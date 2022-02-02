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Сурки спят, весна идет: могут ли столичные зверьки предсказать теплую погоду

Сергей Шахиджанян

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Сурки спят, весна идет: могут ли столичные зверьки предсказать теплую погоду
Сурок по кличке Кузьма почуял запах мандарина, проснулся и показал мордочку из домика, в котором он со своим семейством проводит зиму / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

День сурка отмечается 2 февраля. А это значит, что по поведению этого зверька в США традиционно будут предсказывать весеннюю погоду. Наши же сурки из Московского зоопарка еще находятся в спячке, их никто не тревожит. Однако «Вечерка» нашла в столице сурка, который уже открыл глазки после зимнего сна.

Взрослый сурок Кузьма, сурчиха Дарья и их детеныш Федор обитают в вольере у ветеринарных врачей Павла и Евгении Шкурматовых в Новой Москве.

— Для сурков я сделал просторный домик. Кузьма и Дарья у нас поселились четыре года назад, а потомство у них появилось прошлым летом, — рассказывает Павел. — Сейчас вся семья спит, но недавно Кузьма стал иногда выглядывать наружу.

Чтобы привлечь зверька, Евгения приносит мандарин, кладет его в клетку, пристроенную к домику, и отходит. В сторону домика дует легкий ветерок, и манящий цитрусовый аромат тянется к жилищу пушистых. Тут же слышится шуршание. И вот в проеме уже появляется сонная морда упитанного сурка. Унюхав мандарин, Кузьма, проявляя неожиданную прыткость, подбегает к фрукту и начинает не спеша лакомиться им. Но вскоре замечает, что за ним наблюдают, и прячется обратно.

— Кузьма в сентябре активно налегал на еду и так растолстел, что мы боялись, что он не сможет влезть обратно в свой домик. Но он влез. И что любопытно — прямо перед первым снегом. Залез за день до снегопада и заснул! — удивляется Евгения.

Супруги признаются, что погоду по суркам они не определяют. Несмотря на то что Кузьма сейчас и показывает мордочку из дома, полностью из спячки он не вышел. И возможно, что День сурка он проведет в объятиях Морфея. Весной же глава семейства просыпается первым — обходит домик, все прибирает. Позже выходит Дарья, а когда уже совсем тепло — выползает Федор. Для него эта весна будет первой.

Доцент биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Василий Малыгин отмечает, что по нашим русским суркам предсказать весну невозможно.

— Они до марта будут в спячке, — комментирует «МВ» эксперт. — В момент спячки процесс жизнедеятельности замедляется. Вся физиология организма становится заторможенной — и сердцебиение, и дыхание.

В природе грызуны роют норы под землей, причем на такой глубине, где земля промерзает, и в их норе всегда +5...+7 градусов. Входы в нору сурки затыкают пробкой из травы, смешанной с землей, но воздуха в их спальной норе им хватает.

Сурки спят, весна идет: могут ли столичные зверьки предсказать теплую погоду Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

СЛЕДИ ЗА ФАУНОЙ

По американской примете, если сурок увидит 2 февраля свою тень и спрячется в норке — значит, впереди шесть недель зимы. А если его ничто не испугает, — скоро весна. В столице тоже есть животные, которые уже сейчас могут предсказать погоду.

  • Птицы

Дятлы, синицы и воробьи, почувствовав тепло, начинают активно строить гнезда. А ворон все чаще можно увидеть с ветками в клюве: это «строительный материал» для будущего жилища.

  • Пчелы в «Кузьминках»

На демонстрационной пасеке в Кузьминках зимой пчелы сбиваются от холода в рой и движутся внутри своего дома по одному маршруту: от низа улья вверх, а затем от передней стенки к задней. Но как только они почувствуют тепло — их маршрут меняется.

  • Кошки

Перед наступлением тепла коты лежат кверху пузом, а если сворачиваются калачиком — 1 февраля 2022 года. Сурок по кличке Кузьма почуял запах мандарина, проснулся быть холоду.

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