Там, где добро побеждает зло: как уникальный кукольный театр знакомит детей с культурой разных народов

Елена Сариева и Рустам Каримов готовятся разыгрывать представление и развлекать гостей / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Кукольный театр «Душегреи» знакомит москвичей с народными традициями с помощью фольклорных песен, танцев и преданий, собранных в разных уголках нашей страны.

Из двухэтажной избы выглядывает Матрена Кирибитьевна и возмущается:

«Да разве ж так танцуют? Вот если я затанцую, то со мной весь дом запляшет!»

Прыгает Матрена из окошка и заводит песню, а потом пускается в пляс.

Танцевать Матрене с двух сторон помогают Елена Сариева и Руслан Каримов, актеры театра «Душегреи» — одного из самых необычных театров в Москве. Что в нем необычного?

Во-первых, в труппе нет профессиональных актеров, зато есть музыканты и художники. Во-вторых, у театра и помещения постоянного тоже нет: все репетиции проходят в квартире Руслана Каримова, здесь же хранятся декорации и реквизит спектаклей, а выступают артисты на разных площадках. А в-третьих, этот театр — фольклорный. Музыку для сказок участники записывали в этнографических экспедициях.

— Все с этих экспедиций и началось, — вспоминает Елена Сариева. — Мы были этнографами — любителями, собиравшими песни и наигрыши в разных областях России — от севера до юга. Ездили как самостоятельно, так и с руководителями из Московской консерватории и Гнесинского института.

Вертеп за занавеской

Весь накопленный материал чуть позже лег в основу первого вертепа (воспроизведения библейского сюжета рождения Христа с помощью искусства), созданного Еленой Сариевой и Светланой Рапенковой в 1993 году в одном из церковных приходов. Елена вспоминает, что тогда у них даже не было для этого специального вертепного ящика, который представляет собой переносную конструкцию с несколькими ярусами, где и разыгрывается спектакль.

— Просто натягивали занавеску, как ширму, и играли, — улыбается Елена.

А потом в Москве появились и начали набирать популярность вертепные фестивали, и о маленькой труппе узнали за пределами церковных приходов. Артистов стали приглашать на квартирники, в детские центры и семейные лагеря. Поэтому возникла необходимость расширить репертуар. Тогда Светлана и Елена вспомнили о сюжетах, которые они вместе с музыкой привозили из экспедиций.

Спектакль «Матрена Кирибитьевна» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Что смешно — то не страшно

Одним из первых спектаклей театра стала «Виноградная ягодка» — казачья драма, сценарий которой артисты всем коллективом сложили из трех историй книги «Казачьи сказки».

— Сами по себе казачьи сказания были жутковаты, — вспоминает Елена. — Но мы всех страшных персонажей сделали смешными, чтобы ребята не пугались.

Сегодня в репертуаре «Душегреев» — русские, афганские, поморские, дагестанские и даже нивхские (нивхи — маленький дальневосточный народ) сказки. У некоторых сказок похожи сюжеты, но обстоятельства при этом могут быть разными. К примеру, в нивхской сказке «Храбрый Азмун» главному герою помогают добрые животные — нерпы, косатки и чайки, а в русской Иван обращается за помощью к различным предметам.

До двенадцати и старше

Большая часть фольклорных постановок ориентирована на детей от 3 до 12 лет. Удивительно наблюдать за тем, как дошколята, привыкшие к аниматорам в костюмах Человека-паука и щенков из «Собачьего патруля», внимательно следят за приключениями Матрены Кирибитьевны.

— Весь секрет в том, что музыкально-фольклорный компонент у нас в формате всего одного-двух куплетов в спектакле, — делится Елена. — Поэтому он не перегружает восприятие. Ну а остальное — это представление, где добро борется со злом и побеждает — то есть очень знакомый ребятам сюжет.

Играют все

Сцены в привычном понимании на представлениях коллектива нет. К примеру, изба Матрены ничем не отделена от зрительного зала, поэтому спектакль становится продолжением общего игрового пространства, где у каждого своя роль. Зрители иногда вмешиваются в процесс происходящего так, что актерам порой приходится импровизировать на ходу. Рустам Каримов вспоминает, как однажды один из маленьких непосед решил обскакать на деревянном коне декорации по кругу. Пришлось «цыганке» в исполнении артистки «Душегреев» Марьяны Плотниковой, «уводить» коня у лихого наездника.

Любое представление коллектива состоит из двух частей: театральной и игровой. После спектакля актеры выходят из-за ширмы, собирают зрителей в круг и начинают играть со ними в народные игры, водить хороводы. По мнению участников труппы, игры — естественное продолжение спектакля, возможность для детей стать сотворцами сказочного события.

В их маленьком театре без рампы история играется для каждого лично. Эти представления очень близки зрителю во всех смыслах этого слова. Возможно, поэтому «Душегреям» верны несколько поколений москвичей.

КСТАТИ

в спектаклях театра «Душегреи» участвуют куклы-марионетки размером 20–25 сантиметров. Они играют внутри вертепного ящика или на специальной сцене. Также в репертуаре есть ширмовые спектакли с перчаточными куклами. Кукол, одежду для артистов и реквизит для представлений участники труппы создают сами.