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Проект «Московское долголетие» дает пенсионерам возможность заниматься самообразованием во время изоляции

Марьяна Шевцова

Общество
Проект «Московское долголетие» дает пенсионерам возможность заниматься самообразованием во время изоляции
Участница «Московского долголетия» Венера Исламова изучает английский язык онлайн / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

Жителям старшего возраста необходимо соблюдать самоизоляцию. При этом городские службы не оставляют их без заботы и внимания. «Вечерняя Москва» узнала, какую помощь оказывают пенсионерам столицы в пандемию.

Сейчас, когда заболеваемость в столице высокая, людям пожилого возраста лучше оставаться дома. А чтобы они не чувствовали себя одинокими, о них позаботятся социальные работники.

— Одиноким пожилым людям, соблюдающим домашний режим, конечно, не хватает общения. Я готовлю им, убираю в квартире, помогаю в бытовых вопросах, а помимо этого, разговариваю с каждым, — говорит социальный работник филиала «Косино-Ухтомский» территориального центра социального обслуживания (ТЦСО) «Вешняки» Татьяна Иванова.

Большим подспорьем для тех, кто вынужден сейчас находиться дома, стал проект «Московское долголетие». На связи с пенсионерами постоянно тренеры и педагоги, которые не только ведут занятия, но и общаются со своими учениками во внеурочное время. Например, москвичка Лариса Левченко посещает фотокружок.

— Мне нравится, что на уроках фотографии в свои 65+ я не ощущаю свой возраст, общаюсь со сверстниками и товарищами по интересам, — отметила она.

Сейчас Лариса изучает на онлайн-занятиях «Московского долголетия» программу для обработки фотографий, а еще посещает виртуальные уроки вязания.

— Вяжу игрушки. К Новому году смастерила шарики и снеговиков, — поделилась пенсионерка.

Среди доступных онлайн-активностей — йога, гимнастика, рисование. Большой популярностью пользуется английский язык. Его на самоизоляции учит москвичка Венера Исламова.

Всего в рамках «Московского долголетия» для старшего поколения открыто 3,4 тысячи онлайн-групп по более чем 30 направлениям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Стружак, министр Правительства Москвы, глава Департамента труда и социальной защиты населения:

— Мы делаем все возможное, чтобы предоставить горожанам максимальную социальную поддержку. Для жителей столицы работают три профильные горячие линии: кол-центр Комплекса социального развития по вопросам коронавируса, где можно проконсультироваться по вопросам новой инфекции, а также заказать социальные услуги. Также есть линия «Говори руками» для горожан с нарушениями слуха и кол-центр для доноров плазмы.

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