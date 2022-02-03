Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал, когда волна заболеваемости «омикроном» в России пойдет на спад

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Последние несколько дней суточный показатель заболевших коронавирусом в Москве практически не меняется. Это может говорить о том, что столица приближается к плато по заболеваемости.

Новый штамм коронавируса «омикрон» характеризуется высокими темпами распространения. С одной стороны, это, конечно, неприятно, с другой — врачи заявляют, что во многих случаях пациенты переносят болезнь в легкой форме. Более того, высокая заразность подталкивает город к мобилизации системы здравоохранения и развитию новых методов взаимодействия врачей и пациентов.

В поликлиниках логистика выстроена таким образом, чтобы разделить потоки пациентов с симптомами ОРВИ и людей, обратившихся за плановой помощью.

— На текущий момент очередей нет. После первоначального наплыва людей были приняты серьезные меры. Было увеличено количество дежурных врачей, которые занимаются ОРВИ. Помещения, выделенные для приема пациентов, были «разнесены» на три этажа, чтобы развести потоки пациентов с COVID-19 и ОРВИ. Также произошло увеличение количества врачей и ординаторов. Часть врачей были перепрофилированы на ОРВИ, — рассказал главный врач диагностического центра № 5 Павел Гуляев.

Кроме того, если у пациента есть симптомы ОРВИ, но чувствует он себя относительно неплохо, в поликлинику можно даже не ходить — достаточно «заказать» аудиоконсультацию врача на портале mos.ru. Больничный лист также можно открыть дистанционно. Также можно вызывать врача на дом, если у пациента тяжелые симптомы или он относится к категории маломобильных. Сделать это можно по номеру 122. По итогам осмотра, в случае диагноза ОРВИ, врач откроет электронный больничный на 7 дней, при выявлении коронавируса — на 14 дней.

В марте 2020 года в Москве появился телемедицинский центр. Его специалисты могут удаленно наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом, лечащихся дома. Сотрудники центра провели более 2,7 миллиона консультаций. Сегодня для пациентов с ковидом, находящихся дома, почти две сотни врачей каждый день проводят около 2,7 тысячи консультаций.

Эксперты считают, что уже со следующей недели заболеваемость пойдет на спад.

— Думаю, что в ближайшее время заболеваемость начнет снижаться в России. Видимо, в конце этой недели нет, а вот на следующей неделе это определенно будет. Объявлять сегодня о завершении пандемии преждевременно, но это начало конца пандемии. С моей точки зрения, к ее концу мы придем примерно к лету, — сказал вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Симптомы «омикрона» зачастую неотличимы от обычного ОРВИ, которыми все мы болеем по нескольку раз в год. Альтштейн напомнил, что новый штамм коронавируса реже приводит к осложнениям, однако все же способен поражать легкие.

—«Омикрон» меньше проникает в легкие, чем предыдущие штаммы и в основном размножается в верхних дыхательных путях. Но у какой-то части людей он все-таки вызывает пневмонию, —отметил вирусолог.

Сейчас в столице продолжают действовать ограничительные меры. Сохраняется самоизоляция для граждан старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Ношение масок в транспорте и общественных местах остается обязательным. Предприятия обязаны перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников. Публичные мероприятия, а также кружки и секции программы «Московское долголетие», проходящие в зданиях и помещениях, запрещены. Музеи и театры можно посещать только при наличии QR-кода и заполняемости не более 70 процентов.