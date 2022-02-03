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Напутствие наставника стало профессиональным девизом

Дженни Самойлова

Общество
Напутствие наставника стало профессиональным девизом
Заведующая филиалом «Щукино» ГБУ ТЦСО «Щукино» Анна Аникина в рабочем кабинете / Фото: Алексей Железкин

Заведующая филиалом «Щукино» ГБУ ТЦСО «Щукино» Анна Аникина рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы», как проходит ее трудовой день, какие наставления она получила, вступая в должность, и что она считает главным в своей работе.

Утро Анны Аникиной начинается в 7 часов 10 минут. А поскольку ее работа в социальной сфере предполагает всегда идти в ногу со временем, то и будит ее утром не обычный будильник, а голосовой помощник.

— Это удобно. Едва открыв глаза, я могу спросить не только о последних городских новостях, но и узнать прогноз погоды на день. Зимой это особенно актуально, — улыбается Анна Владимировна.

Взбодриться и настроиться на предстоящий насыщенный и динамичный рабочий день помогает легкий, полезный завтрак. Как правило, под энергичную музыку.

Тем временем стрелки часов приближаются к 8:15 и Анна Аникина выходит из дома.

— Моя работа находится недалеко, и это прекрасно, — говорит она. — На общественном транспорте можно доехать за десять минут, но я люблю прогуляться пешком и по дороге обдумать планы, мысленно планируя свой день.

Территориальный Центр социального обслуживания (ТЦСО) «Щукино» распахнет свои двери для посетителей в девять часов. Но сотрудники приходят пораньше, чтобы подготовиться к началу трудового дня.

— Все, в том числе и я, начинаем свой день с обязательной термометрии, — говорит руководитель филиала. — А уже далее возвращаюсь к своим традиционным утренним обязанностям: обхожу территорию центра, проверяю санитарное состояние.

И только удостоверившись, что все сотрудники здоровы, бодры и полны сил, а помещение готово к приему посетителей, Анна Владимировна заходит в свой кабинет. А центр тем временем открывает двери для первых визитеров.

— Начало рабочего дня — это всегда анализ поступивших задач, распределение их по степени важности и срочности, — говорит Аникина. — Далее небольшая утренняя планерка, на которой обсуждаем организационные моменты. Например, по заявкам жителей, которые соблюдают режим самоизоляции, наши сотрудники доставляют продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Также, если нужно, мы корректируем дневной план работы, распределяем поручения. Без нашего внимания не остаются и те москвичи, кто попал в трудную жизненную ситуацию.

Вторая половина рабочего дня тоже проходит интересно и насыщенно.

— Несколько раз в день обхожу территорию центра, если вижу, что у посетителей возникли какие-то трудности, то обязательно уточняю, чем я могу им помочь, — рассказывает Анна Владимировна. — Такое неформальное общение помогает выявить точки роста, чтобы визит в наш центр был для пенсионеров максимально комфортным.

Анна Аникина отмечает, что для каждого человека, а особенно для тех, кто работает в социальной сфере, важно чувствовать, что ты можешь быть кому-то полезен.

— Я до сих пор помню слова, которыми напутствовал меня мой руководитель при вступлении в должность, — говорит Аникина. — Он сказал, что главное в нашей работе — любить людей. А вот уже всему остальному можно научиться. Я неоднократно убеждалась в верности этих мудрых слов, которые стали моим профессиональным девизом.

ДОСЬЕ

Анна Владимировна Аникина родилась в Москве 24 августа 1988 года.

В 2010 году окончила Московский политехнический университет по специальности «Менеджмент организации». В 2015 году вошла в состав молодежного парламента Москвы.

В 2016 году Анна Аникина была избрана в Совет депутатов муниципального округа Щукино в Москве и с тех пор регулярно ведет прием граждан, оказывая поддержку в решении как частных, так и общих вопросов района.

В 2017 году была назначена заведующей филиалом «Щукино» ГБУ ТЦСО»Щукино».

Свободное время посвящает прогулкам в столичных парках, прослушиванию аудиокниг и занятиям йогой.

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