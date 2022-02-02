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Открытие бизнеса в Европе для россиян в 2022 году

Полина Французова

Общество
Открытие бизнеса в Европе для россиян в 2022 году
Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Открытие бизнеса — один из способов иммиграции на постоянное место жительства в другую страну для россиян. Это решение имеет целый ряд преимуществ. Принимая его, необходимо определиться с направлением, рассчитать сумму вложений, подготовить бизнес-план, изучить все требования и условия. На миграционном сайте Assistpoint собрано много полезной и актуальной информации о переезде в страны ЕС. Большинство предпринимателей отдают предпочтение сначала ознакомиться с условиями иммиграционной политики в той или иной стране, а уже после этого принимать решение о переезде.

Почему выгодно открывать бизнес в Европе?

Развитие бизнеса в европейских странах кардинально отличается от предпринимательской деятельности в РФ. Здесь предприниматели защищены со стороны закона. Они могут рассчитывать на:

  • отсутствие коррупционных схем, бюрократии;
  • вполне продуманную и четкую систему прохождения регистрации;
  • возможность получения банковских кредитов на выгодных условиях;
  • широкие возможности в плане выхода на международный рынок.

Бизнес-иммиграция имеет свои особенности. Имея опыт ведения деятельности в России, не стоит им руководствоваться. В Европе все работает совершенно иначе. Знакомства, взятки не помогут в решении проблем. За квалифицированную рабочую силу придется хорошо платить, обеспечивая сотрудников в период больничных, отпусков, переработок. Выпуск некачественных товаров, предоставление сомнительных услуг чреваты судебными разбирательствами.

Какую сферу бизнеса выбирать в ЕС?

Выбор направления бизнеса зависит от имеющейся суммы капиталовложений. Сегодня к актуальным трендам относятся:

  1. Экологические производства. Европейцы бережно относятся к природе, всячески поддерживают тех, кто занимается переработкой мусора, производством товаров из вторичного сырья и пр.
  2. Общественное питание. Высокий уровень жизни, постоянная занятость не позволяют тратить много на готовку. В Европе целыми семьями ходят в кафе, рестораны, бары, заказывают еду на дом.
  3. Транспортные услуги. Большой популярностью пользуются и такси, и сервисы перевозок грузов.
  4. Аренда ТС. В Европе охотно берут на прокат легковые автомобили, грузовики, специальную технику, мототехнику, микроавтобусы и даже велосипеды.
  5. Бытовые услуги. Тратить время на уборку, ремонт, стирку европейцы также не любят. Эти задачи подавляющее большинство граждан делегируют профессионалам.

Как отрыть бизнес в ЕС?

Существует два пути решения поставленной задачи — открытие собственного дела с нуля или покупка готового бизнеса. Первый вариант требует более щепетильной подготовки. Придется составить бизнес-план, предусмотреть все возможные риски, изучить законодательную базу и т. д. Во втором случае ключевую роль играют финансы.

Сумма стартового капитала будет зависеть не только от направления и масштабов деятельности, но и от выбранной страны. Так, для Польши или Чехии может быть достаточно 10-15 тысяч евро. Чтобы открыть бизнес в Германии, Франции, понадобиться как минимум в три раза больше. Заранее придется позаботиться о поиске юристов, подготовке к переезду, оформлении документов. Для упрощенного получения ВНЖ нужно обеспечить работой нескольких европейцев.

В целом, бизнес-климат в Европе благоприятен для начинающих и мигрантов. При грамотном подходе развить его не составит такого труда, как в РФ.

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