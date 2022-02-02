Человек, запечатлевший жизнь театра и страны

Фотограф Юрий Рост отпраздновал свой день рождения на сцене театра «Современник» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В театре «Современник» прошел творческий вечер в честь дня рождения фотографа и журналиста Юрия Роста. Именинник рассказал о своей жизни через призму сделанных им снимков.

На театральной сцене нет декораций. Только стол с ноутбуком и чашкой чая, кресло и экран, где сменяются фотографии, которые в разные годы сделал Юрий Рост. Сам именинник одет скромно: любимые джинсы, свитер и красный шарф, перекинутый через плечо. А еще носки: один синий, другой красный.

— Левая нога всегда в красном носке. Таким образом я всегда знаю, где правая, а где левая, — шутит Юрий Михайлович.

Вечер Юрия Роста больше походил на выступление не талантливого журналиста и фотографа, а юмориста. Почти каждый его рассказ сопровождался либо громкими аплодисментами, либо смехом. Но чаще всего и тем и другим.

Именинник рассказывает историю своей встречи с легендарным французским фотографом Анри Картье-Брессоном, как вдруг прерывается на полуслове и идет на другой конец сцены.

— Мне режиссер сказал, чтобы я ходил иногда, — объясняет Юрий Рост, и зал снова взрывается смехом и аплодисментами.

Украина, Франция, самые разные уголки России — в каких только местах фотограф не находил интересных героев для своих снимков.

— Мы будем по ходу действия часто менять дислокацию, потому что у меня есть общая линяя жизни, которая состоит из разных эпизодов. Я даже думал, что если бы писал книжку, то это был бы роман-эпизод, — говорит Юрий Михайлович.

А еще на вечере случилась судьбоносная встреча— спустя 65 лет Юрий Михайлович впервые увиделся со своим дворовым товарищем, который стал героем первой фотографии мэтра. Друзья давно потеряли связь. В зале было и много известных людей, пришедших поздравить Юрия Роста с днем рождения.

Идея провести этот вечер в «Современнике» не случайная. Жизнь театра и Юрия Роста сплетены. Можно сказать, что «Современник» — важная часть его судьбы. Через фотографии можно проследить за историей развития театра и его актеров. Вот, например, трогательный снимок молодой актрисы Марины Нееловой. На нем она стоит рядом с великой Фаиной Раневской. Смена кадров, и вот она же в своей гримерке много лет спустя примеряет образ Башмачкина из повести Николая Гоголя «Шинель».

Еще одна смена кадров, и перед гостями предстает завораживающий своим масштабом снимок всей труппы, празднующей 30-летие любимого театра. А потом — последний фотопортрет народной артистки и художественного руководителя «Современника» Галины Волчек, которой не стало в 2019 году. За ее спиной распростерся пустой зрительный зал.

— Она не спрашивала, почему я посадил ее так. Она доверилась мне. Я хотел сделать такую фотографию, где она была бы на фоне пустого зрительного зала и чтобы мы представили, что в нем сидят люди, с которыми она когда-то работала: Олег Ефремов, Олег Табаков, Михаил Козаков. И она поняла эту идею. А теперь Галина Борисовна сама пересела к ним, — говорит Юрий Рост.

В конце творческого вечера фотографа одарили букетами цветов и поблагодарили аплодисментами.

ДОСЬЕ

Юрий Рост родился 1 февраля 1939 года в Киеве. Окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета (сейчас СПбГУ. — «ВМ»). Работал специальным корреспондентом в «Комсомольской правде», обозревателем и фотографом в «Литературной газете», «Московских новостях», вел программы на телевидении. Лауреат Царскосельской художественной премии и «Золотого пера России» от Союза журналистов России.