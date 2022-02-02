Как снимали мультфильм «Кощей. Начало»

Фото: Анимационная студия «Паровоз»

Учиться новому ремеслу лучше всего у мастеров. В рубрике «Люди дела» «Вечерка» беседует с настоящими профессионалами, которые рассказывают читателям об особенностях их любимого дела. Секретами работы мультипликатора поделился режиссер Андрей Колпин.

Мультфильм «Кощей. Начало», созданный анимационной студией «Паровоз» и холдингом «Цифровое телевидение», вошел в топ-20 самых популярных фильмов и сериалов 2021 года по версии крупного русскоязычного сайта о кино. Режиссер-постановщик Андрей Колпин рассказал «Вечерке» о работе над картиной и о языке эмоций в анимации.

— Андрей, что оказалось самым сложным в работе над мультфильмом?

— Было непросто уместить масштабную историю в полтора часа — такой хронометраж был выбран для удобства восприятия фильма семейной аудиторией. Сложной была и проработка образов персонажей, их индивидуальных черт. К примеру, мы создали более 200 вариантов облика Кощея. Искали и топ-аниматоров, способных быстро и виртуозно воплотить задуманное. Но, кажется, мы справились.

— Если бы появилась возможность что-то изменить в мультфильме, что бы вы исправили?

— Когда находишься внутри истории долгое время, трудно объективно оценить ее со стороны. Наверное, можно было бы подарить больше предыстории всем центральным фигурам. Но, думаю, нам удалось завоевать зрительскую симпатию итоговой версией фильма. Свидетельство тому — итоги российского проката и высокий рейтинг мультфильма.

— Расскажите, почему решили связать жизнь с мультипликацией?

— Такие решения, как правило, не объясняются логикой. Это судьба. Анимация меня увлекала с раннего детства и в какой-то момент стала делом жизни.

— Смотрите мультфильмы других режиссеров? Есть ли те, что кажутся вам эталонными?

— Да, стараюсь смотреть картины «и наших, и ваших» режиссеров. Среди эталонных работ могу назвать «Книгу джунглей» (1967), «Кошмар перед Рождеством» (1993), «ВАЛЛ-И» (2008), «Рапунцель» (2010), «Зверополис (2016)».

— В чем важные отличия русских и иностранных мультфильмов?

— Общечеловеческое ядро и язык эмоций в анимации давно стали международными. С любовью придуманный и ладно скроенный фильм понятен во всем мире. Конечно, есть особенности менталитета, манера речи и жестикуляции в разных странах различается, это отражает и анимация. Но такие отличия в наше время становятся плюсом, изюминкой на кинорынке. Так, мир восторженно принял «Унесенных призраками» японского режиссера Хаяо Миядзаки, российский сериал «Маша и Медведь».

ДОСЬЕ

Андрей Колпин родился 5 февраля 1964 года в Москве. Окончил Технический университет имени Баумана, курсы аниматоров и Высшие курсы сценаристов и режиссеров. Постановщик семейных и детских анимационных сериалов. Сценарист и режиссер рекламных роликов и фильмов. Член Творческого союза художников и Союза кинематографистов России.