяют спасать людей с высоты 100 метров.

— В 2019 году на вооружение поступил пожарный телескопический подъемник «Спайдер-28». Благодаря своим конструктивным особенностям он максимально эффективен в местах с ограниченным доступом, например, во дворах и проулках старой застройки Москвы, — рассказывает Сергей Желтов.

Кроме того, Москву патрулируют 11 расчетов быстрого реагирования на 22 пожарно-спасательных мотоциклах! Маневренная техника позволяет быстро добираться к месту ДТП через пробки, тушить возгорание. А спасатели, если нужно, могут оперативно оказывать пострадавшим первую помощь.

Есть и такое чудо техники, как система Flexi foam. Она позволяет тушить любые пожары. Специальный генератор пены выдает столько вещества, что оно буквально за секунды способно заполнить огромные площади торговых центров, заводов и других объектов.

Спасли сестер

И все-таки наша главная надежда — не техника, а люди. Профессионалы. Мало кто знает, но, помимо сотрудников МЧС, нас защищают от напастей и спасатели столичных предприятий. Они тоже выезжают на вызовы.

Собственная пожарная часть Московского НПЗ — это одно из самых крупных подразделений столицы. В ее штате более 140 специалистов. На вооружении части — 14 единиц техники, причем шесть машин находятся на круглосуточном боевом дежурстве. По соглашению с правительством Москвы собственное аварийно-спасательное формирование МНПЗ обслуживает Капотню, а также ряд прилегающих территорий.

— Ну, например, мы выезжаем на МКАД. Там тоже случаются пожары, когда сталкиваются автомобили, — рассказывает командир отделения аварийно-спасательного формирования Московского НПЗ Евгений Осокин. — Но чаще выезжаем в Капотню, на бытовые пожары.

Один из последних вызовов случился в конце января. Сильный огонь и дым возникли в квартире на 11-м этаже 12-этажного дома.

— Горело в коридоре и на кухне. Причем дым был такой сильный, что уже на подходе к квартире — нулевая видимость, и нечем дышать, — рассказывает Евгений Осокин. — Мы узнали, что на балконе одной из комнат укрылись две сестры — 6 и 18 лет. Был мороз, а они стояли в пижамах. И никакого шанса самостоятельно выбраться не было. В квартире бушевало пламя — градусов 500–600, и в дыму даже стен не было видно. Если бы девочки рискнули пробиться к выходу, они бы задохнулись. А в январе на балконе можно погибнуть от переохлаждения.

Пожарные Московского НПЗ пробились в квартиру и сначала погасили огонь. Затем они прошли к укрывшимся на балконе девочкам и дали им специальное спасательное устройство. Пока спасатели выводили девочек из квартиры, они дышали свежим воздухом через трубку, воздух в которую поступал из баллона, прикрепленного за спиной у пожарного.

— Вывели в подъезд, спустили на пару этажей ниже, где дыма уже нет, а потом передали медикам, — рассказывает Евгений Осокин.

Вообще пожарная часть Московского НПЗ контролирует территорию завода.

— Мы обеспечиваем безопасность предприятия и при необходимости выезжаем в город. Предприятие режимное, действуют жесткие противопожарные правила, а в городе живут обычные люди, которые могут и в постели закурить, и обогреватель накрыть одеялом, — рассказывает Евгений.

И все-таки хорошо, что у москвичей есть возможность получить оперативную помощь от разных пожарных служб. Одна — хорошо, а несколько — лучше!