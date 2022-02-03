Еврейский конгресс выбрал лауреатов: в Москве наградили «Хранителей памяти»

Заведующая отделом Музея-галереи Евгения Евтушенко Нина Назирова держит особый знак «Хранитель памяти», присужденный поэту посмертно, и его книгу «Я пришел к тебе Бабий Яр...» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Международный день памяти жертв Холокоста в столице прошел мемориальный вечер «Хранитель памяти». На нем вручили награды тем, кто внес вклад в сохранение памяти о Холокосте.

Благотворительный вечер, ставший центральным событием серии мероприятий «Неделя памяти», начался с минуты молчания — в память о шести миллионах погибших евреев.

— Об этой трагедии нужно говорить, чтобы такого никогда не повторилось, — отметил председатель Московской общественной организации евреев — бывших узников гетто и концлагерей Олег Морткович.

Те, кто вносит вклад в сохранение исторической памяти об этих страшных уроках войны, становятся лауреатами премии Российского еврейского конгресса «Хранитель памяти». В этом году особый знак — янтарная свеча — вручен мэру Москвы Сергею Собянину за помощь, оказываемую правительством Москвы в проведении «Недель памяти», в организации выставки «Спасители» и другие заслуги. Еще одним лауреатом стал режиссер, художественный руководитель Театра имени Евг. Вахтангова Римас Туминас. В этом театре поставлен спектакль «Наш класс» про события в польском Едвабне, где в 1941 году было уничтожено почти все еврейское население. Также в его репертуаре постановки «Дневник Анны Франк», «Улыбнись нам, Господи» и другие.

Особый знак посмертно присужден поэту Евгению Евтушенко за поэму «Бабий Яр».

Еще один лауреат — историк, основатель и сопредседатель научно-просветительского центра «Холокост» Илья Альтман.

— 77 лет назад 25 тысяч советских солдат и офицеров вошли в концлагерь Аушвиц. Благодаря нашему проекту стали известны более пяти тысяч имен освободителей, — рассказал Илья Альтман. — Эта работа продолжается.

На памятное мероприятие пришла дочь советского политрука Николая Киселева.

— В 1941 году белорусское село Долгиново было оккупировано немцами. К лету 1942 года из 3000 евреев остались в живых порядка 270 человек. Они пробились к партизанскому отряду «Мститель», и мой отец перевел их через линию фронта.

Когда военная контрразведка его арестовала как дезертира, спасенные им 218 человек заступились за него. Отца освободили.

УСТАНОВЯТ МОНУМЕНТ

Восьмая ежегодная «Неделя памяти» включала и другие мероприятия. В Цифровом деловом пространстве состоялась премьера фильма «План А», рассказывающего о группе евреев, переживших Холокост. С 19 по 23 января прошел фестиваль фильмов о Холокосте «Хроники Катастрофы», зрители увидели более 20 кинолент и поучаствовали в дискуссиях. 25 января в Москве состоялся музыкальный перформанс «Черная книга Эстер». Все собранные от показа пожертвования пойдут на установку в рамках программы «Вернуть достоинство» памятника в поселке Тарковичи, где в 1942 году были расстреляны евреи.