На подъеме: столичные лифтостроители осваивают новые технологии

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Профессиональный праздник у работников лифтового хозяйства отмечается 1 февраля. В этот день поздравления принимают конструкторы, инженеры, наладчики — люди, чья работа связана с производством, установкой или обслуживанием подъемных механизмов. В Москве в этой сфере трудятся несколько тысяч человек. В столице сосредоточены предприятия, которые еще 70 лет назад стояли у истоков развития лифтостроительной отрасли страны.

— В Москве лифты выпускают четыре предприятия, которые с каждым годом наращивают объемы производства современных подъемников. За 11 месяцев прошлого года выпустили 13,6 тысячи лифтов. Московские лифты поставляются не только в регионы России, но и за рубеж — Болгарию, Венгрию, Польшу, Словакию, Мьянму, Индию, Китай, Монголию, Ирак, Сирию и на Кубу, — рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Умному дому — умные лифты

В прошлом году столичные предприятия представили сразу несколько инновационных разработок. На Карачаровском механическом заводе (КМЗ) придумали, как оцифровать обслуживание лифтов. Теперь состояние подъемного механизма можно оценить не выходя из кабины. Для этого достаточно навести экран смартфона на QR-код. Там зашифрована информация о том, где произведен данный лифт, кем и когда, название обслуживающей организации, какие технические работы уже сделаны или только запланированы на ближайшее время. Приложение доступно и специалистам, и пассажирам, которые, в случае обнаруженных недоработок, могут написать жалобу и отправить ее в обслуживающую компанию, сделав всего пару кликов.

— Сегодня даже за самой простейшей, на первый взгляд, разработкой скрывается продвинутое IT-решение. Над проектом по созданию бесконтактной среды доступа наши программисты и инженеры работали месяцами. В итоге в 2021 году мы одними из первых в столице освоили выпуск «умных лифтов», оснастив нашу продукцию системой SmartAirKey. И теперь жители домов, где установлены такие подъемники, могут вызывать и открывать лифты при помощи телефона и с расстояния 20 метров. При этом мобильный даже из кармана не нужно доставать, система сработает автоматически, — рассказал коммерческий директор Карачаровского механического завода Леонид Куталиди.

Над созданием единой среды бесключевого доступа в дома жилых кварталов или на объекты городской инфраструктуры работают и другие московские предприятия. Лифты, управляемые через Bluetooth, делают и на Щербинском лифтостроительном заводе (ЩЛЗ).

«Мослифт» готов оборудовать свои подъемники системой бесконтактного управления с применением RFID-карты. Она дает приоритет вызова тому, у кого есть собственный электронный ключ. Кстати, часть лифтов от этой компании оснащаются еще и системой обмена текстовыми сообщениями с диспетчером. Прежде всего она предусмотрена для пассажиров с отклонениями слуха. Для этого кабину оборудуют специальной панелью, на экране которой можно написать сообщение в диспетчерскую и получить обратную связь.

С учетом времени и пространства

И все же «Умный лифт» — пока штучный товар. Нормативный срок службы подъемного механизма — 25 лет. С 2018-го в столице в рамках региональной программы капремонта жилых домов активно идет замена лифтов, отслуживших свой нормативный срок. В прошлом году отправили на «пенсию» более трех тысяч подъемников. Для этого заводам пришлось модернизировать, а в каких-то случаях сконструировать совершенно новые модели, учитывая параметры уже существующих лифтовых шахт.

К примеру, в «Мослифте» наладили выпуск пассажирских подъемников «Стриж». Они имеют различную грузоподъемность и скорость. Кабины, способные перевозить 400 килограммов, оборудовали увеличенным дверным проемом — 800 миллиметров в ширину. Такое конструкторское решение позволило аккуратно встраивать новые лифты в шахты домов даже полувековой давности. Таким образом на монтаж конструкции уходит гораздо меньше времени, что значительно удешевляет и проектную стоимость работ по замене.

На шахтных параметрах сходство между устаревшими лифтами и современными «Стрижами», пожалуй, заканчивается. Теперь вместо прежней металлической коробки, оснащенной примитивным табло и кнопками в кабине, между этажами курсируют хорошо освещенные кабины с поручнями и зеркалами. Некоторые модели оснащены мощной вентиляцией и обеззараживателями воздуха, что в условиях пандемии только в плюс. Кстати, «Стрижи» оборудованы мультимедийным дисплеем — это важно, если лифт по какой-то причине остановился между этажами, пассажир может поговорить с диспетчером по видеосвязи. Дистанционное присутствие специалиста снижает уровень тревожности у застрявшего в лифте человека.

— Визуальный контакт помогает диспетчеру оперативно оценить обстановку в кабине и при необходимости отправить аварийную бригаду. Также специалист может оказывать психологическую поддержку во время ожидания ремонтников. Кроме того, видеосвязь решает и вопросы безопасности: при нажатии кнопки вызова диспетчер видит, что происходит в кабине, и в случае необходимости может вызвать службы, соответствующие ситуации. К примеру, человеку стало плохо, и тогда на объект едут не только наши специалисты, но и спасатели-медики, — рассказал генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян.

Безопасность+комфорт+экологичность

Современные лифты оснащаются системой кондиционирования, встроенными зеркалами, шрифтом Брайля и фотобарьером, благодаря которому двери не закроются, если в проеме окажется какой-то предмет. Все это предусмотрено в рамках единого технического регламента, направленного на комфорт и, что важнее, безопасность пассажиров.

— ГОСТы, направленные на повышение безопасности лифтового оборудования, меняются, и, чтобы сертифицировать свою продукцию, московские предприятия модернизируют производство, внедряют собственные инновационные разработки. Это помогает им улучшать качество и достойно конкурировать с зарубежными поставщиками. К тому же обновлять производственные площадки заводам помогает и город, оказывая предприятиям поддержку в виде налоговых льгот, займов и субсидий. Так, Щербинский лифтостроительный завод, имеющий статус промышленного комплекса, в 2021 году компенсировал часть расходов на лизинг новых станков, — отметил Александр Прохоров.

На Щербинском лифтостроительном заводе (ЩЛЗ) разрабатывают линейку безредукторных лебедок, грузоподъемностью до 1000 кг и с пониженным уровнем вибрации во время поездки. Легковесная в сравнении с редукторными аналогами конструкция занимает гораздо меньше места, благодаря чему не нужно строить дополнительные технические этажи.

— Компактная, энергоэффективная лебедка обеспечивает снижение затрат на капремонт и эксплуатацию. Плавность хода, точность остановок, увеличенная скорость кабины — это то, что оценит в первую очередь пассажир. Мы надеемся, что в ближайшие 3–5 лет наша разработка станет востребованной, мы сможем всерьез конкурировать с мировыми аналогами. Это усилит позиции отечественного производителя на коммерческом рынке среднего и высокого класса, — подчеркивает генеральный директор АО «Щербинский лифтостроительный завод» Антон Артемьев.

Лифты с безредукторными лебедками приобретают популярность на столичном рынке. Оборудование обладает рядом преимуществ: компактное, энергоэффективное и экологичное — такие лифты не требуют замены масла, а значит, не несут ущерба окружающей среде. В списке заводов-новаторов компания «Мослифт», которая еще в 2019 году начала изготавливать подъемники, укомплектованные безредукторной лебедкой в лифтах как с машинным помещением, так и без него. Сейчас такие модели составляют около десяти процентов от общего производственного объема.

На гражданском космодроме и в православном храме

Со времен, когда в Москве в доме на Рождественском бульваре был установлен первый лифт прошло 120 лет. Сегодня каждый столичный дом, где больше пяти этажей, оборудован вертикальным транспортом. За вековой период лифты «научились» разговаривать, ездить со скоростью метр в секунду, самостоятельно обеззараживать воздух и даже ждать пассажира, который только подходит к подъезду.

Большинство из этих механизмов сконструированы именно на заводах столицы — производство пассажирских лифтов для столичных предприятий по-прежнему приоритетное направление. Делают также подъемники для инвалидов, больничные лифты, грузовые. Есть в арсенале каждого из московских лифтостроителей и уникальные конструкции. Так, лифты, сделанные по спецпроектам, доставляют пассажиров в Кремле, на станциях метро, в парке «Патриот», Центральном деловом пространстве, сталинских высотках, больницах и быстровозводимых госпиталях. Один работает в Елоховском соборе.

Щербинский лифтостроительный завод получил необычный заказ — сконструировать и изготовить лифты на 17-этажную кабель-заправочную башню. Она находится на территории ракетного комплекса «Ангара» космодрома Восточный. Мощные конструкции уже готовятся к отправке и скоро будут поднимать людей и оборудование на 66-метровую высоту. Каждый из двух лифтов грузоподъемностью в 1000 кг. Вместе с подъемниками на гражданский космодром отправится и комплект запчастей. Специалисты завода дают гарантию на семь лет. Для них выполнять заказы с учетом особых требований к зонам с повышенной сейсмической активностью (до девяти баллов) привычно. Четверть лифтового оборудования Камчатки произведены на ЩЛЗ.