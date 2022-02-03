Anti-age стоматология: названы три процедуры, которые помогут сохранить здоровую улыбку

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Антивозрастные процедуры уже давно не являются прерогативой косметологов и пластических хирургов. Главврач одной из столичных стоматологических клиник Вероника Рыжова рассказала «Вечерней Москве», какие процедуры для зубов необходимо делать, чтобы сократить и убрать признаки старения.

Эстетическая стоматология

К антивозрастным процедурам можно отнести эстетическую стоматологию — работу над улыбкой. Когда у пациентов ровные белоснежные зубы — это признак молодости. Эстетический результат скидывает сразу несколько лет. Поэтому так необходимо проводить качественную гигиену полости рта — как профессиональную (у стоматолога), так и личную в домашних условиях.

Протезирование зубов

Для антивозрастного эффекта можно сделать протезирование. Например, при заниженной высоте прикуса, отсутствии зубов у нас формируются глубокие носогубные складки, уменьшается «угол молодости» (угол нижней челюсти), губы становятся более тонкими, появляются кисетные морщинки. Восстанавливая высоту нижней трети лица, давая каркасу опору мягких тканей, мы создаем лифтинг-эффект, как от круговой подтяжки лица. Когда мы восстанавливаем высоту нижней трети лица, у нас становятся менее выраженными носогубные складки, вокруг губ уходят морщинки, губы становятся более пухлыми из-за укрепления каркаса, уголки рта становятся более «улыбчивыми», растягиваются все мягкие ткани и подбородочная область. Любая работа с прикусом дает подобный эффект.

Качественная реставрация

Красивые реставрации, которые передают всю естественную красоту, — изменение тона, фактуру и участки прозрачности. С помощью улыбки мы придаем молодость лицу. Однако не стоит забывать, что от качества исполнения зависит конечный эффект. Не стоит делать реставрацию идеально белоснежной без фактуры. Разница между натуральными и искусственными зубами будет сильно видна и очевидна.