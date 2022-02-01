Вечная классика: Московская филармония отметила столетний юбилей

Дирижер Дмитрий Матвиенко выступает на сцене Московской филармонии со студенческих лет / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Московская государственная академическая филармония отметила свой вековой юбилей. Сто лет она стоит на передовой в воспитании будущего поколения и играет не последнюю роль в становлении новых звезд среди молодых артистов. Дальше — больше. В планах руководства филармонии привлечь еще больше зрителей в залы, в том числе и молодежь, после снятия всех антиковидных ограничений.

Столичную культурную жизнь сложно представить без Московской филармонии. Лучшие российские и зарубежные музыканты играют здесь произведения, ставшие вечной классикой. Талантливые исполнители, экспрессивные дирижеры и сотни преданных зрителей. Но что же происходит по ту сторону сцены, спрятанную от глаз посетителей? Завесу тайны приоткрыла корреспондент «Вечерней Москвы».

Перед концертом

За кулисами Концертного зала имени П. И. Чайковского на столах лежат скрипки, из чехла выглядывает контрабас. А со сцены раздаются тихие звуки флейты. У музыкантов есть несколько вариантов, как настроиться перед концертом. Кто-то предпочитает сидеть в одиночестве, кто-то, наоборот, общается с коллегами или друзьями, попивая кофе или чай, чтобы отвлечься. А кто-то берет инструмент и идет на сцену, разыгрываясь и пропитываясь атмосферой пустого зала, где многие годы играли лучшие из лучших.

Тех, кто выбирает последний вариант, немного. Тихие мелодии не выходят за пределы зала.

А за дверями уже собираются первые зрители. Вот по ступенькам поднимается пожилая пара. На женщине нарядное платье, волосы аккуратно убраны в пучок, на мужчине — белая рубашка и классический костюм. Пожалуй, так и выглядят в представлении большинства наших соотечественников «типовые» посетители филармонии. Рядом идут две молодые девушки в радикально ином образе — джинсы, тонкие свитеры и кроссовки. Следом поднимаются мама с дочкой. Девочка — в простенькой рубашке и яркой юбке. Мама одета в повседневные брюки и кофту.

Публика самая разнообразная. Но есть у них кое-что общее — любовь и интерес к классической музыке.

И вот тишину тревожит первый звонок. В это время всех музыкантов, находящихся на сцене, просят уйти за кулисы. В зал запускают первых зрителей, которые рассаживаются на свои места.

За кулисами же в этот момент начинают собираться музыканты. Идут последние приготовления — через 15 минут начнется выступление.

Второй звонок не заставляет себя ждать. Зал уже почти заполнен. Музыканты поправляют прически и одежду, убеждаются, что их инструменты настроены и полностью готовы. Счет до начала концерта идет на минуты. Воздух как будто наэлектризовывается от нетерпения артистов выйти на сцену.

Третий звонок, и за кулисами наступает почти полная тишина. Артисты выстраиваются для выхода на сцену. Три, два, один...

Кулисы открываются, и под аплодисменты любителей классической музыки сцена заполняется музыкантами. Выходит дирижер Дмитрий Матвиенко. Взмах палочкой — и зал наполняется первыми аккордами...

Дирижер Дмитрий Матвиенко выступает на сцене Московской филармонии со студенческих лет / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Место моей юности

У Дмитрия Матвиенко с Московской филармонией многолетняя история дружбы.

— Когда я учился в консерватории (Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. — «ВМ»), практически каждый второй мой день проходил тут. Это было частью обучения. Так что я был преданным зрителем, — вспоминает Дмитрий.

А уже на пятом курсе он вышел на сцену в качестве дирижера. Тогда Дмитрий Матвиенко выступил вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром России им. Е. Ф. Светланова.

— В тот вечер было много прекрасной музыки. Но если оркестр ее играл в миллионный раз, то я это делал практически впервые. А еще в зале сидел Владимир Михайлович Юровский (дирижер, художественный руководитель Симфонического оркестра Берлинского радио и музыкальный директор Баварской оперы. — «ВМ»). Для меня это была двойная ответственность, — рассказывает Дмитрий Матвиенко.

Несмотря ни на что, концерт прошел очень хорошо. Но сам Дмитрий признается, что это была больше заслуга оркестра, чем его самого.

Сейчас на сцене филармонии он чувствует себя как дома.

— Она очень удобная. Причем и для дирижеров, и для оркестра. Все друг друга очень хорошо слышат. По удобству это одна из лучших площадок не только Москвы, но и России, — объясняет Матвиенко.

И конечно же, помогает аура сцены.

— Это особое место. Можете спросить у любого музыканта — подтвердит! Оно каким-то образом активизирует в тебе все ресурсы, которые находятся внутри, — рассказывает Дмитрий. — Иногда бывают стрессовые ситуации, например, когда удается провести мало репетиций перед концертом. Но музыканты тебе говорят: «Маэстро, мы соберемся и сделаем все на сто процентов. По-другому тут не получится».

По мнению дирижера, благодаря тому что на сцене филармонии выступали по-настоящему великие музыканты, это место стало намоленным. Это чувствуется, когда делаешь первый шаг из-за кулис.

— По крайней мере у меня все это происходит именно так, — улыбается Дмитрий Матвиенко.

Подготовка к празднованию 100-летия Московской филармонии / Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Ощущение дома

Кларнетист и дирижер Валентин Урюпин, музыкальный руководитель «Новой Оперы», познакомился с Московской филармонией еще ребенком.

— Я приходил сюда слушать свои первые в жизни симфонические концерты. Представлял себя одним из музыкантов. И через какое-то время это воплотилось в реальность: я стал приходить сюда в качестве исполнителя, — говорит Валентин Урюпин.

Коллектив филармонии поддерживал молодого музыканта.

— Было большое доверие ко мне, за что я бесконечно благодарен. У нас за плечами большое общее прошлое и, надеюсь, не менее яркое будущее, — рассказывает дирижер.

Часто бывает, что инициаторами музыкального образования становятся родители. Именно мамы, папы, бабушки и дедушки решают отдать ребенка в музыкальную школу, объясняют, что это будет полезно для его развития.

— У меня не было никакого принуждения. Я, кажется, с самого бессознательного возраста не видел себя никем, кроме музыканта, — говорит Урюпин.

Свой дебют на сцене Концертного зала Чайковского он бережно хранит в памяти.

— Первые выходы не забываются. Это было в 2010 году. Концерт был днем, я выступал с Государственным симфоническим оркестром «Новая Россия». Кстати, я до сих пор с ними дружу, — вспоминает дирижер. — Иногда бывает, что концерты и выступления сливаются в одну кашу, но, думаю, я могу припомнить каждый, который провел в филармонии.

Скрипач, солист Московской филармонии, лауреат международных конкурсов и заслуженный артист России Никита Борисоглебский вообще ставит между словами «филармония» и «дом» знак равенства. Это два неразрывных понятия для него.

— Сложно выделить что-то одно в этой площадке, что дает ощущение того, что ты чувствуешь здесь себя как дома. Наверное, это началось в 2004 году, когда я, будучи студентом, попал в артисты филармонии, — рассказывает Никита Борисоглебский.

Потом его повысили до солиста. Теперь же музыкант хотя бы несколько раз в год выходит на эту сцену. Может показаться, что, играя на знакомой сцене, все делается механически, без особого энтузиазма. Но в случае с Никитой это не так.

— Каждый раз приходит новая публика, зрители, — объясняет Никита.

По его ощущениям, это добавляет какие-то свежие впечатления, которые, накладываясь на старые, дарят сцене и эмоциям дополнительные краски.

А еще роль играет престиж площадки. Когда Никита зовет на свои выступления друзей и знакомых, даже тех, кто не живет в Москве, проблем с тем, чтобы объяснить, куда надо приехать, нет.

— Все знают этот зал. Конечно, многие иностранцы путают филармонию и консерваторию, потому что и то и то носит имя Петра Ильича Чайковского. Но тем не менее они знают оба этих зала. И с удовольствием приходят, чтобы самостоятельно увидеть его, — говорит Борисоглебский.

Валентин Урюпин также обращает внимание на публику, которая приходит послушать программы.

— У нас в России достаточно уникальный возрастной ценз. В нашей стране на концерты ходит много молодежи. Можно сказать прямо, что это происходит благодаря качественной стратегии, которую выстраивает филармония. Много проектов, которые создаются специально для молодежи. Например, «Мама, я меломан». И приятно, что мне была оказана честь когда-то давно дирижировать первым концертом этого цикла, — говорит Урюпин.

До пандемии количество зрителей увеличивалось постоянно. Сейчас же из-за ограничений собирать полные залы нельзя.

— Но приятно видеть, что залы не пустеют. Люди продолжают ходить, покупать абонементы и ждать выступления любимых музыкантов, — отмечает Валентин Урюпин.

По его мнению, привлекать новых зрителей можно только одним — делать работу качественно и с любовью.

— Важно не выпускать из рук ни одного аспекта деятельности. Это и работа музыкантов, концертного зала, социальных сетей, которые помогают в общении с аудиторией. Если какой-то элемент из этой цепочки хромает, становится сложнее. Но в сочетании с правильными и интересными просветительскими проектами, которые сделаны не для галочки, а от чистого сердца, получается продумать хорошую стратегию, которая действительно работает, — говорит Валентин Урюпин.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Не сбавляя обороты

О будущем в Московской филармонии думают постоянно. Казалось бы, празднуя столетний юбилей, можно немного сбавить темп, успокоиться и плыть по течению. Но не в этом случае! Руководство филармонии планирует продолжать двигаться вперед, воспитывая новые и новые поколения будущих дирижеров, народных и заслуженных артистов, которые продолжат прославлять классическую музыку на международном уровне.

Конечно, в период пандемии сложно говорить о том, как будет восстанавливаться поток аудитории. Но в то, что после снятия всех ограничений публика в полном объеме вернется в зал, в филармонии верят. И допускают, что слушателей станет даже больше.

— Аудитория — наша главная ценность. И мы очень хотим удержать постоянную публику и привлечь новую. У нас очень преданные слушатели, — рассказали в пресс-службе столичной филармонии.

И москвичи доказывают это не только словами, но и делом. Есть много тех, кто покупает абонементы за год-полтора до начала концерта.

— И во время пандемии продажи упали несильно. Наши зрители — это особые люди, которые, расставляя свои приоритеты, ставят духовную потребность выше многих других вещей, — добавляют в пресс-службе.

Это ли не важный показатель того, что классическая музыка востребована?

Специально для самых преданных друзей филармонии в день ее рождения организовали уникальный концерт-реконструкцию. На сцену вышел Академический симфонический оркестр филармонии под руководством дирижера Юрия Симонова. Музыканты исполнили произведения, которые впервые прозвучали сто лет назад в только открывшемся концертном зале. Это «Симфония № 9» Людвига ван Бетховена, «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» для хора, десяти флейт, двух арф и тубы Михаила Ипполитова-Иванова, «Поэма экстаза» Александра Скрябина и другие.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Ежегодно Московская филармония проводит более 1000 концертов для более чем 600 000 слушателей. С 2015 года за сезон продается более 100 000 абонементов. В рамках российского проекта «Всероссийские филармонические сезоны» музыканты ежегодно давали более 120 концертов. Ежегодно филармония проводит около 320 прямых трансляций. На сайте учреждения есть 3000 бесплатных видеозаписей, которые знакомят с известными и перспективными артистами.

ИСТОРИЯ

Московская филармония открылась благодаря инициативе искусствоведа, писателя и государственного деятеля Анатолия Луначарского. Называлась она тогда Госфил Народного комиссариата просвещения. Но первые несколько лет после открытия филармонии прошли для учреждения сложно. Она четыре раза меняла свое название, то ликвидируясь, то создаваясь заново, даже банкротилась. Во время войны филармония вела активную деятельность. С 23 июня 1941 года музыканты начали проводить шефские концерты для призывников. За первые десять дней было дано более тысячи концертов. К 1960 году симфонический оркестр филармонии становится всемирно известным. В 1980 году музыканты стали участниками культурной программы ХХ летних Олимпийских игр в Москве.

РЕПЛИКА

На нашей сцене выступают молодые артисты

Алексей Шалашов, директор Московской филармонии:

— На протяжении всей истории главными целями филармонии были и остаются создание, сохранение и приумножение такого качества и богатства концертной жизни, без которой невозможно развить музыкальную жизнь общества. В первом уставе русского музыкального общества его цель была сформулирована как «развитие музыкального образования и вкуса к музыке в России». Для меня в этой формулировке содержится весь смысл нашей работы и стратегий.

Во все времена историческая роль филармонии заключалась в поиске наиболее талантливых исполнителей, создании и сохранении творческих коллективов, воспитании молодого поколения. Именно аудитория в конечном итоге создает критерии концертной жизни. Сегодня на сцене филармонии выступают лучшие музыканты России и мира, талантливые молодые музыканты, камерные оркестры и разножанровые коллективы.

В честь 100-летия мы подготовили большую программу. Например, серия исторических концертов, каждый из которых связан с каким-то важным событием. Это может быть премьера сочинения, первая программа оркестра или первое выступление известного музыканта. В программе много просветительских мероприятий и для нашей молодой публики. Молодые музыканты составляют треть нашей сегодняшней афиши. Они выступают в серии концертов марафона «Звезды XXI века».

А еще у нас есть программа «Мама, я меломан». Ей уже много лет, и она пользуется огромным успехом среди подростков. Начинается концерт в 23 часа, потому что подразумевается, что наши слушатели уже взрослые. Это интерактивный проект, где программу составляют зрители вместе с музыкантами. А для более юной аудитории есть «Язык музыки». Все это продолжает традиции филармонии по воспитанию молодежи. Мы считаем, что несем ответственность за будущее поколение.

Именно ответственность соединяет прошлое, настоящее и будущее музыкального искусства. У нас два десятилетия существует программа продвижения молодых музыкантов. Почти все лауреаты Конкурса Чайковского выступали многие годы в наших программах, набираясь опыта. Сегодня они уже не требуют большой поддержки, так как востребованы и их приглашают в лучшие оркестры. Для каждого классическая музыка по-особенному задевает струны души. Наверное, именно музыка отрывает человека от повседневности, наполняет жизнь новыми смыслами. Она абстрактна и не привязана к реальности.

Сегодня часть аудитории у нас дистанционная. Но мы уже более 15 лет транслируем концерты в интернете, поэтому, когда началась пандемия, получилось первыми выйти в онлайн. Тот концерт Дениса Мацуева смотрели более четырех миллионов зрителей. Конечно, хотелось бы, чтобы публика вернулась в залы. Но то, что нас смотрят в России и за рубежом, для нас важно и ценно. Это популяризирует российское исполнительское актуальное искусство. Серия исторических концертов, каждый из которых связан с каким-то событием — премьерой сочинения, первой программой оркестра, первым выступлением известного музыканта.