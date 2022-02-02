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Более 500 сотрудников «Моей работы» прошли обучение по программе «Карьерный консультант»

Марьяна Шевцова

Общество
Более 500 сотрудников «Моей работы» прошли обучение по программе «Карьерный консультант»
Фото: Рixabay

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) разработал онлайн-курсы для специалистов столичной службы занятости.Сотрудников обучили новым навыкам, которые помогут повысить качество карьерного консультирования соискателей.

Программа «Карьерный консультант» включает в себя три онлайн-курса: «Клиентоориентированность», «Управление стрессом» и «Управление конфликтами». Обучение проходит дистанционно. Образовательная программа включает в себя теоретическую часть и блок с практическими заданиями. В декабре участниками программы стали более 500 человек.

Программа повышения квалификации «Клиентоориентированность» посвящена «искреннему сервису» — эффективному и комфортному взаимодействию, которое основано на понимании и уважении потребностей клиентов. Чем выше качество сервиса, тем больше москвичи доверяют службе занятости в вопросах поиска работы.

— Клиентоориентированность — один из важнейших навыков, необходимых в работе с людьми. Чем лучше консультант понимает пожелания клиента, тем больше шансов, что соискатель успешно трудоустроится. В первом блоке программы рассказываем, как завоевать доверие соискателя, избегать и преодолевать конфликтные ситуации. Обучение, которое прошли в декабре 2021 года карьерные консультанты, помогло им еще более эффективно, качественно и осмысленно работать с обратившимися за поддержкой в трудоустройстве и помогать им реализовываться в карьерном плане, — рассказывает начальник отдела корпоративного обучения Центра занятости населения «Моя работа» Сергей Пеньков.

Живем дружно и без стресса

Конфликты могут стать причиной стресса, равно как и стресс часто становится причиной конфликтов. Это замкнутый круг, который усложняет рабочий процесс, демотивирует специалистов и понижает качество оказываемых услуг. Чтобы научиться выходить из этого круга без вреда для психического и эмоционального состояния, слушатели прошли онлайн-курсы «Управление стрессом» и «Управление конфликтом».

Консультанты разобрали такое понятие, как стресс, способы его распознавания и профилактики, методики психологической разрядки, освоили навыки управления сложными ситуациями. Сотрудники центра занятости работают в высоком темпе. Полученные навыки помогут им оставаться в ресурсном состоянии и избежать выгорания, что, в свою очередь, отразится на качестве оказываемых услуг и сделает помощь города еще более эффективной.

НА ЗАМЕТКУ

Институт дополнительного профобразования (ИДПО) реализует образовательные программы и оказывает консалтинговые услуги для организаций, подведомственных столичному Департаменту труда и соцзащиты. Полный перечень услуг — в каталоге ИДПО. Скачать его можно на сайте института. По всем вопросам пишите на ipk@soc.mos.ru.

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