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Профилактическая беседа действует не хуже, чем штраф

Андрей Объедков

Общество
Профилактическая беседа действует не хуже, чем штраф
Командир взвода патрульно-постовой службы Вячеслав Гришечко проводит профилактическую беседу с Оксаной Голубевой, торгующей консервацией на станции Химки / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

1 января сотрудники патрульно-постовой службы Линейного управления полиции на станции Москва-Ленинградская провели рейд по незаконной торговле в электричках.

Командир взвода лейтенант полиции Вячеслав Гришечко и полицейский сержант Александр Зенькин садятся в новенькую «Ласточку», которая отправляется по маршруту до станции Крюково. Незаконной торговли в таких электричках почти нет, потому что в поездах улучшенной планировки есть охрана.

— Если и торгуют, то на перронах, — констатирует лейтенант Гришечко.

На станции Крюково, прямо на перроне, солидная пенсионерка устанавливает раскладной стул. В руках держит коробку яиц.

— Гражданочка, здесь торговать нельзя, — представившись, предупреждают даму полицейские.

— А я и не собиралась продавать, только хотела пропагандировать экологически чистый продукт — свойские яйца, — выдвигает свою версию Елена Соколова. — Но нельзя — значит нельзя, ухожу!

Едем в сторону столицы. Сотрудники рассказывают, что на нескольких станциях есть подземные переходы, в которых работают нелегальные торговцы. Проверяем. На Сходне — никого. Редкий случай, как считают полицейские. А вот на станции Химки сразу двое. Причем торгуют продуктами питания в антисанитарных условиях.

Один принес на продажу свежую зелень: пучки длинного лука, венички уже тронутой холодом петрушки. Офицеры полиции тут же интересуются, есть ли у гражданина разрешение на торговлю. Разумеется, документов нет!

— Я инвалид третьей группы, — оправдывается продавец Карен Мовсесян, — пенсия маловата, сами знаете, а на посильную работу не взяли. Не хватает на жизнь, выращиваю понемногу зелень, продаю. Все легче! Отпустите, пожалуйста! Я больше не буду...

В последнее, конечно, верится с трудом. Но полиция жалеет расстроенного человека.

— Идите домой, иначе составим протокол, и придется вам и так с небогатой пенсии еще и штраф оплатить! — строго говорит Карену сержант Александр Зенькин.

Дама, стоявшая неподалеку с банками домашнего варенья, слышит разговор и начинает сворачивать импровизированную лавку, не дожидаясь составления протокола.

— Ухожу, ребята, ухожу! Это ягоды с моей дачи, хотела лишнее продать... Извините уж, понимаю, что нарушила! — причитает Оксана Голубева.

Полицейские рассказывают, что с пожилыми людьми они стараются проводить профилактические беседы, и это дает результаты.

— За 2021 год моими коллегами из ППС было составлено всего около 200 административных протоколов за незаконную торговлю, — утверждает командир взвода Вячеслав Гришечко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Федчук, заместитель начальника полиции линейного управления на станции Москва-Ленинградская, полковник полиции:

— Наши сотрудники пресекают незаконную торговлю в электричках и на перронах станций. При выявлении нарушений составляют административные протоколы по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации и специального разрешения». Виновным грозит штраф от 500 до двух тысяч рублей.

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