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Громкие возмущения не спасут нарушителей от наказания

Андрей Объедков

Общество
Громкие возмущения не спасут нарушителей от наказания
Контролер Ольга Луковникова составляет протокол на пассажира без маски Александра Скромнова / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

2 февраля транспортные полицейские вместе с представителями ГКУ «Организатор перевозок» проверили, как пассажиры МЦД-1 соблюдают масочный режим.

Инспекция заходит в поезд МЦД-1 на Белорусском вокзале. Контролеры сразу замечают двоих пассажиров без масок и подходят к ним. Представитель «Организатора перевозок» Екатерина Гусарова начинает составлять административный протокол.

— Забыл, что тут поделаешь, — разводит руками один из пассажиров поезда Вадим Нежданов. — Виноват.

— На будущее: вы можете приобрести маску в кассе. Она стоит пять рублей, — объясняет контролер. — Это в разы дешевле, чем штраф.

Второй нарушитель Сергей Гурко начинает возмущаться и отказывается предъявить свой паспорт.

— Вы не имеете права требовать мои документы, — говорит он контролеру.

Приходится звать на помощь командира отделения патрульно-постовой службы на станции «Москва-Белорусская» Константина Булычева. При виде стража порядка пассажир утих и все же достал из кармана документ.

— Я думал, что получится отмазаться, — честно признается Сергей Гурко.

На него тоже составляют протокол.

— По моим наблюдениям, девять из десяти пассажиров честно носят маски, — рассказывает контролер Ольга Луковникова. — Мы им напоминаем, что средство индивидуальной защиты нельзя спускать с носа или пользоваться вместо них простым шарфом.

Кстати, в последнее время увеличилось число контролеров на линиях метро и в общественном транспорте. Ежедневно соблюдение масочного режима там проверяют более 700 человек.

— В январе 2022 года выявлено более 44 тысяч нарушителей. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, — отмечает первый заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

ЭТО ЗАКОН

На всех пассажиров общественного транспорта — автобусов, такси, метро, электричек, которые не носят маски, составляют административные протоколы по статье «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы». Для нарушителей предусмотрен штраф в размере 5000 рублей.

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