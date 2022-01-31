С миру по нитке: хоккеисты-энтузиасты создали свой каток

Москвич Андрей Мозгунов больше 30 лет вместе с соседями заливает лед на катке во дворе своего дома. Со своимидрузьями он входит в основной состав хоккейной команды «Алтушка» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Жители дома № 64 по Алтуфьевскому шоссе уже больше 30 лет каждую зиму заливают каток у себя во дворе. Сначала это было просто желание организовать досуг для детей из окрестных домов, но вскоре традиция переросла в нечто большее.

С первого взгляда двор на Алтуфьевском шоссе не отличить от множества других подобных мест в столице. Детский городок для малышей, спортивная площадка и современный хоккейный корт. Но так было не всегда.

— Раньше здесь был просто пустырь, — вспоминает местный житель Андрей Мозгунов. — Повсюду росли какие-то кривые полуобломанные кусты, лежали кучи строительного мусора. Тогда я был еще подростком, и мы с моими друзьями мечтали о катке поблизости от дома. И однажды мы решили взять ситуацию в свои руки. Расчистили пустырь от мусора, соорудили некое подобие хоккейной коробки, слепив бортики из снега, а потом подключили шланг в подвале и залили лед. Это было в 1988 году. Получился небольшой каток. Но по неопытности мы проморгали, как к земле примерз шланг.

Ребятам пришлось носить ведрами горячую воду и заливать «пострадавшего», чтобы тот оттаял.

— Зато каток получился хороший. Мы до самой весны каждый день там катались на коньках всем двором. У нас у всех отцы были рабочими: кто на стройке, кто на транспорте. Они посмотрели на наш каток, похвалили, но решили, что в следующем году все нужно сделать по уму, — смеется Андрей Мозгунов.

«Капитальные» работы по сооружению катка начались еще летом. Все кусты на пустыре срезали. Отец одной из девушек пригнал автокран и убрал огромную бетонную плиту, которая там валялась. Привезли два грузовика с песком, а после — много старых покрышек. Площадку засыпали песком и разровняли, сделали ограждение из резины. Сварили из труб футбольные ворота, чтобы летом играть в мяч, и хоккейные — на зиму. А когда пришли холода, снова залили лед, но уже в подготовленной «коробке». На этот раз каток получился большим: 44 метра в длину и 22 — в ширину.

— Один из отцов привез старые прожекторы. Их установили на балконах второго и четвертого этажей. Проводку подвели к электрощитку в подвале дома. Теперь мы могли играть в хоккей и вечером — площадка была хорошо освещена. Потом мы с ребятами из досок прямо на лестничной клетке пилили и сколачивали бортики для катка, — поделился Андрей Мозгунов.

Для зоны за воротами нужна была защитная металлическая сетка, чтобы шайбы не улетали в окна соседей. Подходящую подростки нашли у здания заброшенного детского сада. А вскоре ребята добыли и новые ворота: их подросткам подарили в хоккейном клубе «Салют», который к тому времени уже закрылся.

Так и собирали свою хоккейную коробку с миру по нитке. Зато в 1990-х годах это был единственный каток в районе. Сюда приходили родители с детьми каждый день.

— Летом мы разбирали борта и складывали их в подвале. Правда, однажды их кто-то стащил, видимо, сильно пригодились на чьей-то даче. А в начале 2000-х годов к нам на каток пришли из районной управы посмотреть, что у нас тут за чудо такое. По указу властей позже здесь сделали современную хоккейную коробку с каркасом из труб и деревянными бортами. Прожекторов не было, но освещение мы организовали уже сами. Вокруг смонтировали четыре столба, на них установили прожекторы и подключили уже не к дому, а к городским сетям, — рассказал Андрей Мозгунов.

Соседи долгие годы продолжали ухаживать за кортом: сами заливали лед, чистили снег, ремонтировали поломки. Те, кто еще мальчишками пилил борта, уже сами стали отцами и привели на этот каток своих детей, научили их стоять на коньках, бить по воротам и правильно падать, чтобы не получить травм.

— Все мы очень любим хоккей с детства. И из той компании, что создавала и поддерживала местной каток, сложился костяк любительской хоккейной команды «Алтушка». Сейчас мы тренируемся вместе и играем в турнирах. Забавно, но нас несколько раз соседи даже принимали за сотрудников коммунальных служб. Подходили жаловаться, что каток после снегопада не сразу почистили. Правда, когда мы предлагали им помочь нам с уборкой, те почему-то отказывались, — смеется капитан «Алтушки» Денис Петров.

Во дворе уже давно стоит новая современная хоккейная коробка с хорошим освещением. Этот каток соответствует всем современным нормам. Но жители дома № 64 по Алтуфьевскому шоссе и их соседи до сих пор продолжают ухаживать за кортом, который они в свое время собрали по крупицам своими руками. И сегодня на этой площадке, как и 30 лет назад, собираются местные ребята и играют в хоккей, подражая своим отцам-энтузиастам.

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Жители дома № 64 на Алтуфьевском шоссе составили костяк хоккейной команды «Алтушка». Она образовалась в 2015 году. В ее состав входят больше 20 человек. Средний возраст игроков — около 45 лет. Однако с ними уже играют и их сыновья, которым исполнилось по 18 лет. В команде собрались люди самых разных профессий: курьеры, водители, лифтеры, сантехники и другие. Игроки дружат семьями, вместе отдыхают, выручают друг друга в сложных ситуациях. За долгие годы сложилась традиция: в новогоднюю ночь, через два часа после боя курантов, основной костяк команды собирается с семьями во дворе на родной хоккейной площадке.

У «Алтушки» есть собственная форма и логотип. Название команды родилось само собой, ведь большинство участников живут в Алтуфьевском районе. Но в команде есть также хоккеисты из южных районов столицы и Подмосковья. Сначала «Алтушка» выступала в турнирах Московской Дворовой Хоккейной Лиги. Но уже четыре года команда сконцентрирована на участии в Ночной хоккейной лиге. На минувших выходных игроки «Алтушки» одержали победу над командой БСК. Впереди еще две игры на пути к финалу.