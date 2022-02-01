Проект «Московское долголетие» дает пенсионерам возможность заниматься самообразованием во время изоляции

Участница «Московского долголетия» Венера Исламова изучает английский язык онлайн / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Жителям старшего возраста необходимо соблюдать самоизоляцию. При этом городские службы не оставляют их без заботы и внимания. «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь оказывают пенсионерам столицы в пандемию.

Сейчас, когда заболеваемость в столице высокая, людям пожилого возраста лучше оставаться дома. А чтобы они не чувствовали себя одинокими, о них позаботятся социальные работники.

— Одиноким пожилым людям, соблюдающим домашний режим, конечно, не хватает общения. Я готовлю им, убираю в квартире, помогаю в бытовых вопросах, а помимо этого, разговариваю с каждым, — говорит социальный работник филиала «Косино-Ухтомский» территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Вешняки» Татьяна Иванова.

Большим подспорьем для тех, кто вынужден сейчас находиться дома, стал проект «Московское долголетие». На связи с пенсионерами постоянно тренеры и педагоги, которые не только ведут занятия, но и общаются со своими учениками во внеурочное время. Например, москвичка Лариса Левченко посещает фотокружок.

— Мне нравится, что на уроках фотографии в свои 65+ я не ощущаю свой возраст, общаюсь со сверстниками и товарищами по интересам, — отметила она.

Сейчас Лариса изучает на онлайн-занятиях «Московского долголетия» программу для обработки фотографий, а еще посещает виртуальные уроки вязания.

— Вяжу игрушки. К Новому году смастерила шарики и снеговиков, — поделилась пенсионерка.

Среди доступных онлайн-активностей — йога, гимнастика, рисование. Большой популярностью пользуется английский язык. Его на самоизоляции учит москвичка Венера Исламова.

Всего в рамках «Московского долголетия» для старшего поколения открыто 3,4 тысячи онлайн-групп по более чем 30 направлениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, министр Правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения:

— Мы делаем все возможное, чтобы предоставить горожанам максимальную социальную поддержку. Для жителей столицы работают три профильные горячие линии: кол-центр Комплекса социального развития по вопросам коронавируса, где можно проконсультироваться по вопросам новой инфекции, а также заказать социальные услуги. Также есть линия «Говори руками» для горожан с нарушениями слуха и кол-центр для доноров плазмы.