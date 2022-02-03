Посвятивший себя кино: Москва простилась с Виктором Мережко

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Центральном доме кинематографистов в Москве завершилась церемония прощания с Виктором Мережко, местом его упокоения станет Троекуровское кладбище. Известие о смерти легендарного сценариста, режиссера и кинодеятеля пришло вечером 30 января. Увы, он не смог справиться с тяжелыми последствиями перенесенного коронавируса. Уход Виктора Ивановича — огромная потеря для отечественного кинематографа. На протяжении многих лет он был одним из самых ярких сценаристов, настоящим серьезным писателем, энергии которого хватало и на творческую, и на общественную работу.

История жизни Виктора Мережко в части своей тоже могла бы стать основой для сценария. Крошечный хутор в Ростовской области, где жила семья Мережко, мог скорее привить любовь к сельскому труду. А в Викторе с детства жила невероятная любовь к кино.

Семья Мережко творческой не была, но была вполне благополучной. Он говорил как-то, что его окружали яркие, самобытные люди, отца так вообще с улыбкой называл героем народного эпоса. Витя же появился на свет 28 июля 1937 года. Наверное, для жителей удаленного от столицы хутора это было не худшее время — голод был преодолен, война еще не стучала в ворота… Можно было и помечтать. Витя этим и занимался.

Он с детства был здраво амбициозен. Когда удавалось посмотреть фильмы, что привозили в деревню, «болел» ими: в них бурлила жизнь! Вопроса об определении жизненного пути перед ним не стояло — только кинематограф! Но экзамены в киевский политех он провалил. Вернулся в родные места, работал дровосеком, потом отправился в Архангельск — как тогда говорили, «за длинным рублем». В 1956 году приехал к дяде во Львов. К этому моменту тема кино, казалось, начала его отпускать — ну не складывалось все как-то. Но судьба будто ткнула его носом — не смей отступать от мечты. По чистой случайности Мережко побывал на съемках впоследствии легендарного фильма «Овод» и понял, что не представляет жизни без кино. И он пошел напролом.

В 1961 году он окончил Львовский политехнический институт. Когда встал вопрос о распределении, проявил упорство и волю и добился того, что его не оставили во Львове. А отправили на родину — в Ростовскую область, где он работал в издательстве «Молот», но не творческим сотрудником, а по полученной профессии. Вечерами же — писал. Получалось неплохо, Мережко это понимал объективно, но набрался духу и послал свои работы на конкурс в Москву только два года спустя. Еще через год, в 1964-м, он поступил-таки на сценарный факультет ВГИКа.

Первым его учителем стал Алексей Спешнев. К моменту поступления Виктора Мережко Алексей Владимирович уже был известен как автор сценариев (в основе созданных в соавторстве) к картинам «Друзья встречаются вновь», «Тахир и Зухра», «Миклухо-Маклай». «Пржевальский», «Обыкновенная история». Позже его сменил легендарный в истории нашего кино Илья Вайсфельд — киновед и кинокритик, удивительный педагог и человек высокой культуры. Мережко был талантливым студентом.

Уже на втором курсе он написал сценарий, по которому была снята короткометражка «Зареченские женихи». Этот «пробный шар», поставленный дебютантом Леонидом Миллионщиковым, попал в лузу — прекрасный, легкий сценарий, написанный Виктором Мережко по мотивам рассказа Алексея Леонова, замечательная игра Евгения Леонова, Виктора Филиппова. Тамары Совчи, Олега Видова и других артистов превратила фильм в забавную, но и в чем-то назидательную, пусть и без морализаторства, историю, которая и сегодня смотрится с улыбкой. После окончания ВГИКа вполне уверенный в своих силах Мережко расправил крылья — и полетел.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Ему не хотелось писать фантастику, придумывать «забойные» сюжеты. Все было проще — сюжет подбрасывала ему жизнь. Для Мережко самым интересным всю жизнь оставалось то, что было за окном и на расстоянии вытянутой руки — человек, его внутренний мир, его поведение в экстремальных или нетривиальных ситуациях, моральный выбор… Человек и сам по себе, и он — как часть общества, не винтик его, а значимая для работы деталь. Он не был сценаристом, подправляющим жизнь под обстоятельства, но испытывал своих героев — иногда очень жестоко, но неизменно правдиво, без надуманности. В его работах персонажи всегда проходили некие испытания, будь то определенная ситуация, социальный, поколенческий или ментальный конфликт. Известно, например, что великая актриса Нонна Мордюкова, снимаясь в фильме Георгия Чухрая «Трясина», плакала Мережко в плечо: «Ох, Витя, какую же ты тяжелую роль для меня написал…» Шел 1977 год. А фильм был посвящен войне, и едва ли не впервые на экране возникала особая ее трактовка: крестьянка Матрена, чей старший сын пропал без вести на войне, хочет любой ценой сохранить младшего и укрывает его от призыва на чердаке, превращая и себя, и его в изгоев для односельчан… Измучившись на съемках, Мордюкова, ко всему прочему еще и очень страдавшая в это время лично из-за проблем с наркозависимостью сына, умоляла Мережко написать для нее сценарий легкий и комедийный, чтобы хоть как-то отдохнуть душой.

Он обещал, но сюжет «не шел», пока однажды к ним с женой в гости не приехала из Ростова ее мама, теща Виктора Ивановича. Так родился замысел впоследствии знаменитого фильма «Родня», в сценарий которого Мордюкова просто влюбилась. И у режиссера Никиты Михалкова получилась в итоге не комедия, а куда более тонкий фильм о столкновении разных поколений и ментальностей. Его герои были типическими, схема взаимоотношений — почти классической, присутствующая эксцентрика — оправданной. Чуть позже Михалков попросил Мережко поговорить с режиссером Романом Балаяном, тот пересказал сценаристу свой сон, и, вспоминая старшего брата, Мережко написал сценарий к культовому фильму «Полеты во сне и наяву».

…Он с улыбкой вспоминал, как позвонил Янковскому и тот попросил занести ему сценарий на служебный вход театра. В этом не было небрежения — конечно, артист и предположить не мог, какая «бомба» ждет его в папке с отпечатанными страницами. А потом он, читая сценарий по дороги в Прибалтику, сказал сидящему напротив Никите Михалкову, что прочел сюжет, и Михалков, оценив написанное, даже обиделся на Мережко за то, что такая картина «уплыла» от него к Балаяну. Правда, потом простил. И фильм вышел заняв особое место в череде других картин того времени.

Александр Вампилов умер в 1972 году. Он был молод и вошел в историю литературы как уникальный драматург. Его «Утиная охота», воплощенная на экране в 1979 году под названием «Отпуск в сентябре», где блестяще играл Олег Даль, стала событием. Картина, снятая по сценарию Виктора Мережко «Полеты во сне и наяву» в 1983 году, стала идейным продолжением темы и розовских, и вампиловских «мальчиков», не желавших жить просто и бездумно, а ищущих себя, определяющих свое местоположение в координатах окружающей эпохи.

Фото: Денис Вышинский / ТАСС

Три дня из жизни впавшего в кризис среднего возраста сорокалетнего главного героя картины стали своего рода философской притчей о терзаниях «лишнего человека» современной эпохи. Это был своего рода манифест поколения и характеристика эпохи, достойное и острое продолжение темы поисков Онегина и Печорина, а отчасти — некое внутреннее диссидентство: Советский Союз еще плотно стоял на ногах, и образ советского человека никак не стыковался с образом персонажа гениального сценария Мережко. Все знали таких людей, но выписал его и показал именно он, вызвав полемику не только среди кинолюбов, поскольку по большому счету речь в фильме шла о кризисе целого поколения эпохи развитого социализма. За эту работу Виктор Мережко справедливо получил Государственную премию, Янковский же, считая роль Сергея Макарова своей лучшей ролью в кино, не уставал благодарить его за этот дар. Мережко был хорошим, настоящим драматургом, написал чуть меньше двадцати пьес, которые идут в разных театрах страны.

В какой-то момент решил попробовать встать за режиссерский пульт и отлично справился с задачей: снял несколько отличных фильмов по собственноручно написанным сценариям — среди них «Одиночество любви», «Сонька Золотая Ручка», «Хуторянин» и «Объявлены в розыск». А среди фильмов, снятых по его сценариям другими режиссерами, нельзя не вспомнить «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться», «Крот», «Собачий пир», «Аплодисменты, аплодисменты» и «Кавказскую рулетку».

Отдельная строка в биографии Виктора Мережко — его участие в делах кинематографа. Он реально был влюблен в кино и верил в будущее кино отечественного. Это он придумал и воплотил в жизнь «Киношок», он вместе с Юлием Гусманом «сочинил» «Нику». Зрители более старшего поколения помнят, какие замечательные программы — «Кинопанораму» и «Мое кино» — он вел на телевидении, с его непосредственным участием был основан телеканал ТВ-6...

Виктор Иванович никогда не скрывал, что влюбчив, но после смерти жены Тамары, брак с которой длился 30 лет, больше не женился. Он тяжело перенес уход супруги, но окружающих своими проблемами и горестями никогда не тревожил и не обременял. И в памяти он остается как человек с неизменной улыбкой на лице и иронией в глазах, той знаменитой «мережковской» иронией, которая делала незабываемыми его сценарии, пьесы и рассказы.

Для своего возраста знаменитый сценарист выглядел не просто хорошо, а превосходно. Он не скрывал, что следит за собой и придерживается здорового образа жизни, был подтянут, ухожен. Он казался воплощением здоровья и внутренней силы. По словам близких Мережко, он очень тяжело переносил коронавирусную инфекцию и не смог справиться с тяжелыми последствиями заболевания...

ДОСЬЕ

Виктор Иванович Мережко — секретарь Союза кинематографистов России и Москвы, член Союза писателей России.

С 1995 года был художественным руководителем телекомпании «Каскад». Являлся художественным руководителем программы «Колесо истории», а также художественным руководителем компании «Голдвидео». Председатель правления Дома кино. Один из основателей киноакадемии «Ника» и ее первый президент (после — почетный член совета этой академии). Один из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок».

В 1987 году получил Государственную премию СССР за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву». В 2014 году ему было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. На аллее киноактеров в Анапе установлена именная звезда Виктора Мережко.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Михаил Мишустин, премьер-министр России:

— Ушел из жизни Виктор Иванович Мережко — выдающийся режиссер, талантливый сценарист и драматург, известный телеведущий. Это невосполнимая утрата для российской культуры, для родных, близких и всех нас. Виктор Мережко многое сделал для развития отечественного кинематографического искусства. Благодаря ему на экран вышли яркие киноленты, телесериалы, мультфильмы, были поставлены замечательные спектакли. Реалистичные и глубокие, его работы рассказывали о судьбах, о жизни, поднимали волнующие темы. Виктор Иванович был человеком невероятной энергии, наряду с творчеством вел большую общественную работу в Союзе кинематографистов и Союзе писателей. Он был одним из основателей и первым президентом Российской академии кинематографических искусств «Ника», организатором многих кинофестивалей. Виктора Ивановича Мережко больше нет с нами, но осталось его уникальное творчество. Осталась светлая память об этом неординарном человеке.

Сергей Собянин, мэр Москвы:

— Не стало выдающегося сценариста, режиссера и актера Виктора Ивановича Мережко, с творчеством которого связано много ярких страниц в летописи отечественного искусства. Проникновенные, душевные фильмы Виктора Ивановича Мережко стали любимой классикой на все времена и притягивают новые поколения зрителей. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и многочисленных поклонников.

Ольга Любимова, министр культуры России:

— Выдающийся выпускник ВГИКа, Виктор Иванович с первых шагов творческого пути заявил о себе как о талантливой, неординарной личности. Режиссер, сценарист, драматург, писатель, актер — он с неизменным успехом проявлял себя во всех ипостасях. Его большие заслуги в развитии отечественного кинематографа по достоинству отмечены профессиональным сообществом и многочисленными поклонниками.

Олег Басилашвили, народный артист СССР:

— Это очень тяжелая потеря не только для меня, но и для многих людей, которые любят кинематограф. Ушел из жизни один из тех людей, которые составляли славу и достоинство советской и российской кинематографии. Виктор Иванович был одним из тех режиссеров, у которых я снимался. Он был замечательным сценаристом, создал фильмы, которые знает каждый, например, «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Сонька Золотая Ручка» и последний его фильм «Не ждали», где я также снимался. Работа с Виктором Мережко мне всегда доставляла огромное удовольствие. Не только потому что он замечательный писатель и сценарист, но и потому что он обладал прекрасными человеческими качествами. Он всегда стремился быть здоровым, тренировался, занимался на беговой дорожке. Но коронавирус подкосил его. Я не так давно созванивался с ним, он отвечал слабым голосом, что перезвонит. Оказывается, он был в больнице, но даже не сказал об этом. Говорил, что скоро приедет ко мне на дачу, но этого, к сожалению, не случилось. Для меня это тяжелый удар и потрясение, что он ушел из жизни. Светлая память этому великому человеку.

Никита Михалков, народный артист РСФСР:

— Очень трудно говорить об уходящих товарищах, тем не менее не сказать тоже невозможно. Виктор Мережко совершенный самородок, сам себя сделавший, удивительно цельный, прекрасно знающий жизнь простых людей, жизнь деревни, жизнь небольших городов, обладающий удивительным чувством юмора и огромным артистизмом в этом чувстве. Талантливого человека иногда можно узнать не по тому, что он говорит, а по тому, как он слушает. Талантливого человека можно определить по тому, какие вопросы он ставит перед собой и задает другим. И в этом смысле Витя был удивительным партнером. Виктор Иванович при всей своей невероятной харизме и активности терпеливо ждал окончания съемок, и мне было очень дорого и важно, что то, что мы сделали на экране, по сути совпало с тем, что он хотел выразить своим сценарием. Я не буду перечислять его замечательные работы, все их прекрасно знают, можно только с огромной печалью сказать, что еще одного из настоящих мастеров не стало. Понимаю, как больно и печально всем близким Виктора Ивановича, и очень соболезную всем, кто понимал значение Виктора Мережко как художника и его высочайшие качества как человека.

Александр Адабашьян, художникпостановщик, заслуженный деятель искусств России:

— Он очень любил писать и любил кино. Ему нравилось бывать на съемочных площадках. И там он никогда не мешал чужой работе, не ревновал, когда в сценарий уже на съемках вносили правки. Он понимал, что это неизбежный процесс. У него была богатая биография: он зарабатывал и физическим трудом, и в газете работал, и по всей стране много перемещался. И все это отражалось в его сценариях. Он никогда ничего не выдумывал, он создавал настоящие честные истории про людей. И популярность пришла к нему именно оттого, что в его работах люди себя узнавали. Свою работу он выполнял блестяще. Неслучайно режиссеры, которые экранизировали его сценарии, — это имена первого ряда. Сценарии Мережко не нужно было навязывать. Они уже были определенным знаком качества. И очень жаль, что такого больше не будет. Я соболезную его семье и огромному количеству его друзей и современников, которых становится все меньше и меньше.

Евгений Герасимов, председатель Комиссии по культуре и массовым коммуникациям Московской городской Думы:

— Виктор Мережко был моим близким другом. Он воистину талантливейший человек, которого мне довелось знать. У него не было ни одной проходной картины, все великолепны. Мы с ним вместе работали над фильмом «Забавы молодых», и этот фильм тоже стал одной из лучших его работ. Еще я очень люблю его картину «Родня», снятую вместе с Никитой Михалковым. Виктор Мережко многое сделал для кинематографа, для творчества. Он настоящий друг, хороший человек и замечательный отец. Мы все будем помнить Витю... Любим его.

Редакция Вечерней Москвы выражает искренние соболезнования родным и близким талантливого сценариста Виктора Ивановича Мережко