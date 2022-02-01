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Для участников программы реновации все процедуры по переселению проведут удаленно

Алексей Хорошилов

Общество
Для участников программы реновации все процедуры по переселению проведут удаленно
Анастасия Хлебникова с сыном Артуром и домашним питомцем по кличке Персик готовятся к переезду в новую квартиру по программе реновации / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В период пандемии участники программы реновации могут рассчитывать на удаленные консультации специалистов, а также пользоваться онлайн-сервисами для решения вопросов, связанных с переездом.

Продолжает активно реализовываться программа реновации. Несмотря на пандемию и связанные с ней трудности, процесс не останавливается. Обеспечить санитарную безопасность при решении организационных вопросов и в оформлении документов позволяет разработанный по поручению мэра Москвы суперсервис для участников программы реновации. Почти все вопросы, связанные с переездом, можно решить удаленно, без личных визитов и даже без звонков в центры информирования.

— Благодаря электронным уведомлениям жители всегда в курсе каждого этапа переселения. Это помогает планировать свое время и не беспокоиться о статусе оформления документов. Мы видим востребованность электронных опций суперсервиса у жителей, за время работы его страницы посетили более 268 тысяч раз, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Так, новым сервисом могут пользоваться участники реновации, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru. Сервис позволяет записаться на прием к нотариусу, на осмотр квартиры и подписание договора, загрузить документы, заявить о необходимости устранить строительный дефект. Даже заказать грузчиков для помощи при переезде можно онлайн.

Кроме того, с вопросами, касающимися программы реновации, жители могут обращаться на горячую линию Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации. На площадке штаба регулярно проходят приемы жителей с участием представителей профильных ведомств правительства Москвы.

— Сейчас приемы проходят онлайн, так что ехать никуда не придется. Все вопросы можно решить дистанционно, а документы прислать по электронной почте, — отметил председатель Общественного штаба по реновации Валерий Теличенко.

Телефон горячей линии Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации 8 (495) 548-20-80.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Левкин, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы:

— Участники программы реновации получают уведомления о старте переселения и инструкции о том, как оформить права на новую квартиру онлайн. Сервис по рассылке электронных уведомлений был создан в 2020 году. На сегодня уже половина участников программы, переезд которых стартовал, получили информацию о нем в удобной форме. К рассылке сообщений об этапах переселения подключены уже 21 180 жителей из 252 домов. Уведомления приходят по мере оформления документов, поэтому переселение проходит в спокойном режиме.

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