Лев Лещенко: По СССР я не тоскую, но в нем было много хорошего

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

80-летие Льва Лещенко отметили 1 февраля поклонники певца. Поверить в это трудно: он по-прежнему отлично выглядит и поет так же, как и полвека назад, когда влюбил в себя всю страну.

Лещенко — советский Ален Делон. Его стройности могут позавидовать и молодые, а внешность позволила бы ему стать секс-символом даже не одной эпохи. Если бы захотел. Но Лещенко хотел петь. Может, это и хорошо. Актеров у нас много, певцов, впрочем, тоже, но Лев Лещенко — один!.. Он родился в самый разгар боев под Москвой, 1 февраля 1942 года. Прибежал отец — его полк стоял недалеко от Сокольников. Новорожденного сына «обмыли»: отметили его рождение отцовским пайком. Температура в комнате, куда принесли ребенка, не поднималась выше четырех градусов.

Мамы не стало через год. Помогали воспитывать Леву бабушка и дед, а с 1948 года — вторая супруга отца Марина.

В Сокольниках, где прошло все его детство, Лева Лещенко начал ходить в Дом пионеров, посещал также секцию плавания, кружок художественного с лов а и духовой оркестр. А потом хормейстер настоял на том, чтобы парень бросил все, кроме пения. И он занялся им всерьез. Вскоре ни один школьный концерт не обходился без Лещенко. Пел он, кстати, в основном песни Леонида Утесова.

После школы Лева был зачислен рабочим сцены в Большой театр, потом, до армии, работал также слесарем-сборщиком на заводе точных измерительных приборов. А служить отправился в Германию — в танковые войска. Но там его талант быстро оценили в самодеятельности, и в ансамбле песни и пляски невероятно артистичный парень стал солистом. В сентябре 1964 года Лещенко, успешно сдав экзамены, стал студентом ГИТИСа. Начал ездить на гастроли, работая в Москонцерте и стажерской группе Театра оперетты, полноправным членом которого он стал в 1969 году. Кстати, гастроли были нешуточными — он объездил всю страну. А в Театре оперетты у него было немало ролей, но хотелось-то большего! И в 1970-е годы он выдержал конкурс на место солиста-вокалиста Гостелерадио СССР. Высота этого места доступна для понимания только тем, кто жил в советские времена.

Партия Порги в опере Гершвина «Порги и Бесс», первые записи с Большим симфоническим оркестром и эстрадно-симфоническим оркестром под управлением Юрия Силантьева, победа на IV Всесоюзном конкурсе артистов эстрады... Ну что говорить! Награды Льва Валерьяновича не перечислить, успех — не описать, мы все это знаем, без него невозможно представить нашу эстраду уже много-много-много лет.

В 2001 году Лев Лещенко издал книгу «Апология памяти», в которой рассказывал о своей жизни и современниках — выдающихся людях искусства, спорта и политики. Всех, кто читал ее, не могло не подкупить отношение Льва Валерьяновича к жизни и к миру, его фантастическая доброжелательность.

За это он был всегда любим и журналистами: эта звезда первой величины никогда никого не колола своими лучами, не впадала в гордыню и фанаберию. Вот и накануне юбилея предельно занятый подготовкой концерта Лещенко нам в интервью не отказал.

Юбилейный вечер по случаю 50-летия исполнителя. Москва, 4 февраля 1992 года (слева направо): Вячеслав Добрынин, Лев Лещенко и Юрий Антонов / Фото: Николай Малышев/ТАСС

— Лев Валерьянович, вы невероятное количество песен исполнили, а у вас самого любимая из их числа есть?

— Ой... Ну вы спросили... Озадачили. Даже не знаю. Хотя нет, знаю! Пожалуй, это «Нам не жить друг без друга» Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова. Сорок лет эта песня живет, сорок лет ее пою.

И очень она нашему времени соответствует. Скорости вокруг бешеные, мы себя едва сдерживаем, значит, надо быть бережнее друг к другу, а значит — «нам не жить друг без друга». Вот удивительно: так давно ее написали, а получилось обращение к сегодняшней нашей жизни и каждому из нас, точная проекция на сегодняшний день. Увы, мир стал жесток и очень круговертен. Но нам друг без друга не жить...

— Все последние годы вы как член жюри принимали участие в самых ярких телепроектах, в том числе с участием детей. Каково, на ваш взгляд, молодое поколение?

— Думаю, это очень продвинутое поколение. Но вот образование у него, я не исключаю, все же несколько поверхностное. Я тонкостей ЕГЭ не знаю, конечно, но мне кажется, что это все не так уже основательно и не так фундаментально, как было в наше время в смысле образования. Все-таки у нас было как-то взвешеннее и продуманнее все, и как-то более глубоко — причем и в образовании, и в воспитании. Сегодня же стиль «дайджест» в моде! Уже не надо читать целиком «Войну и мир», можно открыть и пробежать глазами краткое содержание. Но таким образом никогда не понять всего, всей глубины, душевности написанного, и анализу глубокому это не подвергнуть. А это как-то мелко для серьезных знаний, согласитесь.

— Соглашусь. Но вы все же не производите впечатление человека, который тоскует по СССР. Или тоскуете?

— Нет, по СССР я не тоскую. Но могу сказать, что в нем было очень много хорошего — того, чего мы, к сожалению, не взяли с собой в новые времена. Ну конечно, сейчас жизнь куда как более комфортная, удобная и обеспеченная.

Вон — витрина магазина. Полным-полна, чего только нет, любые фрукты-овощи, а раньше, вспомните только, мы зимой ничего, кроме лука и морковки, не видели. Но не в одних же в них дело! Зато было другое, куда более интересное: общение, например, какие-то душевные качества, которыми многие из советских людей обладали и дорожили... Мы очень многое в этом смысле потеряли.

— А как вы оцениваете состояние современной эстрады?

— Современная эстрада — такая же поверхностная, как нынешнее воспитание. Когда я говорю о продвинутости молодых, то имею в виду в первую очередь то, что они куда более технически оснащены. А еще — очень быстро все схватывают и делают. В этом есть, конечно, много положительного. Даже формула ведь такая есть: максимум информации на единицу времени. Формулировка старая уже, но она отлично работает.

Фото: ИТАР-ТАСС/Архив

— А скажите, Лев Валерьянович, ведь каждый день рождения — это повод для некоего промежуточного подведения итогов.

— О, но тут уж какие «промежуточные» они... Прежние юбилеи — да, их можно было так расценивать, а этот уже такой... Н-да... Не промежуточный итог, посерьезнее... Думаю, после него я начну более камерно и более дозированно работать. И в моей юбилейной программе «Созвездие Льва» я собрал все лучшее, что было и есть в моей жизни, в какую-то такую виртуальную капсулу, что ли...

И вот перехожу на некую другую платформу, в другое пространство. Меня станет поменьше. Все это в некоторой степени условности, конечно, но несколько переформатировать себя все же придется. Ведь и возраст другой уже, и возможности, и силы, да и настроение.

— Не убивайте поклонников заявлением, что вас «будет меньше»!

— Ну, трансляции-то разные будут. Итоги... Знаете, я за последние три года записал винил новый с оперно-камерными ариями, собрал все вместе и записал еще 40 песен — четыре альбома, очень разнообразных. Там есть и очень хорошая музыка, есть и послабее, конечно, но я думаю, что из этого большого количества записанного каждый сможет найти для себя пару-тройку песен хороших, по душе. Так что я все время пишу, пишу и пишу и останавливаться не буду, просто, думаю, надо стать чуть осмотрительнее и сдержаннее.

— К вопросу о поклонниках: а вы знаете, что вас реально очень ценят многие молодые?

— Представляете, я тут давал концерт в рок-клубе. Все прошло хорошо, а потом заехал на концерт к Лок Догу (Loc-Dog — Александр Жвакин, выступающий под псевдонимами Loc-Dog и Лок Дог — российский хип-хоп-исполнитель, бывший участник группы «Стороны Ра». — «ВМ»). Мы с ним вместе делали коллаборацию «Мы будем жить». Он читает там рэп, а я пою.

И в клубе, где он выступал, было человек семьсот ребят, студенчество, и там звуча л позитивный поэтический рэп. И когда эти ребята меня увидели, они так тепло приветствовали! И кричали, и поддерживали так бурно, что Лок Дог сам удивился.

Певец на концерте в честь своего 70-летия / Фото: Новиков Максим/ITAR-TASS

— Хватаюсь за сердце: то есть великий Лещенко не против рэпа в целом? Думала, может, «Мы будем жить» — исключение некое.

— Нет, я рэп вовсе не отрицаю. Мне в нем нравится его поэтическая основа. Кстати, среди рэперов, и это я вам точно говорю, много прекрасных стихотворцев, настоящих поэтов. Саша Лок Дог упомянутый, Баста — это очень талантливые парни, очень. В мое время, думаю, они были бы Вознесенскими, Евтушенко, Рождественскими, понимаете? Сейчас это просто другая культура.

— Как планируете отмечать юбилей?

— Концертом в «Крокусе». Его подготовка отняла огромное количество сил и средств, причем я даже не про деньги говорю, там триста артистов участвуют! Напряжение жуткое — не заболел бы кто, не сорвалось бы что-то. Мы сценарий переписывали пять раз... Если только представить на минуту, что все рухнуло — остается застрелиться. Так что в преддверии концерта я старался ни с кем не общаться, соблюдал все необходимые предосторожности...

— Вас наша общая беда не зацепила крылом? Я о пандемии.

— Ну как не зацепила, я первым из артистов в Коммунарку отправился, еще два года назад, хедлайнером был, так сказать... Сейчас все хорошо.

— Ну а отдых себе позволите потом, после концерта? Поедете куда-то?

— О да, обязательно, жду не дождусь уже. В санаторий поеду, по старинке, мне уже Мальдивы всякие и Эмираты претят. Отправлюсь, например, в Кисловодск. Буду ходить вокруг санатория, полежу, почитаю, массажи поделаю.

— Так и хочется продолжить: напишу...

— Точно, напишу... Например стихи. Стопроцентно!

ЛУЧШИЕ ПЕСНИ, ИСПОЛНЕННЫЕ Л. ЛЕЩЕНКО

День Победы (В. Харитонов — Д. Тухманов)

Не плачь, девчонка (В. Шаинский — В. Харитонов)

Старый клен (А. Пахмутова — М. Матусовский)

Нам не жить друг без друга (А. Пахмутова — Н. Добронравов)

Соловьиная роща (Д. Тухманов — А. Поперечный)

Притяжение Земли (Д. Тухманов — Р. Рождественский)

Родная Земля (В. Добрынин — Л. Дербенев)

Родительский дом (В. Шаинский — М. Рябинин)

Городские цветы (М. Дунаевский — Л. Дербенев)

Травы луговые (И. Дорохов — Л. Лещенко).

ДОСЬЕ

Лев Лещенко — советский и российский эстрадный певец (баритон), народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреат премии Ленинского комсомола и международных конкурсов. Известен также как музыкальный педагог, автор песен, продюсер, киноактер. Артист записал более 350 песен, выпустил свыше 30 дисков.