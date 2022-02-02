Более 120 клубных встреч и мероприятий еженедельно проходят в центрах московского долголетия

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Лидеры и активисты самоорганизованных клубов проводят еженедельно в центрах московского долголетия не менее 120 активностей, половина из которых имеет ЗОЖ-направленность. Как везде успеть? Хорошей возможностью для горожан старшего поколения стал онлайн-формат, благодаря которому они могут, не тратя время на дорогу, принять участие в нескольких интересных мероприятиях ежедневно. Кроме этого, дистанционно можно присоединиться к сообществам вне зависимости от места своего проживания. Расскажем о нескольких онлайн-клубах для людей серебряного возраста из более, чем 900 действующих сегодня в Москве.

В Центре московского долголетия «Сокольники» организовано сообщество «Худеем лежа», который иногда ошибочно называют «клубом для ленивых». Но таких людей в нем нет! Его участники — активные и открытые новому москвичи старшего возраста. Здесь практикуют уникальные ЗОЖ-техники вместе с Петром Анатольевичем Помозовым. Он получил знания в этой области в Китае. Методики направлены на оздоровление и профилактику возникновения заболеваний, улучшение иммунитета, борьбу с отечностью. Для занятий подбирается оптимальный комплекс упражнений для похудения и улучшения общего физического состояния. Занятия проходят в 16:00 и 17:00 по вторникам.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Модная и, одновременно, очень полезная гимнастика — пилатес стала общим увлечением участников одноименного клуба в Центре московского долголетия «Марьина Роща». Лидер этого клуба Любовь Адамовна Ткачук всегда любила спорт и поддерживала себя в хорошей форме. Много лет она жила в Италии, два года назад вернулась в Россию и поняла, что жизнь обычной пенсионерки ей скучна. Узнав из газеты, что в районе Марьина Роща открылось новое городское клубное пространство для москвичей старшего возраста, она пришла по указанному адресу и уже в первый же день нашла единомышленников. Через неделю Любовь Ткачук провела пробное занятие по пилатесу. Вот уже более двух с половиной лет участники клуба поддерживают свое физическое здоровье, с помощью комплекса упражнений для формирования мышечного корсета. Методики направлены на поддержание тонуса, контроль над телом и развитие координации движения. После занятий за чашкой зеленого чая активисты обсуждают принципы здорового образа жизни. Во время пандемии встречи были переведены в онлайн-формат. Дистанционные тренировки клуба «Пилатес» проходят по вторникам в 14:00. Присоединиться может любой желающий.

В период вынужденных ограничений для путешествий по России и всему миру в центрах московского долголетия развитие получили экскурсии, проводимые дистанционно. Так, в клубном центре «Алексеевский» любители путешествий организовали сообщество с говорящим названием — «Миклухо-Маклай».

Его участники знакомятся с теми, кто любит познавать мир, делятся впечатлениями, видео- и фотоматериалами от поездок. Они используют время пандемии для онлайн-туров по всему миру и обсуждения в дружеском кругу уникальных особенностей разных стран и континентов.

— Мир — это книга, и те, кто не путешествуют, успевают прочесть лишь первую страницу. Возможность посмотреть необъятные просторы земного шара — это один из лучших бонусов в жизни. В незнакомой среде наш мозг развивается, он создает новые нейронные связи, а это улучшает качество бытия, — говорит лидер клуба Ирина Алексеевна Малец.

В Центре московского долголетия «Южное Бутово» действует онлайн-сообщество «Культура». Его лидер — Лидия Михайловна Хадарцева. Участники знакомятся с уникальными культурными мероприятиями, лучшими образцами российского и мирового искусства, посещают различные лекции и театральные постановки, путешествуют по музеям и выставкам. И делают все это, не выходя из дома. Дата ближайшей встречи — 4 февраля в 14:00.

Два необычных клуба действуют в центрах московского долголетия, расположенных в Северном Тушине и Преображенском.

В клубном центре «Тушино» собираются поклонники толкования сновидений. Участники сообщества «Метафорические карты» уверены, что ассоциативные карты — это не только приятный вид досуга, но и своеобразная психологическая помощь в повседневной жизни. Они рассматривают сновидения как проекцию реальности, жизненных проблем, сложностей в отношениях. На встречах работают с чувствами, обсуждают вопросы самоопределения и поиска своего «я». Клубные занятия проводит сертифицированный специалист, социальный психолог, этнопсихолог Николай Викторович Страхов. Очередная встреча — 10 февраля в 11:00.

Клуб «Занимательная нумерология» пользуется большой популярностью в Центре московского долголетия «Преображенское».

— Числа значительно влияют на жизнь человека и могут в полной мере определять его характер и тонкие душевные аспекты. Участники клуба знакомятся с нумерологией и изучают ее воздействие на судьбу, — рассказала лидер сообщества Оксана Викторовна Филатова.

Ближайшая онлайн-встреча клуба состоится 7 февраля в 14:30.

В Центре московского долголетия «Таганский» 7 февраля состоится премьера. Здесь стартуют занятия нового онлайн-сообщества «Театр у микрофона», который благодаря тематике и дистанционному формату обещает стать общегородским. Его инициатором и лидером стала Ольга Рудакова, оперная и камерная певица, актриса, режиссер. Ольга Вениаминовна — руководитель студии академического вокала Российского государственного гуманитарного университета, музыкальный руководитель и режиссер театральной студии «СЕРСО», активный участник всех творческих инициатив клубного центра «Таганский».

— Радиоспектакли — это как аудиокниги, только гораздо атмосфернее и интереснее! Вместо чтения в исполнении одного человека, они дают слушателям настоящую «экранизацию» произведения в аудио-формате. Литературных героев в нашем клубе озвучивают разные люди, которые потрясающе вживаются в роль, несмотря на то, что зачастую не имеют актерского опыта, — поделилась Ольга Рудакова.

Ждем всех любителей театра и тех, кто хочет попробовать себя в роли актера, 7 февраля в 11:00 на онлайн-встрече сообщества «Театр у микрофона».

Еще один интересный творческий клуб действует в Центре московского долголетия «Щапово». Идейным вдохновителем объединения «Поющие актеры», а затем и его лидером стал Валерий Герасимович Панов. В ходе встреч, которые проходят в онлайн-формате по понедельникам, участники узнают о жизни и творчестве известных советских и российских актеров, в том числе Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Михаила Ножкина и многих других. Очередное занятие состоится 7 февраля в 12:00.

В клубном центре «Чертаново Северное», как и во всех центрах московского долголетия, действует множество сообществ. Но одним из самых дружных и сплоченных является объединение «Говорим по-испански». Это произошло во многом благодаря личности инициатора и бессменного лидера этого клуба. Валентина Львовна Капралова давно занимается испанским языком и ей очень хотелось поддерживать и развивать языковую практику, общаясь с людьми своего возраста. Также она всегда стремилась передавать знания в области грамматики и специфики этого языка. Благодаря частому посещению клубного центра «Чертаново Северное» и активному общению с участниками различных сообществ, Валентина Львовна быстро нашла тех, кто, как и она, любят испанский язык и хотят практиковать разговорную речь. На встречах любители лингвистики говорят только на иностранном языке и обсуждают разные темы, в том числе историю и события сегодняшнего дня Испании и других испаноговорящих стран, особенности культуры, национальную кухню и многое другое.

— Наш клуб — это сообщество единомышленников, которые знают испанский язык и говорят на нем. Он открыт для новых участников, в первую очередь, для тех, кто хоть немного знает этот красивый язык и хочет в нем совершенствоваться, — говорит Валентина Капралова.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Ближайшая встреча сообщества пройдет 4 февраля в 11:00.Необычный фольклорный клуб действует в Центре московского долголетия «Борисовские пруды». Это сообщество народного творчества «Матрешки».Его участники учатся различным видам росписи, делая акцент на традиционной, благодаря которой русская матрешка стала знаменитой во всем мире.

— 2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. Народное творчество сохранилось до наших дней благодаря усилиям огромного количества неизвестных мастеров. Мы приглашаем всех москвичей серебряного возраста попробовать освоить промыслы или узнать об этом виде искусства что-то новое для себя, — говорит лидер клуба Вера Александровна Косарева.

Встречи сообщества «Матрешки» проходят каждое воскресенье, в 14:00.

Напомним, сегодня в Москве действует 21 центр московского долголетия, в которых активно работают 915 клубов по самым разным направлениям, созданным горожанами старшего возраста. Расписание клубных встреч и онлайн-мероприятий еженедельно публикуется на сайте столичного Департамента труда и социальной защиты населения, портале Я Дома и в социальных сетях проекта «Центры московского долголетия».