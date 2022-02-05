Давайте чилить дружно: филолог объяснил, нужно ли взрослым понимать молодежный сленг
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В конце января в России запустили проект карты «языка молодежи». Люди собирают новые словечки и крылатые выражения, популярные у молодежи из разных городов нашей страны.
Оказалось, повсюду молодые люди создают не только свой язык, но и особый философский фольклор. Во Владивостоке, например, придумали: «Человек лучше, чем сумма его недостатков». «Не скамь (не обижай. — «ВМ») меня сегодня!» — говорят питерцы. В Москве гуляет афоризм «Тьмы нет, потому что свет всегда сильнее», в Казани повторяют: «Плата за индивидуальность — одиночество».
— Популярность этих выражений берет начало в культуре мемов — бродящих по соцсетям коротких хлестких фраз, часто с картинками (и часто утративших автора), — говорит филолог, доктор культурологических наук, заслуженный профессор Московского университета Владимир Елистратов. — Дети растут на этих мемах, а не на текстах многовековой классической культуры. И в конце концов начинают им подражать, сами сочиняя «афоризмы житейской мудрости», не догадываясь, что нечто похожее на «Человек лучше, чем сумма его недостатков» говорили и писали еще античные философы. Но поступая в университеты, знакомясь с базовыми текстами, ребята забывают «дворовую философию», да и сленг из их речи уходит. Взрослым я посоветовал бы, несмотря на громадный наплыв новых слов и выражений, у себя дома сохранять пространство литературного русского языка, не исковерканного заимствованиями и нарочитыми нарушениями нормы типа «афтар пеши есчо» вместо «автор, пиши еще», «седня» вместо «сегодня» и так далее.
РОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
- Кринж (от англ. cringe — «съеживаться») — нечто неприятное, мерзкое, жуткое.
- Краш (от англ. crush — «разбить») — недосягаемый объект, который вызывает сильные чувства.
- Вайб (от англ. vibe — «вибрация») — настроение, атмосфера.
- Реки — рекомендации в соцсетях.
- Скамить — обманывать, мошенничать, а также — обесценивать, обижать.
- Бэнгер (от англ. bang — «хит») — текст или мелодия песни, заедающая в голове.
- Чилить (в заголовке; от англ. to chill — «остужать») — отдыхать, прохлаждаться.
- Агриться (от англ. angry — «злой») — сердиться.
- Свайпить (от англ. to swype — «водить пальцем») — водить пальцем по экрану, «листая» изображения