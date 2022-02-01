«Миллион желаний»: 8 тысяч нуждающихся семей получат помощь от крупного ритейлера

Фото: Торговая сеть «Пятерочка»

Участие в важных для общества проектах сегодня стало своего рода знаком качества для многих брендов. «Социально ответственный бизнес» — лучшая оценка репутации компании. Не остался в стороне и российский бизнес. Так, торговая сеть «Пятерочка» уже несколько лет занимается благотворительной деятельностью. В этом году она, объединившись с Coca-Cola в России, провела предновогоднюю акцию «Миллион желаний», в финале которой сделали пожертвования в пользу малообеспеченных семей по всей стране. В совместной кампании, проходившей с 30 ноября по 10 января, приняли участие 1 619 339 россиян.

Каждый покупатель сети мог, потратив небольшую сумму на любимые товары, присоединиться к еженедельному розыгрышу денежных призов — от тысячи до миллиона рублей. Многим россиянам неожиданные подарки подняли настроение накануне Нового года.

Впрочем, главное в акции — помощь нуждающимся. С каждой покупки в рамках предновогоднего марафона «Миллион желаний» организаторы перечисляли часть средств в Фонд продовольствия «Русь», который вот уже 10 лет оказывает помощь продуктами самым незащищенным слоям населения. А по окончании акции — удвоили полученную сумму. В результате общий объем пожертвования составил 10 миллионов рублей.

Волонтеры фонда сформировали 8700 продуктовых наборов, состоящих из молока, масла, консервов, макарон, круп, сладостей, чая и напитков. После этого волонтеры фонда начали развоз продуктов нуждающимся россиянам из разных городов: Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Челябинска и Вологды.

— Мы знаем, что потребители настороженно реагируют, когда большие бренды говорят о благотворительности, — поясняет Екатерина Лужных, менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами компании. — Поэтому выбрали надежного партнера в некоммерческом секторе. Мы рады, что у нас есть возможность, в том числе через такие промоакции, привлекать больше внимания к социальным проблемам. И как следствие — помогать решать их через объединение усилий ретейлера, производителя и потребителя.

А представители торговой сети отметили, что, несмотря на то, что подобный формат предновогодних акций для них привычен, кампания 2021 года вышла особенно душевной.

— Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году — это свойственно не только детям, но и взрослым, — уверена Оксана Трофимова, директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети. — Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнерами смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро.