Стартовал прием заявок на конкурс «Лица района»

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2 февраля организаторы конкурса «Лица района» Агентство общественных проектов сообщили, что начался прием заявок. Подать заявку на участие в ежегодном конкурсе можно по 31 марта включительно.

Участники проекта смогут заявить и реализовать инициативы и успешные практики, которые будут содействовать повышению качества жизни жителей столичного района, который они представляют на конкурсе. Отметим, что заявки от желающих принять участие в адрес конкурса поступают активно. Так, в этом году москвичка Анна Чистякова в номинации «Культура и искусство» представит район Люблино с инициативой «Танцевальные вечеринки». Ее идея заключается в том, чтобы познакомить людей пенсионного возраста с современной культурой и музыкой.

Проект жителя Рязанского района столицы Всеволода Чернявского направлен на молодежь, при помощи социальных сетей он планирует продвигать культуру чтения литературы.

Впереди у участников большая и разнообразная программа, и, пока они готовятся к конкурсным этапам, победитель конкурса «Лица района» 2020 года Сергей Лукьянов вспоминает, как участвовал в прошлом году.

— В начале я воспринимал конкурс как очередную ступень к мечте, а оказалось, это настоящая путевка в жизнь для моих идей, — говорит он. — Я представлял проект «Юрист в каждый дом». После победы мой проект продолжает активно расширять границы, появились хорошие перспективы для выхода на федеральный уровень. Поэтому хочу посоветовать всем, у кого есть идеи и желание участвовать, нужно обязательно заявить о себе в «Лица района». Я смог и вы сможете!

В этом году конкурс городских инициатив «Лица района» пройдет в третий раз, и к участию организаторы приглашают всех, кто хочет найти ресурсы и единомышленников в социально значимой деятельности.

— С каждым годом мы стараемся разнообразить программу и адаптировать ее под актуальные потребности наших участников и запросы общества, — отметил директор Агентства общественных проектов Сергей Луценко. — Помимо конкурсных этапов мы проводим чемпионат по ораторскому мастерству, деловые игры, лекции, мастер-классы и творческие вечера-квартирники.

Участвовать в конкурсе можно как индивидуально, так и в составе небольшой команды до трех человек. Конкурсантам предстоит не только интересно презентовать свой проект, но и выполнить задание на знание основ программы «Мой район».

СПРАВКА

В конкурсе «Лица района» могут принять участие граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, проживающие, проходящие обучение или работающие в организациях и на предприятиях города Москвы. Подать заявку можно до 31 марта на сайте «Лицарайона.Москва» по различным направлениям: экология и благоустройство, спорт, образование и патриотическое воспитание, благоустройство и другие. Итоги конкурса будут подведены в ноябре.