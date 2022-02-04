Как работают московские службы сопровождения замещающих семей

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Московские семьи, принявшие на воспитание ребенка, всегда могут рассчитывать на помощь службы сопровождения. В городе их 45. Службы работают при семейных центрах, различных НКО. При центрах содействия семейному воспитанию таких служб 14. Их поддержку получают почти 500 столичных замещающих семей, в которых растет более 800 приемных детей. Специалисты служб сопровождения рассказали, каких принципов следует придерживаться приемным родителям.

— Родитель и ребенок не всегда испытывают по отношению друг к другу только позитивные чувства, возможны конфликты. Это нормально. Однако при этом всегда нужно руководствоваться принципом «ничто не важнее отношений». Нет смысла добиваться изменения в поведении ребенка, если в результате будут разрушены доверие и взаимоуважение, — рассказывает психолог Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» Наталья Павлик.

Чего нельзя делать по отношению к ребенку:

— использовать физические наказания, лишение свободы (запирание в комнате), оскорбления и другие действия, унижающие человеческое достоинство;

— угрожать жизненным потребностям ребенка: лишать воды, пищи, отдыха, одежды, выгонять из дома;

— лгать, манипулировать, шантажировать, пользоваться зависимым положением, некритичностью мышления ребенка.

Главное — чуткость и отзывчивость

Любое воспитательное воздействие должно укреплять самоуважение ребенка, расширять его возможности. И главное — развивать в нем способность брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения.

— При воспитании приемных детей родители должны быть готовы к таким проявлениям «трудного» поведения, как нытье, прилипчивость, истерика. Если ребенок так себя ведет, не бросайте его одного, помогите ему успокоиться. Таким поведением ребенок старается удержать вас рядом. Оно постепенно сойдет на нет, ребенку будет все легче и легче выражать свои чувства иначе. Если началась истерика, будьте рядом. Скажите, что все будет хорошо, объясните, что злиться — это нормально. Помогите ребенку подобрать слова, чтобы описать свои чувства, — продолжает психолог.

Важно не принимать негативное поведение на свой счет. Многие родители признаются, что их сильно ранит, если ребенок их отталкивает, убегает, не хочет обниматься, говорит: «Ты злой!», «Ненавижу тебя!», «Ты не моя настоящая мама!». Необходимо понимать, что это просто выражение сильных эмоций — злобы, раздражения, страха, которые ребенок еще не научился правильно выражать.

— В воспитании приемного ребенка не надо бояться, что вы его испортите! Чем безопаснее чувствует себя ребенок сейчас, тем независимей он будет в будущем. Ваши чуткость и отзывчивость приведут к тому, что он реже будет использовать нытье и истерики, чтобы привлечь ваше внимание, и ваше общение от этого только выиграет, — советует специалист.

Секреты воспитания

— С нашими родителями мы рассматриваем четыре основных метода воспитания: беседу, поощрение, совместную деятельность и наказание. Беседа — главная форма взаимодействия с подростком. Его личность практически сформирована, вам остается только направлять и объяснять, — убеждена психолог Центра содействия семейному воспитанию «Берег надежды» Лилия Тищенко.

Поощрение положительного поведения более эффективно, чем наказание плохих поступков. Выражайте поменьше эмоций, если ребенок получил двойку, но активно хвалите за пятерку. Помните, что сравнивать ребенка нужно только с самим собой и с его собственными успехами.Совместная деятельность — это те занятия, от которых все участники получают удовольствие. Вы можете вместе приготовить какое-то блюдо, сходить в театр, выехать на природу.

А вот наказание специалисты применять не советуют.

— Гораздо действеннее дать ребенку осознать связь между его поступками и их последствиями. Естественные последствия должны быть понятными и происходить из той же категории, откуда и проступок: отказался надевать — замерзли руки — пришлось раньше закончить прогулку и так далее, — продолжает Лилия Тищенко.

— Главная цель воспитания — сформировать нравственного человека, адаптированного в обществе. Родители используют разные методы воспитания: убеждение, пример, поощрение, установление границ, — рассказывает заведующая отделением по сопровождению замещающих семей и постинтернатному патронату Центра содействия семейному воспитанию «Алые паруса» Оксана Шабанова.

Оксана выделяет метод поручений, который очень действенен в отношении подростков. В этом возрасте ребятам хочется быть самостоятельными и чувствовать себя максимально значимыми. Родители поручают им различные дела: снять показания счетчика, оплатить коммунальные услуги, приготовить что-то для всей семьи, найти в интернете необходимую информацию. Благодаря таким заданиям дети начинают чувствовать себя увереннее, отношения в семье становятся более доверительными.

Каждая семья со временем находит свои методы воспитания, наиболее действенные для конкретного ребенка.

— У меня нет каких-то особых секретов воспитания, просто Витенька для меня — родной человечек, мой сынок. Хочу, чтобы он был здоровым и счастливым. И он это чувствует и знает. Конечно, это не отменяет строгость, если Витюша что-то натворит. В таких случаях я не позволяю ему какое-то время смотреть телевизор, играть в гаджеты. Вместо этого мы с ним учим какие-либо поучительные стихи. Мы ходим в храм, очень помогает исповедь, беседа с батюшкой. Еще мы с Витюшей много разговариваем. Да просто живем, как обычная семья, — делится приемная мама 15-летнего подростка с особенностями развития.

НА ЗАМЕТКУ

Поддержать приемных родителей на всех этапах воспитания ребенка всегда готовы специалисты служб сопровождения замещающих семей. Их поддержка территориально доступна и бесплатна. Узнать больше о сопровождении приемных семей можно на портале «Моя новая семья».

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