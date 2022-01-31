Лев Лещенко: Скажу президенту спасибо от лица всех артистов

Народный артист России Лев Лещенко после творческой встречи, посвященной его 80-летию / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

31 января юбилей празднует народный артист России Лев Лещенко. Ему исполнилось 80 лет. Накануне праздника музыкант провел встречу со зрителями, где рассказал, как встретит день рождения, поделился секретами творческого долголетия.

Артист рассказал, что отметит праздник на сцене, в кругу своих друзей.

— Юбилей — это всегда подведение итогов, конечно, не окончательных. И я подумал, что хорошо бы собрать воедино все самое лучшее, что было в моем творчестве, жизни, и объединить в один большой концерт, — рассказал Лев Лещенко. — На него я возьму своих друзей, память, любовь и, конечно же, песни, которые я записал за все эти годы. Их около 600. Не все они стали знаковыми и популярными. Но лучшее, что у меня есть, я исполню в свой юбилей.

По словам Лещенко, первая часть концерта будет посвящена его классическим композициям, таким как «Притяжение Земли», «Соловьиная роща». Именно эти песни подарили ему известность. Во втором отделении будут сценические номера и дуэты с другими артистами.

Лев Валерьянович признался, что далеких творческих планов на 2022 год он пока не строит — мешает пандемия коронавируса. А после юбилея он хочет немного отдохнуть.

— Делать гастрольный тур пока не планирую, это сложно реализовать из-за эпидемической обстановки. Да и играть полноценные сольные концерты мне уже сложновато. Думаю, я перейду в формат творческих встреч, где смогу поговорить со зрителями о жизни, любви, приключениях, которые я пережил. Буду слушать вопросы и пожелания аудитории и немного петь, — поделился артист.

Лещенко добавил, что по его идее написаны два мюзикла «Под крышей дома» и «Первая любовь» по повести Ивана Тургенева. Поставить их на сцене тоже пока мешает пандемия.

Единственное, чего точно стоит ожидать поклонникам артиста, — сотрудничество с молодыми исполнителями.

— Мне нравятся некоторые ребята из рэп-культуры. Вообще, у нас много талантливых молодых артистов. Я только не люблю некоторых блогеров. К сожалению, многие сейчас не читают книги, а смотрят блогеров.

В январе 2022 года произошло еще одно знаковое событие в жизни народного артиста. Президент России Владимир Путин наградил Льва Лещенко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Исполнитель признался, что для него это большая честь.

— Наконец-то у людей культуры появилась своя собственная награда, и, когда мне ее будут вручать, я скажу президенту спасибо от имени всех представителей культуры, искусства, артистов и кинематографистов, — поделился Лещенко. — Мне очень приятно получить такую награду, и я не скрываю этого, потому что любая награда отражает труд артиста и отношение людей, для которых музыкант живет и работает.

По словам Лещенко, секрет его творческого долголетия и народной любви заключается в самоцензуре.

— Люди нашего поколения живут в формате самоцензуры. Когда появилась возможность открыто говорить то, что ты думаешь, многие стали пользоваться этой возможностью, — считает артист. — А я до сих пор стараюсь себя в этом смысле как-то ограничивать, смотреть на себя со стороны.

ДОСЬЕ

Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве. После школы он пытался поступить в театральный вуз, но безуспешно. С 1953 по 1960 годы трудился разнорабочим в Большом театре. После армии снова попытался поступить в ГИТИС. В этот раз его зачислили в студенты. На втором курсе перспективного артиста приняли в Театр оперетты по приглашению режиссера Георгия Ансимова. Во время летних каникул Лещенко начал гастролировать по СССР.