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Врач рассказала, как распознать самые опасные симптомы «омикрона» у детей

Рената Лебедева

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказала, как распознать самые опасные симптомы «омикрона» у детей
Замдиректора школы № 2030 Елена Солодушенкова (справа) берет тест на ковид у ученицы 8 «Г» класса Татьяны Петросян (слева) / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве увеличили число больничных коек до 1,3 тысячи для лечения детей с COVID-19. 31 января об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Вечерняя Москва» узнала у врача высшей категории Ларисы Алексеевой, как распознать самые опасные симптомы «омикрона» у ребенка в период широкого распространения этого штамма.

За последние несколько недель в Москве наблюдается резкий рост заболеваемости коронавирусом среди несовершеннолетних. Более того, многие специалисты отмечают схожесть симптомов «омикрона» с признаками ОРВИ.

— Многие родители могут даже и не подозревать, что ребенок болеет коронавирусом, и лечить простыми лекарствами от простуды. Это неправильно и в какой-то степени даже опасно, — рассказывает эксперт.

Врач добавляет, что важны внимательность и комплексный подход к лечению. Для того чтобы вовремя распознать опасное заболевание у ребенка, специалист отмечает самые частые признаки «омикрона».

— В первую очередь это повышенная температура в районе 38 градусов. Здесь сразу же нужно обращаться за помощью. Особенно опасно, если она не понижается на протяжении нескольких дней, — рассказывает врач.

Врач рассказала, как распознать самые опасные симптомы «омикрона» у детей Главный врач детской городской клинической больницы имени З. А. Башляевой Исмаил Османов (слева) осматривает юного пациента в палате инфекционного отделения учреждения / Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Следующий симптом — боль в горле или першение.

— По затрудненному дыханию и частому кашлю можно понять, что ребенка нужно срочно отводить к врачу для осмотра, — добавляет она.

Еще не менее частый симптом — расстройства стула (особенно у детей в возрасте до семи лет). Конечно, этот симптом не отличается от кишечной формы других штаммов коронавируса. Однако у детей он проявляется не особо часто.

— Не нужно пытаться лечить ребенка самостоятельно. Ведь при наличии заболеваний желудка могут возникнуть очень тяжелые последствия, — говорит специалист.

Однако есть еще одно опасное осложнение ковида у маленьких детей — воспаление мелких бронхов (бронхиолит).

— Обычно он развивается спустя несколько дней после заражения, поэтому здесь стоит внимательно следить за самочувствием ребенка, — подчеркивает Алексеева.

При своевременном лечении и обращении к врачу можно избежать опасных последствий.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает: утверждать, что штамм коронавируса «омикрон» станет финалом пандемии, совершенно неправильно. Гинцбург отметил, что вирус сейчас распространяется ежесекундно, и обстановка вокруг совсем не становится легче. Он добавил, что борьба с последствиями пандемии сейчас продолжается, сравнив ее с тушением сильного пожара.

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