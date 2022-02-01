Сокровища Древней Греции достали с морского дна и доставили в московский музей

Экскурсовод, научный сотрудник музея Кристина Бакшутова рассказывает о древних монетах / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

1 февраля в музее Международного нумизматического клуба открылась выставка «Сокровища Древней Греции». Корреспондент «Вечерней Москвы» первой ознакомилась с драгоценными экспонатами.

Полукруглая арка из белого камня словно вход в древнегреческую сокровищницу. Здесь, в небольшом выставочном зале музея Международного нумизматического клуба, представлено более ста древнегреческих монет. На первом стенде — бронзовые деньги с отчеканенными разнообразными изображениями на них. Они называются кизики. На одной — нос корабля, на другой — крылатая женщина, на третьей — козел. И на каждой внизу выгравирована рыба — тунец.

— Эти монеты выпускали в греческом полисе Миза, где торговали тунцом, — объясняет экскурсовод, научный сотрудник музея Международного нумизматического клуба Кристина Бакшутова. — Именно поэтому эту рыбу и чеканили на монетах. Рядом есть схожие, но уже с осетром — из другого региона.

По словам экскурсовода, денежные знаки VI–V веков до нашей эры с разными изображениями стали одними из первых монет не только Древней Греции, но и всего человечества.

Ярким золотом переливаются и драгоценные монеты с отчеканенными пшеничными колосками.

— Хлеб, в отличие от тунца, в этой местности не производили, его привозили из других регионов, — рассказывает Кристина Бакшутова. — Поэтому его и нанесли на золотые монеты. Но это не значит, что за эти деньги обычно покупали хлеб. Золотом рассчитывались только аристократы, платили за более крупные покупки. Бытовые предметы и продукты покупали за серебро и недрагоценные металлы.

Впрочем, чеканили на монетах не только промысловые товары, но и мифических героев. Например, грифонов. Есть денежные знаки и с изображением греческих богов. А первым человеком, отчеканенным на монете, стал полководец Александр Македонский. Однако его образ на первых деньгах похож скорее на античного бога.

— Монеты начали чеканить только после колонизации Древней Греции, — рассказывает экскурсовод. — До этого расплачивались натуральным обменом: покупали товары за еду или даже животных. А вот в период колонизации уже понадобились деньги. В каждом полисе их можно было обменять на местные монеты.

У стены в выставочном зале стоит большой аквариум. В нем — импровизированный берег, дома и синее море. По воде плывут деревянные судна, а со дна золотом поблескивает что-то маленькое.

— В период колонизации греки расселялись по новым территориям, плыли по Средиземному и Черному морям, по различным рекам и другим водоемам, — рассказывает Кристина Бакшутова. — Случались и кораблекрушения, из-за чего сокровища, монеты оказывались в воде. Многие денежные знаки из представленной коллекции собраны именно с морского дна.

Выставка «Сокровища Древней Греции» будет открыта для посетителей до конца 2022 года. Посмотреть экспозицию может любой желающий по предварительной регистрации на сайте Международного нумизматического клуба.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Богдан Берковский, главный хранитель, главный эксперт музея Международного нумизматического клуба:

— Эта выставка очень ценная. Она рассказывает об основных этапах истории развития интереснейшей эпохи человечества: о событиях, которые там происходили, величайших открытиях. Некоторые монеты можно увидеть в Москве только в нашем музее. А на интерактивных планшетах на выставке представлена детальная информация о каждом экспонате. Интерактивное наполнение выставки будет интересно и любителям истории, и профессионалам.