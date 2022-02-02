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В Центре «Моя работа» в феврале пройдут тренинги для тех, кто хочет открыть свое дело

Павел Гриднев

Общество
В Центре «Моя работа» в феврале пройдут тренинги для тех, кто хочет открыть свое дело
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Без актуальных знаний и навыков в сфере предпринимательства открыть и успешно вести свой бизнес практически невозможно.

В Центре «Моя работа» москвичи, нацеленные на открытие собственного дела, могут развить свои компетенции с помощью тренингов и вебинаров от специалистов и ведущих экспертов бизнес-сферы. В Центре «Моя работа» на улице Шаболовка, 48 в феврале пройдут онлайн-мероприятия для москвичей, заинтересованных в открытии собственного дела. Посетители смогут сформулировать бизнес-идеи, построить успешную маркетинговую стратегию, узнать о методах подбора персонала, продвижения и работы с клиентами. Для того, чтобы принять в них участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

— Самозанятость становится все более популярным форматом работы среди москвичей сегодня. Наша задача — помочь начать и развивать свой бизнес не только с помощью индивидуальных консультаций, но и благодаря образовательным мероприятиям — тренингам и мастер-классам, — рассказал заместитель директора службы занятости Андрей Тарасов.

Как построить и продвигать собственный бренд посетителям расскажут 11 февраля в 14:00 на тренинге «Выделяйтесь!». Москвичи узнают о создании уникального торгового предложения, составляющих элементах бренда и стратегиях его продвижения.

14 февраля в 15:00 пройдет онлайн-открытый отбор «Работа на платформе «Самозанятые.рф». Представители платформы расскажут о самозанятости и налоге на проф.доход, работе с заказчиками, финансовой грамотности и о маркетплейсе «Самозанятые.рф».

Эксперт по работе с соискателями Head Hunter Юлия Еремеева расскажет о привлечении самозанятых в качестве независимых подрядчиков в рамках вебинара 16 февраля в 15:00.

На вебинаре «Бизнес по франшизе: выбор и модели заработка» 17 февраля в 15:00 представители маркетплейса франшиз Topfranchise расскажут посетителям о первых шагах ведения бизнеса по франшизе.

Онлайн-тренинг «Платформа для самозанятых–2022: как находить заказчиков быстрее и зарабатывать больше» проведет Ольга Чернявская — руководитель PR и коммуникаций сервиса услуг YouDo 25 февраля в 14:00.

На сайте Центра «Моя работа» можно посмотреть расписание мероприятий для самозанятых на февраль и выбрать подходящий для себя тренинг.

Найти работу москвичам помогают крупнейший государственный кадровый оператор по поиску работы — служба занятости населения города Москвы и сайт центра занятости населения «Моя работа».

В структуру службы занятости входит 57 отделов трудоустройства, 52 из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг располагаются на улице Щепкина, дом 38, строение 1 и улице Шаболовка, дом 48. Кроме того, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан старше 50 лет, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи открыт для москвичей по адресу: улица Сергия Радонежского, дом 1, cтроение 1.

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