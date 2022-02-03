Фото: Николай Галкин/ТАСС

Философия и уклад жизни Востока режиссеру Егору Кончаловскому очень близки, в его жилах течет русско-казахская кровь. И если в современных западных взглядах он разочаровывается, то незыблемые ценности Востока, наоборот, его поддерживают.

— Егор, по линии мамы у вас много родственников живет в Казахстане? Часто видитесь?

— У мамы сестра и три брата. Один брат живет в Пущине, он ученый-химик, а остальные — в Алма-Ате. Семья большая, и пару раз в год кто-то обязательно приезжает сюда. Так было с самого моего детства, поэтому, несмотря на то что мы с мамой «казахи московского разлива», национальный дух всегда присутствовал. А эти вкуснейшие алма-атинские яблоки апорт, которые привозили родственники!

Сейчас, увы, уже вырублены все сады на даче. Знаете, вообще мне близка и киргизская, и тибетская, и туркменская, и таджикская, и узбекская культуры — они все присутствовали у нас дома, так как основной прокат картин с участием мамы шел именно в среднеазиатских республиках. Нашу квартиру нередко посещали режиссеры Толомуш Океев, Сакен Нурымбетов, Мажит Бегалин, живший недалеко, у метро «Аэропорт».

Кроме того, папа очень хорошо знал Среднюю Азию, чувствовал ее, неслучайно написал несколько сценариев на эту тему — «Джамиля», «Конец атамана», не говоря о картине «Первый учитель», взявшей в 1966 году приз в Венеции — мама получила Кубок Вольпи за главную женскую роль. И до сих пор это является эталонным кино о Средней Азии.

— А в вашем быту ощущается влияние Азии?

— Понятно, что расшитые халаты носить в повседневной жизни не будешь. А вот казахские войлочные ковры с ярким узором мне нравятся. Только их нужно обязательно обрабатывать: моль любит там разводиться. Что касается кухни, я с удовольствием ем бешбармак, манты. Казахи — кочевники, и вся их пища основана на пшенице, рисе и мясе (овощей, как у узбеков, осевших раньше, особо нет). Мама прекрасно готовит бешбармак из казы, конской колбасы, популярной у тюркских народов.

По-казахски не говорю; православный (но воспитан в протестантской среде: я восемь лет учился за границей). Когда снимал ленты о Казахстане, сильно углубился в историю, культуру. Впрочем, казахской литературы дома всегда было много, особенно классики, вроде трилогии Есенберлина «Кочевники».

— Вы как-то замечали, что кровь дает о себе знать: в казахских степях чувствуете себя как дома…

— Это правда. В Казахстане в 2009-м и в 2011-м я снимал «Возвращение в «А» и «Сердце мое — Астана», альманах из 10 новелл. Много путешествовали с группой, заглядывали в самую казахскую глухомань, которая сильно отличается от русской. Даже подумал: если бы сюда сослали Владимира Ильича вместо Шушенского, то никакой бы революции не случилось. Так комфортно что в парадных Астане и Алма-Ате, что в затрапезных деревеньках.

Я ощущал в душе странное созвучие с бесконечной степью, горами. Мне близка казахская ментальность. Нация не самая многочисленная. Благодаря нефти государство может себе позволить отправлять молодежь учиться на запад. И в целом это народ свободных нравов. Женщину в парандже (хотя казахи — мусульмане) редко увидишь. Но люди не бросают детей, не отдадут мать в дом престарелых. Для них священны законы, которые тот же Запад порядком растерял. Комбинация свободы и вечных ценностей.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

— А по характеру какие?

— У старшего поколения много общего с ровесниками из России. Среди молодежи заметно расслоение: есть те, кто оканчивает английские школы, летает бизнес-классом, а есть аульная молодежь, изолированная от благ цивилизации, без ясных перспектив и достойной работы. Вообще, когда я снимал рекламу для разных фирм, ее «обкатывали» в Казахстане, так как наши страны во многом похожи.

— Для вас Москва по-прежнему город дружбы народов?

— Это настоящий Вавилон, невероятная агломерация, которая «переваривает» абсолютно всех. Кругом мы видим совершенно разные лица. А как город преобразился! Сегодня это лучшая столица мира! Кстати, если сюда едут казахи, то только богатые, не гастарбайтеры. Так и азербайджанцы. У этих двух нефтяных государств находятся средства содержать население в определенном достатке.

Касательно последних событий, думаю, это не было попыткой оранжевой революции. Казахстан — многослойная структура, которую трудно сбалансировать. Там существуют жузы (кланы), которые борются друг с другом. Русских все меньше, идет постепенная исламизация. Я пытался разобраться в этой системе, когда работал в Казахстане, и встречался со всеми высшими членами правительства, включая Назарбаева. Дай бог, чтобы нынешняя схватка закончилась наименее конфликтно.

ДОСЬЕ

Егор Кончаловский — кинорежиссер, сценарист и продюсер. Родился в Москве 15 января 1966 года в семье режиссера Андрона Кончаловского и актрисы Натальи Аринбасаровой. Учился в Международной школе St. Clares в Оксфорде, в Кенсингтонском бизнес-колледже в Лондоне, защитил диплом магистра истории искусств в Кембридже. По образованию — искусствовед. Снял около 150 рекламных роликов, фильмы «Затворник», «Антикиллер», «Побег», «Консервы», «Розы для Эльзы» и др.