Пробелы в памяти и тревога: врач рассказала, чем опасен дефицит витаминов во время диеты

Фото: Pixabay

Почти у половины россиян, сидящих на диете, возникают пробелы в памяти и чувство тревоги. Как недостаток разных веществ влияет на организм, «Вечерняя Москва» узнала у эндокринолога, специалиста по антивозрастной медицине Марины Рябус.

При недостатке витаминов группы B страдает вся нервная система.

— Эта группа участвует в процессах передачи нервных импульсов и организации нейронных сетей, — поясняет Марина Рябус.

Витамин B12 содержится в говядине, молочных продуктах и субпродуктах. В3 можно найти в яичных желтках, молоке и орехах, B9 — в бобовых и цельнозерновых злаках, а В6 — в картофеле. На эти продукты часто стоят ограничения в разных диетах. И это огромная ошибка. Эндокринолог добавляет, что на организм негативно влияет недостаток холина — витамина В4, содержащегося в мясе, макаронах, яйцах и сметане.

— Он входит в состав ацетилхолина, который ответственен за память и формирования новых знаний. А значит, эти процессы страдают, — отмечает эксперт. — А еще появляются усталость и раздражительность.

Недостаток магния на диете влияет на способность передачи нервно-мышечного импульса, могут возникнуть сильные судороги, спазмы в конечностях. Также это приводит к появлению тревожных состояний.

Получить магний можно из халвы, орехов и семечек.

При нехватке веществ Омега-3 (жирных кислот. — «МВ»), содержащихся в морепродуктах и рыбе, может ухудшиться зрение, появиться боль в суставах, снизиться иммунитет.

А вот дефицит железа, который случается при отказе от мяса и бобовых, влияет на работу сразу нескольких систем организма. Понижается артериальное давление, снижается мышечный тонус, а у молодых может даже задерживаться физическое и умственное развитие.

Сидя на диетах, где нельзя есть твердые сыры, сметану, мороженое и шоколад, есть риск не получить нужного количества кальция. А это приводит к ломкости костей, ухудшению состояния зубов. Кроме того, кальций отвечает за свертываемость крови.

По мнению Марины Рябус, прежде чем самому себе «назначать» диету, лучше проконсультироваться с врачом и сдать анализы.