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«Шел к славе долго, но честно»: певец Руслан Алехно — о принципах, молодых артистах и скандалах

Маргарита Мартовская

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Шел к славе долго, но честно»: певец Руслан Алехно — о принципах, молодых артистах и скандалах
Фото: Пресс-служба продюссерского центра Михаила Гуцериева

Певец Руслан Алехно, в 2004 году победивший в шоу «Народный артист», вернулся на сцену. 31 января начались съемки клипа на его новую песню «Виноват, прости». Певец рассказал «Вечерней Москве» о новом творческом этапе в жизни, отношении к музыкальным конкурсам и эпатажу в шоу-бизнесе.

— Руслан, в песне «Виноват, прости» явно звучит тема предательства, измены, раскаяния. Многое из вашего личного опыта присутствует в этой работе?

— Я считаю, любой жизненный опыт артистов должен отражаться в их творчестве. Песни с глубоким смыслом вызывают у слушателей эмоциональный отклик. Вы верно заметили, в композиции идет речь о разных жизненных ситуациях — измене, предательстве, раскаянии. Да, в эту песню я вложил частичку себя. А Михаил Гуцериев (поэт, предприниматель. — «МВ») создает жизненные стихи, поэтому каждый найдет в них что-то личное. В моем репертуаре шесть альбомов с эстрадными песнями и один — с военными, но такой глубокой композиции не было давно.

— Вы отметили, что эта песня знаменует новый этап в вашей творческой жизни. В чем он будет заключаться?

— Это мое первое сотрудничество с продюсерским центром Михаила Гуцериева. И мне очень важна поддержка профессионалов. А ведь хиты Михаила Сафарбековича исполняет весь российский шоу-бизнес. Судя по откликам, песня «Виноват, прости» заняла достойное место в сердцах слушателей. Буду рад, если наша команда получит за нее музыкальную премию.

— Сейчас публика достаточно искушенная. Еще можно чем-то удивить слушателей?

— Я не фокусник, чтобы кого-то удивлять. Я — артист. Моя цель — радовать зрителя, слушателя песнями. Если мои работы трогают сердца людей, значит, цель достигнута. Больше ничего делать не нужно. Классика всегда останется классикой. А удивляет пусть молодежь. Я себя к ней уже не отношу. Более того, для многих, кто помнит меня в «Народном артисте», я уже ретропевец.

— А вы сами пишете тексты для будущих песен?

— Очень редко. За свои 40 лет я написал около девяти песен. Их я почти не исполняю. Чтобы ко мне пришло вдохновение и я его направил на написание стихов или музыки, должно произойти какое-то значимое событие в моей жизни. Решил не ждать и доверить это людям, у которых получается значительно лучше.

— Завершился показ первого сезона шоу талантов «X-Фактор» на телеканале «Беларусь 1», где вы были членом жюри и наставником. По каким критериям оценивали участников?

— Мы не просто искали человека с красивым вокалом. Очень многие факторы влияют на оценку судей — харизма, внешность, голос, артистизм, самобытность. И важно, чтобы это все было органично. К счастью, в моей родной Беларуси есть много талантливых ребят, в чьем творчестве сохранились традиции и культура народа. Именно таких исполнителей мы и искали.

— С самого начала съемок шоу было окутано скандалами. Что ни выпуск, то ссора наставников. Что это — излишняя эмоциональность творческих людей, конструктивный спор или просто желание выделиться перед объективами видеокамер?

— Это просто творческий процесс. Поверьте, никакого сценария нет. Все эмоции — искренние. И если Ольга (Ольга Бузова, наставник и член жюри шоу. — «МВ») где-то и проявляет эмоциональность — это не плохо. Наоборот, чем громче будет скандал, тем быстрее зрители посмотрят выпуск.

— Неужели сейчас только скандалами можно привлечь их внимание?

— Да, шоу-бизнес — мир непростой, здесь свои законы. Но я всегда стараюсь держаться в стороне от этого. И это не потому, что в моей жизни не было ссор или проблем. Просто зачем все это выносить на публику? Я не для этого на сцене. Можно знать, на чем ездит артист, где живет, с кем спит, но при этом не слышать ни одной его песни. Я же иду другим путем — привлекаю внимание своим творчеством. А не подогреваю интерес к своей персоне скандалами. Да, из-за этого мой путь к славе был долгим. Зато честным.

— Сейчас каждый второй блогер с раскрученными страницами в социальных сетях стремится на сцену. Как это отражается на музыкальной индустрии? Сегодня ты тиктокер, завтра — музыкант, а послезавтра кто?

— Эти ребята ловят волну, хватаются за возможность, которую дает интернет, и прекрасно себя ощущают. В этом нет ничего плохого. Но, повторюсь, классика остается классикой. И с каждым годом она будет становиться все ценнее. Так же и профессиональные артисты. Знаете, я бы вообще сделал так, чтобы из музыкальной индустрии исчезло понятие «фонограмма» и все песни на концертах и на ТВ-шоу исполнялись вживую. Вот тогда зритель смог бы все расставить на свои места, понять, кто настоящий артист, а кто — нет.

«Шел к славе долго, но честно»: певец Руслан Алехно — о принципах, молодых артистах и скандалах Фото: Александр Хитров/БелТА/ТАСС

— Руслан, в вашей карьере было множество музыкальных конкурсов. Помогло ли это вам? Нужно ли сейчас молодым артистам в них участвовать?

— Из тысячи парней и девушек, которые проходят через эти конкурсы, на виду остаются лишь один-два человека. Многие шоу идут на телевидении годами, имеют высокий рейтинг, каждый сезон в них кто-то побеждает. Но вы заметили, что многие победители потом бесследно исчезают с творческого поля? А некоторые музыканты, которые не дошли до финала, зачастую делают более успешную карьеру. Многое зависит от самого участника.

Есть те, кто, завоевав победу, останавливаются, завороженные своими лаврами. Другие уходят с проигрышем, и для них это становится стимулом развиваться дальше. Что касается меня — 17 лет назад я выиграл в «Народном артисте», и это принесло мне славу. И моя история — отличный пример того, что не все в шоу-бизнесе решают деньги. У меня не было ни финансов, ни связей. Поэтому пусть молодые ребята ничего не боятся, не слушают заблуждений и не упускают возможность показать себя на конкурсе.

ДОСЬЕ

Руслан Алехно родился 14 октября 1981 года в белорусском Бобруйске. В восемь лет поступил в музыкальную школу по классу «труба и баян», учился играть на гитаре. С 15 лет принимал участие в различных вокальных конкурсах. В 2004 году стал победителем второго сезона проекта «Народный артист», и это принесло ему широкую известность.

Петь хотелось больше, чем играть

Любовь к музыке у Алехно появилась в раннем детстве. С восьми лет мальчик пошел в музыкальную школу, где обучался игре на клавишных инструментах и гитаре. Но больше всего ему нравились занятия вокалом. Репетировал будущий артист и дома — например, в 1996 году сидя на диване Руслан играл для родных песню «Косил ясь конюшину» из репертуара «Песняров».

План «Б»

В подростковом возрасте Алехно понял: не факт, что он сможет зарабатывать на своем таланте в будущем. Поэтому на всякий случай решил получить среднее техническое образование в автотранспортном колледже. Позже артист признавался, что студенческая жизнь подарила ему много приятных моментов и хороших друзей.

Любимая Варвара

У певца есть дочка Варвара (на фото вверху), которая родилась в браке с Юлией Красниковой. Артист мечтает и о сыне.

Участник«Евровидения»

В 2008 году Алехно выступал от Белоруссии на «Евровидении» с песней Hasta La Vista. Во втором полуфинале занял 17-е место и не вышел в финал.

Лучший подарок на день рождения

В сентябре 2021 года, буквально за месяц до дня рождения, Руслан Алехно получил звание «Заслуженный артист Белоруссии». Такое признание его творчества, по словам музыканта, стало лучшим подарком на 40-летие.

Толпа недоброжелателей

После получения статуса «Заслуженный артист Белоруссии» и выпуска песни «Любимую не отдают», которую музыкант посвятил своей родной стране, Руслан Алехно получил множество негативных комментариев, оскорблений и угроз в интернете. Певец ответил подписчикам, что всегда был патриотом и никогда не перейдет на сторону белорусской оппозиции.

Не прочь постоять у плиты

Музыкант в своих интервью много раз признавался в любви к готовке. Руслан с уверенностью говорил, что может самостоятельно создать любое блюдо. Для Алехно главное не только вкус еды, но и подача блюда, сервировка стола. У Руслана даже были мысли открыть собственный ресторан.

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