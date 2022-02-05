Давайте чилить дружно: филолог объяснил, нужно ли взрослым понимать молодежный сленг

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В конце января в России запустили проект карты «языка молодежи». Люди собирают новые словечки и крылатые выражения, популярные у молодежи из разных городов нашей страны.

Оказалось, повсюду молодые люди создают не только свой язык, но и особый философский фольклор. Во Владивостоке, например, придумали: «Человек лучше, чем сумма его недостатков». «Не скамь (не обижай. — «ВМ») меня сегодня!» — говорят питерцы. В Москве гуляет афоризм «Тьмы нет, потому что свет всегда сильнее», в Казани повторяют: «Плата за индивидуальность — одиночество».

— Популярность этих выражений берет начало в культуре мемов — бродящих по соцсетям коротких хлестких фраз, часто с картинками (и часто утративших автора), — говорит филолог, доктор культурологических наук, заслуженный профессор Московского университета Владимир Елистратов. — Дети растут на этих мемах, а не на текстах многовековой классической культуры. И в конце концов начинают им подражать, сами сочиняя «афоризмы житейской мудрости», не догадываясь, что нечто похожее на «Человек лучше, чем сумма его недостатков» говорили и писали еще античные философы. Но поступая в университеты, знакомясь с базовыми текстами, ребята забывают «дворовую философию», да и сленг из их речи уходит. Взрослым я посоветовал бы, несмотря на громадный наплыв новых слов и выражений, у себя дома сохранять пространство литературного русского языка, не исковерканного заимствованиями и нарочитыми нарушениями нормы типа «афтар пеши есчо» вместо «автор, пиши еще», «седня» вместо «сегодня» и так далее.

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