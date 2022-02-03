Бездна иллюзий: чем грозит человечеству увлечение виртуальной реальностью

Дизайнер компании-разработчика Анна Некрасова примеряет инновационное устройство — шлем виртуальной реальности / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Громкое заявление основателя одной из соцсетей Марка Цукерберга о создании метавселенной, которая позволит окончательно стереть границы между реальным и виртуальным мирами, вызвало множество споров. Одни эксперты считают возможность жить, работать, учиться, создавать семьи, путешествовать и общаться преимущественно в виртуальном пространстве прорывом в сфере компьютерных технологий, другие опасаются негативных последствий для человеческой психики.

Иные, лучшие миры с идеальными условиями жизни, настроенными под личные потребности и желания каждого. Когда-то они казались сказкой, придуманной в разных версиях писателями-фантастами. Сегодня — почти реальность, хоть и виртуальная. Сел себе в кресло, напялил подаренные человечеству техническим прогрессом всякие там шлемы да очки, подключился к компьютеру… Все! Ты — тот, кем хочешь быть — телепортируешься в мир собственных грез. Просто, практично, утилитарно. И ученые умы твердят, что информационные технологии семимильными шагами приближают человечество к новой фазе развития. Мы, мол, становимся другими. Какими именно, впрочем, не объясняется, как и то, где нащупать грань между реальными нами и иллюзорностью представления каждого о себе.

Однако «будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться», — предупреждал Воланд в булгаковском романе «Мастер и Маргарита». И вот сбылось. Но вопрос, станем ли мы счастливее, остается открытым.

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Занять пространство

Обывателю, использующему всевозможные гаджеты в повседневной жизни, углубляться в технические детали, как там, в метавселенной, все устроено, не очень интересно. Ему конкретику подавай. А поди разберись, что такое «следующий шаг в эволюции социальных связей» или «набор виртуальных пространств, которые вы можете создавать и исследовать вместе с другими людьми, находящимися не в том же физическом пространстве, что и вы».

Интрига, закрученная после переименования известной соцсети в Мету, вызвала множество споров о фантастических перспективах по освоению виртуальной реальности. Выглядят они действительно заманчиво: объединенные в одном онлайн-пространстве сайты, соцсети, мессенджеры, игры и всевозможные приложения создадут некий нереальный мир, пребывать в котором станет легко и приятно любому интернет-пользователю. Секрет кроется в технологиях: в очках дополненной реальности, голосовых интерфейсах, систем управления жестами и прочими инновационными средствами. Благодаря им, по идее, наступает эра полного погружения человека в онлайн-пространство. Не выходя из дома, сидя в халате и новомодных виртуальных очках, с помощью своего анимированного отражения — аватара, разодетого в деловой костюм, можно без всяких усилий «телепортироваться» в офис и начать трудиться, общаясь с коллегами, прибывшими на работу подобным способом. Степень погружения в виртуальность зависит от того, насколько клиент готов оторваться от действительности. Кому-то захочется оказаться на берегу сказочного океана, а другому достаточно добавить к реальной обстановке на своем дачном участке пару-тройку единорогов.

Кстати, впервые термин «метавселенная» употребил в 1992 году писатель Нил Стивенсон в романе «Лавина», где он описал концепцию виртуального мира, в котором люди проводят большую часть жизни. Главный персонаж, обычный доставщик пиццы, становится героем в виртуальности, спасая цифровой мир от вируса, что, впрочем, совершенно не меняет реальную жизнь протагониста. Он по-прежнему вынужден доставлять еду, платить за квартиру, что лишь мотивирует его проводить больше времени в виртуальности, где его ценят.

В комментарии к новости о создании метавселенной эксперт в области нейротехнологий Андрей Ивашенцев отмечает, что «практически все, что мы делаем сегодня в сети, глядя на экран мобильного или настольного устройства, мы будем делать в виртуальной трехмерной среде, которую уже создают в компании». По его мнению, уже сейчас для многих цифровые достижения и соцсети интереснее повседневной жизни, а то, как человек выглядит на фотографии своей интернет-страницы, важнее, чем его настоящая внешность.

В спорах о нашем будущем фантазии всевозможных специалистов и комментаторов тоже безграничны. Некоторые, например, высказывают мнение, что реальный мир стал тесен для человечества, а ресурсы Земли иссякают, поэтому давно, мол, пора «переезжать» в иные, виртуальные миры и осваивать в них пространство безграничных возможностей. И такие проекты уже есть.

Аргентинские разработчики создали проект «Децентрализованная земля». В это онлайн-пространство может зайти любой, приобрести участок «цифровой земли» и потом делать с ним все что заблагорассудится. Например, открыть интернет-магазин, расположить рекламный баннер или создать клуб по интересам, в котором можно будет познакомиться с другими пользователями платформы. Всего здесь выставлен на продажу 90 601 цифровой участок общей площадью 144 гектара. Это чуть меньше половины площади Москвы. Согласитесь, есть где разгуляться. Но приобрести цифровую недвижимость столь же накладно, как и реальную: если в момент запуска проекта разработчики просили по 20 долларов за место в виртуальном мире, то сейчас участок продается за сто тысяч.

— Попросту говоря, метавселенная — это виртуальная копия физического мира, улучшенная с помощью всевозможных гаджетов, — комментирует программист, бэкенд-разработчик информационных систем Артем Пятницкий. — Идея слить кучу разных сервисов на одну платформу, прямо скажем, не нова. В процессе компьютерных игр продают вполне реальную пиццу или запускают на поле голограмму певца, дающего таким образом концерт одновременно в обоих мирах. Все это не более чем рекламные ходы на перспективу.

А она, вероятно, есть, недаром же логотипом Меты выбран знак бесконечности.

Фото: flickr.com / Anthony Quintano

Эффект присутствия

Посыл, что метавселенная должна объединить людей в виртуальном пространстве, лег на весьма благодатную почву. Недавнее исследование платформы по работе с блогерами Perfluence, сервиса онлайн-психотерапии и аналитического агентства ResearchMe показало, что треть россиян испытывают сильную зависимость от соцсетей. Не менее пяти часов в день в цифровом пространстве проводят 26 процентов опрошенных граждан страны, а около 12 процентов и вовсе находятся там круглосуточно. При этом там, в cети, сегодня очень неспокойно. Половина респондентов признают, что испытывают дискомфорт из-за негативных комментариев, а четверть чувствуют тревогу от просмотра контента.

По версии экспертов, поддерживающих «переселение» в онлайн-пространство, помочь адаптироваться в виртуальной среде должны цифровые двойники — математическая копия настоящей, физической личности, обладающая практически теми же чертами характера, навыками и предпочтениями, внешностью, что и оригинал. Она, копия, и будет гулять по просторам метавселенных, знакомиться с другими, выбирая тех, кто нам подходит, выполнять рутинную работу, на которую жаль тратить реальное время. К слову, по данным отчета Международного социологического агентства We Are Social, российский интернет-пользователь в среднем уже имеет в соцсетях как минимум 7,3 аккаунта.

Виртуальное пространство с помощью новых технологий станет более объемным, даже осязаемым, обещают ученые. На днях эксперт Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Фотоника» Валерий Кожевников заявил, что в ближайшие 30 лет получат распространение тактильные системы связи, позволяющие пользователям чувствовать прикосновения собеседника, находящегося за тысячу километров. А «определяющим качеством метавселенной будет ощущение присутствия — будто ты прямо там, с другим человеком или в другом месте. Чувствовать себя по-настоящему присутствующим с другим человеком — это конечная мечта социальных технологий», — заявляет глава Меты.

Дальше — больше. На днях Цукерберг заявил о намерении создать цифровые копии пользователей соцсети с использованием биометрии (взгляд, мимика, поворот лица, позы тела), пообещав вложить в «дело» около 10 миллиардов долларов.

— То есть населять онлайн-пространство будем все-таки «как бы мы реальные», — рассуждает социолог Алексей Егоров. — Эдакие полуфабрикаты, создающие иллюзию нашей жизни в идеальном мире. Очевидно, что виртуальное здесь противостоит материальному. Вопрос лишь в том, что в итоге окажется в приоритете у каждой отдельной конкретной личности — выдуманный мир, где все хорошо и приятно, или реальность, в которой, как известно, немало сложностей и невзгод.

По оценке экспертов Международной ассоциации психологов, глубоко погружаться в метавселенные станут прежде всего люди, имеющие комплексы и проблемы с самореализацией в реальном мире. А эффект присутствия создаст иллюзию, что ты не одинок для испытывающих проблемы в общении. Тоже, к слову, актуальная проблема нашей действительности. Для остальных всевозможные «апгрейды» реального мира станут не более чем дополнительным удовольствием и удобством в использовании сети.

— Главное — не заиграться, — считает психолог Людмила Федотова. — Не секрет, что во время пандемии увеличилось число пользователей на сайтах знакомств. И многим, кто не скрывает на них свою реальную личность, удается найти себе пару для общения, а то и для создания семьи. Но риск нарваться на приукрашенную, искаженную личность мошенника или извращенца все-таки есть.

С кем придется общаться на самом деле, при условии создания виртуальных копий, пока не совсем понятно. И потом, откровенно говоря, самый важный вопрос, который хочется задать во время всей этой шумихи вокруг Меты: зачем все это нужно? Почему бы не помочь людям здесь, в их настоящей жизни: общаться в реальном мире, решать их проблемы и избавлять от комплексов? Почему вместо этого их нужно запихивать в «глубокое погружение» грез? Чем эффект присутствия лучше естественного, нормального человеческого существования?

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Беспокойства ума

Чем грозит уход от реальной жизни в интернет, на себе испытала Япония, известная активным развитием инновационных технологий. В этой стране еще в начале ХХ века появился термин «хикикомори», определяющий людей, решивших полностью погрузиться в мир за экраном. Эти цифровые отшельники не выходят из дома, сводят к минимуму все контакты с реальным миром, проводя жизнь за компьютером. В игры хикикомори не играют, отдавая предпочтение просмотру сериалов, кино и аниме. Еду заказывают онлайн, а социальный голод утоляют на форумах, зачастую в диалогах с другими отшельниками. По данным правительства Японии, в стране насчитывалось 1,15 миллиона затворников в возрасте от 15 до 45 лет. Впрочем, их даже больше — по словам социальных служб Страны восходящего солнца, определить точное количество хикикомори невозможно, ведь половина из них не пускает в дом гостей и не реагирует на телефонные звонки.

На вопрос «зачем?», который сегодня задают многие, всевозможные эксперты и знатоки цифрового пространства отвечают по-разному. На форумах, посвященных перспективам метавселенных, весьма активно раскачивается позиция, что человеку нечего делать в том мире, где он не нужен. К слову, это мнение очень похоже на философию хикикомори.

— В основе этих взглядов в любом случае лежит эскапизм — бегство от себя, своих неудач и всевозможных проблем, — считает социальный психолог Илья Суровцев. — Там, в какой-нибудь «мете», легко впасть в нирвану — напомню, это состояние отсутствия беспокойства ума — и начать смотреть на жизнь сквозь розовые очки наивности и самообмана. Мне там было бы, наверное, скучно. Потому что все предсказуемо ненастоящее.

Одной из первых мнение об идее создания метавселенной высказала доктор экономических наук, директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина.

«Согласно заявлениям разработчиков, главная задача этого проекта в том, чтобы «помогать людям общаться». В действительности же перед нами разворачивается грандиозный план создания системы, обладающей потенциалом тотального контроля над психикой людей и полностью подчиняющей себе не только человеческие мысли, но и чувства, эмоции. Начинаясь с вполне безобидных коллективных встреч в VR-пространстве, эта система ведет человека в иллюзорный мир, где стирается грань между объективной реальностью и реальностью вымышленной», — говорится в ее статье, размещенной на сайте ведомства.

А недавно на рекламный ход начали реагировать и представители других крупных компаний, осуществляющие свою деятельность в цифровом пространстве.

— Очень важно быть в реальном мире, но метавселенные создают квазиреальность в виртуальном мире, и я не вижу в этом смысла, — говорит создатель PlayStation Кэн Кутараги. — Шлемы виртуальной реальности изолируют тебя от настоящего, я не могу согласиться с таким подходом. Шлемы попросту раздражают. Ответьте себе на вопрос: вы больше хотите быть идеальным аватаром или собой реальными?

Опасения, что виртуальность способна нарушить целостность реального мира, сменились сегодня иными страхами: что жизнь можно придумать, а не прожить. Идентичность личности, то есть целостное представление о себе, легко разменять на тысячу фрагментов, скачущих в эйфории абсолютного счастья. А бездна возможностей цифрового пространства в руках заигравшихся из мешка с подарками незаметно трансформируется в ящик Пандоры, полный бед, о которых не знали.

— У любых новых технологий есть плюсы и минусы, вопрос в том, как и зачем их применяют, — говорит психолог Людмила Федотова. — Конечно, виртуальность манит и увлекает. Но использовать ее в качестве запасного аэродрома или убежища уж точно не стоит. Возвращаться все равно придется — в настоящее, живое. А сбежавший однажды рискует вернуться на пепелище.

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ЦИТАТА

Альберт Эйнштейн (1879–1955), физик-теоретик, лауреат Нобелевской премии:

—Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость, хотя насчет Вселенной я не уверен.

ЦИФРА

60 процентов россиян хранят приватную информацию в мессенджерах.

СЛОВАРЬ

— Виртуальная реальность (VR) — мир, смоделированный с помощью компьютерных технологий, в который пользователь может погрузиться с помощью специальных сенсорных устройств. При этом реальный мир полностью блокируется, создавая эффект присутствия в вымышленном мире.

— Дополненная реальность (AR) — компьютерные технологии, которые лишь дополняют реальность, добавляя в нее цифровые элементы. Например, с помощью устройства вы можете «поселить» на своем рабочем столе диковинное растение или зеленого человечка.

КОРОВА И ОЧКИ

Турецкий фермер Иззет Коджак, известный своими высокотехнологичными методами ведения хозяйства, прочел исследование российских зоологов о том, что на качество удоев влияет не только диета, но и эмоциональное состояние животного. Повысить настроение своим коровам Коджак решил с помощью… очков виртуальной реальности. Надев их на парнокопытных, он начал транслировать изображения и видеозаписи с альпийских заливных лугов. И что бы вы думали: удои увеличились на четверть!