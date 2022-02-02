Результаты ЕГЭ можно предсказать с помощью компьютера

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Прогнозировать результаты ЕГЭ научились в Медицинском Сеченовском предуниверсарии. Директор по инновационному развитию организации Алексей Овсянников придумал программу, которая анализирует знания.

Первая тестовая модель программы появилась в апреле 2021 года. Ее уже испытали на себе выпускники Сеченовского предуниверсария.

— В прошлом году она показала точность прогнозирования около 80 процентов, — рассказал заместитель директора по инновационному развитию Сеченовского предуниверсария Алексей Овсянников. — Получается, расхождение было плюс-минус в 10 баллов. В этом учебном году мы усовершенствовали модель, чтобы точность прогноза выросла до 90 процентов.

Программа представляет собой нейросеть. Чтобы «научить» ее прогнозировать, в программу загрузили результаты пробных и итоговых ЕГЭ выпускников прошлых лет. Эту информацию невозможно подделать, а на самом экзамене нельзя списать. Так что эти данные объективно иллюстрируют уровень знаний каждого из учеников.

— Кроме того, мы загружаем в систему данные ребят об успеваемости, посещаемости, активности, внеурочной деятельности, участии в конференциях и публикациях статей, — добавляет Алексей Овсянников.

Каждая новая информация, загруженная в нейросеть, повышает точность прогнозирования. Поэтому ребята, которые учатся в предуниверсарии, пишут пробные ЕГЭ начиная с десятого класса. Вопросы в бланки добавляют постепенно: изучили новую тему — в тесте появляется вопрос по ней. Все данные обязательно оцифровывают и добавляют в систему.

Одна из участниц эксперимента — одиннадцатиклассница Сеченовского предуниверсария Капитолина Михайленко. Последний пробный ЕГЭ по химии девушка написала на 64 балла.

— В этот раз у меня средний результат. Самое большое количество баллов, которое я набирала, — 86, — рассказала Капитолина Михайленко. — Но благодаря нейросети, которая проанализировала мои результаты, я понимаю, над чем мне стоит поработать, какие темы изучить глубже, чтобы сдать экзамен на высокий балл.

По словам создателей программы, такую модель прогнозирования результатов ЕГЭ можно будет внедрить и в другие учебные заведения.

ИЗОБРЕТЕНИЯ

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