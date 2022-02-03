Закажите сладкий подарок на День влюбленных

еда / Фото: Валентин Звегинцев / Вечерняя Москва

Среди девушек и женщин в возрасте от 20 до 50 лет был проведен опрос, показавший очень интересные результаты: подавляющее большинство из них с нетерпением ждет Дня всех влюблённых — 14 февраля. Этот праздник является прекрасным поводом порадовать и удивить свою вторую половину, а также получить от неё оригинальные и интересные подарки. Чаще всего на День Влюбленных преподносятся красивые, оригинальные, созданные лучшими мастерами своего дела Десерты на День Святого Валентина https://emcake.ru/den-svyatogo-valentina. Хорошая новость заключается в том, что заказать их можно онлайн, не отходя от экрана монитора: такой формат здорово экономит время и силы — те ресурсы, которые в 2022 году приобрели особенную ценность.

Где заказать оригинальные десерты?

Чтобы получить ответ на этот вопрос, вы можете обратиться к рекомендациям своего окружения, воспользоваться «сарафанным радио»: скорее всего, с вами поделятся полезными контактами. Еще один вариант — выбрать кондитерское ателье, работающее в Москве и Московской области. Сайты имеют удобный, интуитивно понятный интерфейс и в соответствующем разделе содержат все контакты для обсуждения организационных вопросов и размещения заявок на сотрудничество. Вот какие десерты ко Дню Святого Валентина предлагает заказать на сайте:

набор из трех или шести праздничных макарун с признаниями в любви;

набор из несколько эклеров, имеющих самые разные дизайны;

бенто-торты с любыми слоганами. Как правило, на них наносится надпись «Я тебя люблю», однако это не единственно возможный вариант.

О бенто-тортах стоит сказать отдельно, ведь их популярность с каждым годом стремительно возрастает. Такая кондитерская продукция имеет небольшой вес — всего 400- 500 грамм, одного торта хватает для 1-3 человек. Это прекрасный миниатюрный презент, который непременно порадует вторую половину в День Святого Валентина.

Не менее популярный вариант десерта — торт, украшенный сердечками или розами. Если вы хотите заказать торт, то вам будет полезно знать, что готовое изделие может иметь вес от 2 до 10 кг в зависимости от пожеланий и предпочтений заказчика. Торты, украшенные цветами, фруктами, признательными надписями непременно приходятся по душе представительницам прекрасного пола, вызывают у них самые лучшие эмоции.

Выбрать идеальный десерт для своего 14 февраля стоит прямо сейчас. Предлагаемая кондитерская продукция имеет подробное описание и фото с разных ракурсов, а кроме того, вы всегда можете прислать специалистам свои индивидуальные идеи и эскизы.

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